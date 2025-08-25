नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई निर्धारित तारीख से पहले करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि मामला पहले ही 10 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है.

एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच के समक्ष यह मामला उठाया. वकील ने कहा कि वह आर्टिकल 370 को निरस्त करने से संबंधित अवमानना ​​याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना था...". मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामला पहले ही 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड है. बेंच ने वकील को संकेत दिया कि वह इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है. सीजेआई गवई ने कहा, "हम एक संवैधानिक पीठ की सुनवाई के बीच में हैं (बेंच राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करने संबंधी राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही है)."

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली एक अलग याचिका पर केंद्र सरकार से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था. 14 अगस्त को, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा और पहलगाम में जो हुआ है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "आपको जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा. पहलगाम में जो हुआ है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते..." सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे, से अनुरोध किया कि वह मामले की सुनवाई आठ हफ्ते के बाद करे. पीठ ने मामले की सुनवाई आठ हफ्ते बाद करने पर सहमति जताई.

दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था. साथ ही आदेश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और जल्द से जल्द इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाए.

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. यह आवेदन शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया था.

आवेदन में यह कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की क्षमता में गंभीर कमी आएगी, जिससे संघवाद के विचार का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है."

याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, तथा हिंसा, अशांति या सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की कोई चिंता की घटना सामने नहीं आई.

ये भी पढ़ें: असिस्टेंट प्रोफेसरों की सैलरी सिर्फ 30 हजार रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई.. वेतन सही करने का दिया आदेश