बिहार लीगल सर्विस ऑथोरिटी बाहर किए गए 3.66 लाख वोटर्स को अपील दायर करने में सहायता करेगा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलों में बहुत ज़्यादा जोश और तर्क कम है. साथ ही, उसने मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से काटे गए लोगों द्वारा अपील न किए जाने की ओर भी इशारा किया.

इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लीगल सर्विस ऑथोरिटी (BSLSA) को अपने जिला-स्तरीय निकायों को निर्देश जारी करने को कहा कि वे अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 3.66 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग (EC) में अपील दायर करने में सहायता करें.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलया बागची की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने मतदाता सूची में शामिल और बाहर किए गए नामों पर कोई भी व्यापक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपील दायर करके बाहर किए गए मतदाताओं की सहायता के लिए पैरा लीगल स्वयंसेवकों की एक सूची जारी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उनके नाम की अस्वीकृति के विस्तृत आदेश हों.

अदालत ने पाया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें मतदाता सूची से गलत तरीके से बाहर रखा गया है. पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद थी कि राजनीतिक दल इस मामले में पक्षकार बनने के बाद एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में अपनी शिकायतें सामने रखेंगे, लेकिन वे संतुष्ट प्रतीत होते हैं.

हलफनामे में गलत तथ्य

सुनवाई की शुरुआत में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि याचिकाकर्ता एनजीओ, 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' ने एक व्यक्ति का फर्जी विवरण दिया है, जिसने दावा किया है कि उसका नाम अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है.

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एनजीओ के हलफनामे में उल्लिखित नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं था और उसने जो विवरण दिया था वह किसी महिला का था. चुनाव आयोग के जवाब की जांच करने के बाद, पीठ ने कहा, "हमें आश्चर्य है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति भी है..."

एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि उन्हें एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने विवरण दिया है और उस मतदाता का नाम, जिसने दावा किया है कि उसका नाम बिहार की अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पता लगाया जा सकता है.

द्विवेदी ने कहा कि एनजीओ को अदालत के ध्यान में लाने से पहले हलफनामे से संतुष्ट होना चाहिए, और एनजीओ और अन्य याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने देर दोपहर तक अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं और उनके मुवक्किल को अपना जवाब दाखिल करना होगा.

भूषण ने कहा कि अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण को इसकी जांच करके रिपोर्ट देने को कह सकती है. जस्टिस बागची ने कहा, "बार को दस्तावेज सौंपना एक जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी आपको लेनी होगी." भूषण ने कहा कि यह दस्तावेज मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति ने सौंपा है.

पीड़ित क्यों नहीं आ रहे हैं?

पीठ ने कहा, "तथ्य गलत हैं. अगर कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रहता है, तो यह गलत या असत्य है और विवरण, यानी मतदाता संख्या, एक महिला का है. यहां कोई संपर्क नंबर नहीं है... हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को उनकी अपील दायर करने में मदद करने के लिए तैयार हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए..."