ETV Bharat / bharat

करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के वसीयत पर उठाया सवाल, कहा- बेटा-बेटी का नाम व पता गलत लिखा

करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.

संजय कपूर की संपत्ति मामला
संजय कपूर की संपत्ति मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 13, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के कथित वसीयतनामे के असली होने पर सवाल खड़े किए हैं. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को भी सुनवाई करेगा. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय कपूर के कथित वसीयत में कई खामियां है जो संजय कपूर नहीं कर सकते हैं.

संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत

उन्होंने कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता भला गलत कैसे लिख सकते हैं. वसीयत में संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत लिखा हुआ है. वसीयत संजय कपूर की गरिमा को ही गिराता है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया कि संजय कपूर के संबंध समायरा और कियान राज से काफी अच्छे थे. इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के वसीयत को फर्जी करार दिया गया था. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की संपत्तियों को तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे. संजय कपूर जैसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसा वसीयत नहीं बना सकता है.

संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.

संजय कपूर की वसीयत 21 मार्च 2025 की बतायी जा रही है. इस वसीयत के मुताबिक संजय कपूर की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर की होगी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर ने इस वसीयत को संजय कपूर की मौत के सात हफ्तों तक छिपाए रखा. वसीयत का खुलासा 30 जुलाई को तब किया गया जब एक पारिवारिक बैठक थी. बता दें कि संजय कपूर की मौत 12 जून को पोलो खेलने के दौरान विंडसर, ब्रिटेन में हो गई थी.

संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने कहा है कि उनका संजय कपूर के काफी नजदीकी रिश्ता था और वे अक्सर छुट्टियों में जाकर उनसे मिलते थे. संजय कपूर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य और वित्तीय सुरक्षा का हमेशा ही आश्वासन देते थे. याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए। याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTEDELHI HIGH COURT SUNJAY KAPURKARISMA KAPOOR CHILDRENसंजय कपूर की संपत्ति विवादSUNJAY KAPUR PROPERTY DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA में सीट शेयरिंग, जन सुराज और JJD ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, महागठबंधन की कोई खबर नहीं

IND vs WI दूसरे टेस्ट का चौथा दिन खत्म, भारत सीरीज क्लीन स्वीप करने से 58 रन दूर

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.