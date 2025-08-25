ETV Bharat / bharat

कौन होता है 'अमिकस क्यूरी': सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल में 'पारिस्थितिक असंतुलन' मामले में नियुक्त करने का किया फैसला - SC APPOINT AMICUS CURIE

हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़े मामले में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायमित्र करने का निर्णय किया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 5:10 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक असंतुलन से जुड़े मामले में सहायता के लिए एक न्यायमित्र नियुक्त करेगा. न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ को राज्य द्वारा 23 अगस्त को दायर की जा रही रिपोर्ट के बारे में सूचित किया.

कौन होता है अमिकस क्यूरीः Amicus Curiae एक लैटिन शब्द है. जिसका मतलब होता है 'न्याय का मित्र'. ऐसा व्यक्ति या विशेषज्ञ, जो मामले का पक्षकार नहीं होता लेकिन अदालत को महत्वपूर्ण कानूनी या तकनीकी सलाह देता है. जब मामला जटिल, संवेदनशील या सार्वजनिक हित से जुड़ा हो और अदालत को विशेषज्ञ राय या स्वतंत्र दृष्टिकोण चाहिए तब इसे नियुक्त किया जाता है. इनका काम अदालत को तथ्यात्मक जानकारी और कानूनी सुझाव देना होता है.

क्या है पूरा मामला

28 जुलाई को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की एक अन्य पीठ ने राज्य में पारिस्थितिक असंतुलन को रेखांकित करते हुए कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा और "भगवान न करे ऐसा हो." पीठ ने कहा था, "हिमाचल प्रदेश में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं."

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी. उच्च न्यायालय ने राज्य की जून 2025 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कुछ क्षेत्रों को "हरित क्षेत्र" घोषित किया गया था. सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई अधिसूचना जारी करने का स्पष्ट कारण एक विशेष क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों आदि पर अंकुश लगाना था. कुछ चिह्नित क्षेत्रों को हरित क्षेत्र घोषित करने वाली ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने का उद्देश्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन हमें यह कहने में डर लग रहा है कि राज्य के लिए ऐसी अधिसूचनाएं जारी करके स्थिति को संभालने का प्रयास करने में बहुत देर हो चुकी है."

