चंडीगढ़: केंद्र की योजनाओं की जानकारी देने के लिए पंजाब भाजपा द्वारा राज्य में लगाए जा रहे कैंपों का आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार विरोध कर रही है. इसको लेकर जगह-जगह पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है और भाजपा द्वारा लगाए जा रहे कैंपों पर रोक लगाने के आदेश भी दिए जा रहे हैं.

इसी के तहत, पंजाब पुलिस ने अबोहर के बल्लुआना के गांव रायपुरा में भाजपा द्वारा कैंप लगाने जा रहे पंजाब भाजपा नेता सुनील जाखड़ और पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी को हिरासत में ले लिया. भाजपा इसका विरोध कर रही है.

पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया (ETV Bharat)

भाजपा नेता विनीत जोशी ने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की. उन्होंने कहा कि केंद्र की 'नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के छोटे और मध्यम व्यवसाय करने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन पंजाब सरकार इन नीतियों को रोकने की कोशिश कर रही है. भाजपा नेता सुनील जाखड़ को अबोहर के पास हिरासत में लिया गया है, जो बेहद खतरनाक है. यह पहली गिरफ्तारी है, और भी कई गिरफ्तारियां होंगी.'

आपको बता दें कि पुलिस ने भाजपा नेताओं को सीतो रोड स्थित टोल प्लाजा पर ही रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया. पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ और पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए थे. इस मौके पर एसएसपी गुरमीत सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने सुबह से ही इलाके में तीन लेयर में बैरिकेडिंग कर दी थी और पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोक दिया. जैसे ही सुरजीत ज्याणी अपने काफिले के साथ यहां पहुंचे तो उन्हें वहीं रोक दिया गया.

पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया (ETV Bharat)

इसके बाद जब पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे तो उन्हें भी यहीं रोक लिया गया और बाद में हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया.

अपने भाषण के दौरान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि, यहां गरीब लोगों का हक मारा जा रहा है. हमने कैंपों में1 महीने के अंदर 65 हजार आयुष्मान कार्ड बनाए हैं.' हम केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार हमें इससे रोक रही है."

इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता वंदना सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष काका कंबोज, पूर्व मंत्री सुरजीत ज्याणी, शिवराज गोयल, विधायक संदीप जाखड़, मंडल अध्यक्ष रमेश गांधी, धनपत सियाग सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे.

पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया (ETV Bharat)

उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे राज्य सरकार का उत्पीड़न बताया. भाजपा नेताओं ने कहा कि, पंजाब सरकार का असली चेहरा उजागर हो गया है. वह केंद्र सरकार द्वारा गरीब लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में बाधा डाल रही है. उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं या कमियों को दूर करना है.

गुरुवार को भी भाजपा ने यहां एक शिविर लगाया था, जिसे पुलिस प्रशासन ने रुकवा दिया और भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस का भी मानना ​​था कि भाजपा लोगों के निजी डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उन्होंने लोगों से किसी भी तरह का डेटा किसी के साथ साझा न करने की अपील की.

ये भी पढ़ें: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महिला 'कॉस्मेटोलॉजिस्ट' को किया गिरफ्तार