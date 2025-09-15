ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर बड़ा फैसला, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena Published : September 15, 2025 at 11:43 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संपूर्ण वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को निलंबित करने से इनकार कर दिया लेकिन कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का फैसला किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश सुनाया. पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने पाया कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. पीठ ने कहा कि उसने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जो एक कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार देता था कि वक्फ घोषित संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और उसके अनुसार आदेश पारित कर सकता था.