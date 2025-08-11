ETV Bharat / bharat

मानहानि मामला : SC ने मेधा पाटकर की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा - MEDHA PATKAR

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि की.

Medha Patkar, social activist
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर (IANS)
By Sumit Saxena

Published : August 11, 2025 at 1:42 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा दायर 25 साल पुराने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी.

यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने कहा कि वह इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसमें पाटकर को "अच्छे आचरण की परिवीक्षा" पर रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें हर तीन साल में एक बार ट्रायल कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता थी.

पीठ ने कहा, "हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए लगाया गया जुर्माना रद्द किया जाता है और हम आगे स्पष्ट करते हैं कि पर्यवेक्षण आदेश प्रभावी नहीं होगा."

29 जुलाई को हाई कोर्ट ने 70 वर्षीय पाटकर की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था. हाई कोर्ट ने कहा था कि दोषसिद्धि का आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर समुचित विचार करने के बाद पारित किया गया था, तथा पाटकर अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दोष या कानून में कोई त्रुटि प्रदर्शित करने में विफल रहीं, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई.

हाई कोर्ट ने सजा के आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें पाटकर को "अच्छे आचरण की परिवीक्षा" पर रिहा किया गया था, और कहा कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

परिवीक्षा अपराधियों के साथ गैर-संस्थागत व्यवहार और सजा के सशर्त निलंबन की एक विधि है, जिसमें अपराधी को दोषसिद्धि के बाद जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण के बांड पर रिहा कर दिया जाता है.

हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई परिवीक्षा की शर्त को संशोधित कर दिया था, जिसके तहत पाटकर को प्रत्येक तीन महीने में एक बार निचली अदालत में पेश होना अनिवार्य कर दिया गया था, तथा उन्हें या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी गई थी, या फिर पेशी के दौरान वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी.

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता ने 2 अप्रैल के सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई उनकी सजा को बरकरार रखा गया था.

सत्र न्यायालय ने मामले में पाटकर की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए 8 अप्रैल को 25,000 रुपये का परिवीक्षा बांड भरने पर उन्हें "अच्छे आचरण की परिवीक्षा" पर रिहा कर दिया था.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 को पाटकर को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषी पाते हुए पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

