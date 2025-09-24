ETV Bharat / bharat

'कॉलेजियम सिस्टम में सुधार जरूरी': सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI और कानून मंत्री को लिखा पत्र

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित न्यायसंगत ढांचा स्थापित करने की मांग की है.



By Sumit Saxena

Published : September 24, 2025 at 7:40 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित और निष्पक्ष प्रक्रिया (MoP) को अंतिम रूप देने की मांग की है.

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने 12 सितंबर को लिखे पत्र में मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम में खामियों की ओर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में सुधार में देरी से न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा कम हो रहा है.

विकास सिंह ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना था, लेकिन यह कई समस्याएं पैदा कर रहा है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को उनके गृह राज्य के हाई कोर्ट में जज बनने का मौका नहीं मिलता, जबकि उनकी राष्ट्रीय कानूनी जानकारी को एक बड़ी योग्यता माना जाना चाहिए.

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सिस्टम में महिलाओं और विविध पृष्ठभूमि के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा. फरवरी 2024 तक हाई कोर्ट में केवल 9.5% और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2.94% महिलाएं जज हैं. यह सिस्टम की खामियों को दर्शाता है, जहां अनौपचारिक नेटवर्क और पक्षपात का बोलबाला है.

SCBA ने कहा कि कोर्ट में मेहनत करने वाले जूनियर वकीलों और ब्रिफिंग वकीलों को नजरअंदाज किया जाता है, जो केस की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. केवल चर्चित चेहरों को जज बनाना योग्यता की सही जांच नहीं है.

SCBA ने सुझाव दिया कि हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्थायी सचिवालय बनाए जाएं, जो उम्मीदवारों और रिक्तियों का डेटा रखें. नियुक्ति के लिए सार्वजनिक आवेदन मांगे जाएं और न्यूनतम आयु, प्रैक्टिस के वर्ष, महत्वपूर्ण फैसले और मुफ्त कानूनी काम जैसे स्पष्ट मापदंड तय किए जाएं. सिंह ने उम्मीद जताई कि MoP को अंतिम रूप देने से जजों की नियुक्ति में जनता का भरोसा बढ़ेगा और यह एक ऐतिहासिक कदम होगा.

