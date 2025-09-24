ETV Bharat / bharat

'कॉलेजियम सिस्टम में सुधार जरूरी': सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI और कानून मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित और निष्पक्ष प्रक्रिया (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की है.

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने 12 सितंबर को लिखे पत्र में मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में खामियों की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में सुधार में देरी से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा कम हो रहा है.

विकास सिंह ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना था, लेकिन यह कई समस्याएं पैदा कर रहा है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उनके गृह राज्य के हाई कोर्ट में जज बनने का मौका नहीं मिलता, जबकि उनकी राष्ट्रीय कानूनी जानकारी को एक बड़ी योग्यता माना जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सिस्टम में महिलाओं और विविध पृष्ठभूमि के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा. फरवरी 2024 तक हाई कोर्ट में केवल 9.5% और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2.94% महिलाएं जज हैं. यह सिस्टम की खामियों को दर्शाता है, जहां अनौपचारिक नेटवर्क और पक्षपात का बोलबाला है.