नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से यह हलफनामा देने को कहा है कि डीएमके पार्टी के किसी भी मौजूदा या पूर्व मंत्री या विधायक के खिलाफ ऐसा कोई मामला नहीं है, जिसमें अभियोजन की मंजूरी पहले दी गई हो लेकिन बाद में आपराधिक मामले वापस ले लिए गए हों.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की. पीठ चेन्नई के वकील करुप्पैया गांधी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू ने किया था. यह याचिका अक्टूबर 2023 में दायर की गई थी.

कोर्ट ने हलफनामा दायर करने को कहा

याचिका में तर्क दिया गया था कि कुछ राज्य मंत्रियों और राजनेताओं के अभियोजन की मंजूरी राजनीतिक कारणों से जांच एजेंसियों द्वारा वापस ले ली गई थी. पीठ ने राज्य सरकार से तमिलनाडु में मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ लंबित मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने को कहा.

पीठ ने छह अगस्त को पारित एक आदेश में कहा, "भारत के विद्वान वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया गया है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के किसी भी मौजूदा या पूर्व मंत्री या विधायक के खिलाफ ऐसा कोई मामला न हो, जहां पहले अभियोजन की अनुमति दी गई थी, लेकिन जांच के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही, ऐसी अनुमति वापस ले ली गई और इस प्रकार आपराधिक मामले समाप्त कर दिए गए."

याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर सवाल उठाया

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अदालत में बिना किसी तैयारी के यह कदम उठाया है. नायडू ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां जांच पूरी होने से पहले ही प्रतिबंध वापस ले लिए गए. राज्य के वकील ने याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर भी सवाल उठाया. नायडू ने सुप्रीम कोर्ट से निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया.

'यह बीमारी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं'

जस्टिस भुयान ने कहा, "यह बीमारी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में है. अगर आप भानुमती का पिटारा खोलेंगे, तो वह आपके पास ही लौटकर आएगी..." सबमिशन सुनने के बाद पीठ ने राज्य के वकील से एक हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें यह कहा जाए कि सत्तारूढ़ दल का कोई भी मंत्री या विधायक ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ पहले दी गई अभियोजन स्वीकृति वापस ली गई हो.

इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित कर दी. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के मामले में राज्य का वर्तमान अभियोजन विश्वास पैदा नहीं करता है.

