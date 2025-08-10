नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के दैनिक कामकाज के प्रबंधन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. समिति मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की योजना बनाने का प्रयास करेगी, जिसके लिए वह निजी तौर पर आवश्यक भूमि की खरीद के लिए बातचीत कर सकती है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए गठित अंतरिम समिति भूमि खरीद के लिए निजी बातचीत सहित धार्मिक स्थल के समग्र विकास की योजना बनाने का प्रयास करेगी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि समिति उत्तर प्रदेश सरकार के बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन काम करेगी. यह अध्यादेश इस प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास रखता है.
पीठ ने 12 सदस्यीय समिति को कार्य सौंपते हुए कहा, "अगर ऐसी कोई बातचीत सफल नहीं होती है तो राज्य सरकार को कानून के अनुसार आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है."
समिति में जस्टिस अशोक कुमार के अलावा अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा, मथुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश, मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के नगर आयुक्त, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक प्रसिद्ध वास्तुकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक प्रतिनिधि और गोस्वामी समूहों में से प्रत्येक के दो सदस्य शामिल हैं.
पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति में गोस्वामी समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्यों के अलावा, किसी अन्य गोस्वामी या 'सेवायत' को मंदिर के महत्वपूर्ण कार्यों के प्रबंधन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय पूजा या सेवा करने और देवता को प्रसाद चढ़ाने के."
शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति का कार्यालय मथुरा में होगा और जिला उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा राज्य सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वे समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों और सिफारिशों का सावधानीपूर्वक पालन करें.
निर्देश में कहा गया है, "समिति के कामकाज से संबंधित सभी मामलों पर अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी होंगे, जिसमें प्रक्रिया के नियम, बैठकों का समय निर्धारण और अन्य सहायक मामले शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से यह भी कहा कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता पर विवाद का शीघ्रता से और बेहतर होगा कि नई रिट याचिकाएं दायर होने के एक वर्ष के भीतर निर्णय ले. पीठ ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश को दी गई संवैधानिक चुनौती के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और सभी तर्कों को उच्च न्यायालय के लिए खुला छोड़ दिया गया है ताकि वह गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार उन पर विचार कर सके.
