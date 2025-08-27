नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के 14 न्यायाधीशों के स्थानांतरण/प्रत्यावर्तन की सिफारिश की है. कॉलेजियम में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ भी शामिल हैं. कॉलेजियम ने 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों में यह निर्णय लिया.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने की अनुशंसा की है. जस्टिस संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा गया है. जस्टिस जे. निशा बानू को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट टांसफर किया गया है.

राजस्थान हाईकोर्ट के दो जजों का तबादला

इसी प्रकार, जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस अवनीश झिंगन को राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया है. जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान उच्च न्यायालय ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है.

अन्य जज जिनके ट्रांसफर की सिफारिश की गई-

जस्टिस संजय कुमार सिंह - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पटना हाईकोर्ट

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता हाईकोर्ट

जस्टिस मानवेंद्रनाथ रॉय - गुजरात उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (प्रत्यावर्तन)

जस्टिस डोनाडी रमेश - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (प्रत्यावर्तन)

जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट - गुजरात हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा - केरल हाईकोर्ट से दिल्ली उच्च न्यायालय

जस्टिस तारा वितस्ता गंजू - दिल्ली हाईकोर्ट से कर्नाटक उच्च न्यायालय

जस्टिस शुभेंदु सामंत - कलकत्ता हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

