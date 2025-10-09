ETV Bharat / bharat

बिहार लीगल सर्विस ऑथोरिटी बाहर किए गए 3.66 लाख वोटर्स को अपील दायर करने में सहायता करेगा: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एनजीओ के हलफनामे में उल्लिखित नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं था.

SC
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 8:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलों में बहुत ज़्यादा जोश और तर्क कम है. साथ ही, उसने मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से काटे गए लोगों द्वारा अपील न किए जाने की ओर भी इशारा किया.

इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विस ऑथोरिटी (BSLSA) को अपने जिला-स्तरीय निकायों को निर्देश जारी करने को कहा कि वे अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग (EC) में अपील दायर करने में सहायता करें.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलया बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने मतदाता सूची में शामिल और बाहर किए गए नामों पर कोई भी व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील दायर करके बाहर किए गए मतदाताओं की सहायता के लिए पैरा लीगल स्वयंसेवकों की एक सूची जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उनके नाम की अस्वीकृति के विस्तृत आदेश हों.

अदालत ने पाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची से गलत तरीके से बाहर रखा गया है. पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि राजनीतिक दल इस मामले में पक्षकार बनने के बाद एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखेंगे, लेकिन वे संतुष्ट प्रतीत होते हैं.

हलफनामे में गलत तथ्य
सुनवाई की शुरुआत में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि याचिकाकर्ता एनजीओ, 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने एक व्यक्ति का फर्जी विवरण दिया है, जिसने दावा किया है कि उसका नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है.

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एनजीओ के हलफनामे में उल्लिखित नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं था और उसने जो विवरण दिया था वह किसी महिला का था. चुनाव आयोग के जवाब की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा, "हमें आश्चर्य है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति भी है..."

एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि उन्हें एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने विवरण दिया है और उस मतदाता का नाम, जिसने दावा किया है कि उसका नाम बिहार की अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पता लगाया जा सकता है.

द्विवेदी ने कहा कि एनजीओ को अदालत के ध्यान में लाने से पहले हलफनामे से संतुष्ट होना चाहिए, और एनजीओ और अन्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने देर दोपहर तक अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं और उनके मुवक्किल को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

भूषण ने कहा कि अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण को इसकी जांच करके रिपोर्ट देने को कह सकती है. जस्टिस बागची ने कहा, "बार को दस्तावेज सौंपना एक जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी आपको लेनी होगी." भूषण ने कहा कि यह दस्तावेज मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सौंपा है.

पीड़ित क्यों नहीं आ रहे हैं?
पीठ ने कहा, "तथ्य गलत हैं. अगर कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रहता है, तो यह गलत या असत्य है और विवरण, यानी मतदाता संख्या, एक महिला का है. यहां कोई संपर्क नंबर नहीं है... हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को उनकी अपील दायर करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए..."

भूषण ने कहा कि हमारे पास 20 और हलफनामे हैं. न्यायमूर्ति बागची ने उनसे तथ्यों की प्रामाणिकता के बारे में पूछताछ की और कहा, "हम जांच के काम में नहीं हैं..." पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि हलफनामे में दिए गए तथ्य गलत हैं. पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण, एक तटस्थ मंच, से संपर्क करना चाहिए.

पीठ ने भूषण से पूछा कि ये लोग, जो उनसे संपर्क करते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण, जो एक तटस्थ मंच है, के समक्ष क्यों नहीं जा सकते? पीठ ने कहा, "वे उनसे संपर्क क्यों नहीं कर सकते और वे उन्हें अपनी वैधानिक अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। वे तुरंत ऐसा कर सकते हैं."

भूषण ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं. वे लोग जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए थे और फॉर्म 6 भरने के बाद भी उनके नाम अंतिम सूची में नहीं पाए गए. दूसरे प्रकार के हलफनामे कुछ ऐसे लोगों के बारे में हैं जिनके नाम अचानक बाहर कर दिए गए थे और वे मसौदा मतदाता सूची में थे, और उनके नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं.

द्विवेदी ने कहा कि कोई भी मतदाता यह कहने के लिए आगे नहीं आया है कि उन्हें आदेश नहीं दिया गया है. जस्टिस कांत ने कहा, "अगर हम अपने सचिव राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दें कि अगर वे उनसे संपर्क करें तो वे सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें आदेश प्रदान किए जाएं और सीमा अवधि की गणना आदेश लागू होने की तारीख से की जा सके..." भूषण पीठ के इस सुझाव से सहमत थे.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
पीठ ने कहा कि चूंकि अपील दायर करने का समय समाप्त हो रहा है, हम बिहार लीगल सर्विस ऑथोरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे स्थानीय प्राधिकरणों के सभी सचिवों को एक पत्र भेजें ताकि अपील दायर करने से छूटे हुए लोगों की मदद के लिए निशुल्क कानूनी सहायता परामर्शदाता और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक उपलब्ध कराए जा सकें.

पीठ ने कहा कि प्रत्येक गांव में बूथ स्तर के अधिकारियों की एक सूची और उन पैरा लीगल स्वयंसेवकों की संख्या होनी चाहिए जो इन अपीलों को दायर करने में मदद करेंगे. साथ ही, ये अधिकारी अपीलों का मसौदा तैयार करने और पैनल से ऐसी अपीलें दायर करने के लिए परामर्शदाताओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे.

पीठ ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी जानकारी एकत्र करेगा और एक सप्ताह के भीतर अदालत को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समय-सीमा के भीतर अपीलों पर निर्णय लेने के प्रश्न पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा.

पीठ ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर प्रयोग के बाद छूटे हुए मतदाताओं की अपीलों पर निर्धारित समय के भीतर और एक तर्कसंगत आदेश के साथ निर्णय लेने के सवाल पर 16 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट बिहार एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रहा था.

यह भी पढ़ें- 'स्तब्ध हूं, पर इस घटना को भुला दिया', जूता फेंकने की घटना पर बोले सीजेआई

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR LEGAL SERVICE AUTHORITYBIHARBIHAR LEGAL SERVICESUPREME COURT ON SIRSUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.