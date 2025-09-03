ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में 'बच्चों की अदला-बदली' का आरोप: मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - CHILD SWAPPING CASE

बेंच ने 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार, अस्पताल और उसके निदेशक को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है.

child swapping case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में 'बच्चा बदलने' का आरोप लगाने वाली एक दंपती की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है. बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार और रायपुर स्थित अस्पताल के निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है.

यह मामला 1 सितंबर को जस्टिस मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि इस मामले की अदालत द्वारा जांच की जानी आवश्यक है.

बेंच ने कहा कि, मामले पर विचार की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि, प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, जिसका जवाब चार सप्ताह में दिया जाए. याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा इस साल जनवरी में पारित एक आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें अदालत ने एक शिकायत की जांच के अलावा डॉक्टर और अस्पताल के निदेशक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था.

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि आदेश पारित करते समय, हाई कोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत की उचित जांच की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि...

  • क्या याचिकाकर्ता संख्या 1 ने संबंधित अस्पताल में एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया था.
  • क्या दोनों लड़कियों के पितृत्व के संबंध में डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि वे एक ही माता-पिता से पैदा हुई थीं.

यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने निजी प्रतिवादी के अस्पताल में एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन जब याचिकाकर्ता संख्या 1 को पता चला कि लड़के और लड़की की बजाय दो लड़कियां हैं, तो उसने शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद, डीएनए परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि एक लड़की का डीएनए उसके जैविक माता-पिता (अर्थात याचिकाकर्ताओं) से मेल खाता था, जबकि दूसरी बच्ची का डीएनए उसके माता-पिता (अर्थात याचिकाकर्ताओं) से मेल नहीं खाता था.

माता-पिता ने मामले की जांच की मांग करते हुए बच्चों की अदला-बदली का स्पष्ट मामला बताया. बेंच ने 1 सितंबर के अपने आदेश में कहा कि, ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, गहन जांच के बाद ही जांच का निर्देश दिया जाना चाहिए था, जबकि हाई कोर्ट ने उपरोक्त पहलुओं की जांच किए बिना ही याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि, इस मामले पर विचार की आवश्यकता है. बेंच ने कहा कि, प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए. नोटिस का जवाब चार सप्ताह में दिया जाए.

राज्य सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने अस्पताल के सभी दस्तावेजों को सही पाया और किसी भी प्रकार की बच्चा चोरी की संभावना को खारिज कर दिया. अस्पताल ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि अधिकारियों ने मामले की गहन जांच की है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है.

