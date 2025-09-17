सुप्रीम कोर्ट ने CAQM, CPCB और राज्य बोर्डों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तीन हफ्ते में योजना बनाने को कहा
Published : September 17, 2025 at 1:28 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CAQM, CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया कि वे सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तीन हफ्तों के भीतर वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय पेश करें.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्तियों को लेकर राज्यों की खिंचाई की और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों को तीन महीने के भीतर इन पदों को भरने को कहा.
पद भरने के लिए छह महीने का समय
पीठ ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी पॉल्यूशन (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को भी इसी तरह के निर्देश दिए. हालांकि, इसने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, सीएक्यूएम और सीपीसीबी में पदोन्नति पदों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया.
NCR और आसपास के के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार
सीएक्यूएम केंद्र द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन और सुधार करना है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को फटकार
पीठ इन प्राधिकरणों में रिक्तियों को भरने से संबंधित एक स्वत संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. अदालत ने राज्यों द्वारा अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के चरम मौसम में अपर्याप्त जनशक्ति पर्यावरण संकट को बढ़ा देती है.
