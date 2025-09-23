ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकारी नौकरियों में लाभ देने की याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पनुन कश्मीर ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार की ग्रुप सी और डी की नौकरियों में भर्ती में आयु सीमा में छूट के लाभों में समानता की मांग की गई थी.

इस मामला पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सुनवाई की. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "अदालत को इन सभी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?" पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत निर्णय हैं.

पीठ ने याचिका खारिज की

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को स्पष्ट कर दिया कि वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी. याचिका में तर्क दिया गया था कि ये छूट 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को दी गई थीं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह के सकारात्मक उपायों से वंचित रखा जा रहा है.