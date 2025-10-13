ETV Bharat / bharat

करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के वसीयत पर उठाया सवाल, कहा- बेटा-बेटी का नाम व पता गलत लिखा

नई दिल्ली: संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग के मामले में करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के कथित वसीयतनामे के असली होने पर सवाल खड़े किए हैं. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को भी सुनवाई करेगा. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय कपूर के कथित वसीयत में कई खामियां है जो संजय कपूर नहीं कर सकते हैं.

संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत

उन्होंने कहा कि संजय कपूर अपनी बेटी का पता भला गलत कैसे लिख सकते हैं. वसीयत में संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत लिखा हुआ है. वसीयत संजय कपूर की गरिमा को ही गिराता है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया कि संजय कपूर के संबंध समायरा और कियान राज से काफी अच्छे थे. इससे पहले 9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के वसीयत को फर्जी करार दिया गया था. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की संपत्तियों को तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे. संजय कपूर जैसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसा वसीयत नहीं बना सकता है.

संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ किया. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.