नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट से तीन आपराधिक कानूनों: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को प्राथमिकता देने को कहा.

यह मामला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन्स तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिया.वहीं, बार बॉडी ने हाई कोर्ट में लंबित तीन आपराधिक कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सु्प्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाओं पर नोटिस सितंबर 2024 में जारी किया गया था और उसके बाद उन्हें जुलाई 2025 में सूचीबद्ध किया गया था. मामले में एक वकील ने कहा कि सुनवाई की कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है. वकील ने कहा कि मुश्किल यह है कि वे इन अधिनियमों का नाम भी नहीं बोल सकते.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उसे वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया था कि इस मामले में सितंबर 2024 में नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद याचिका 23 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध की गई, लेकिन अभी तक सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है.

पीठ ने कहा कि वह तीनों आपराधिक कानूनों की वैधता के मामले में हाई कोर्ट की राय का लाभ उठाना चाहेगी, और हमें सूचित किया गया है कि कुछ अन्य रिट याचिकाएं भी हाई कोर्ट में लंबित हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस मुद्दे के महत्व और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाएं प्रभावी सुनवाई के लिए लंबित हैं, हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष पेश करें. हम इन मामलों पर जल्द सुनवाई का भी अनुरोध करते हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में उच्च न्यायालय को पूर्ण सहयोग और समय पर सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है. याचिकाकर्ता ने इस मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इसी तरह की अन्य याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं.

यह भी पढ़ें- 'एक म्यान में दो तलवारें...', राज्यपाल और निर्वाचित मुख्यमंत्री पर तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा