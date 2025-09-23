सुप्रीम कोर्ट का विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को सरकारी नौकरियों में लाभ देने की याचिका पर विचार करने से इनकार
ग्रुप C की नौकरियों में कलर्क और ऑपेरेशनल कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनके लिए हाई स्कूल पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है.
Published : September 23, 2025 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पनुन कश्मीर ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार की ग्रुप सी और डी की नौकरियों में भर्ती में आयु सीमा में छूट के लाभों में समानता की मांग की गई थी.
इस मामला पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सुनवाई की. पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "अदालत को इन सभी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए?" पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत निर्णय हैं.
पीठ ने याचिका खारिज की
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को स्पष्ट कर दिया कि वह इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी. याचिका में तर्क दिया गया था कि ये छूट 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को दी गई थीं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं को इसी तरह के सकारात्मक उपायों से वंचित रखा जा रहा है.
मौलिक अधिकारों से वंचित
याचिका में कहा गया है कि कश्मीरी हिंदुओं को जनवरी 1990 में अपनी पैतृक मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण उन्हें तीन दशकों से भी अधिक समय तक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ा.
ग्रुप C की नौकरियों में कलर्क और ऑपेरेशनल कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनके लिए हाई स्कूल पास या ग्रेजुएट होना जरूरी है. वहीं, ग्रुप डी की नौकरियां सहायक कर्मचारियों जैसे चपरासी, सुरक्षा गार्ड आदि के लिए हैं, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है.
यह भी पढ़ें- अदालतें वसूली एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट