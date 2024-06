ETV Bharat / bharat

यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर बोले- जनता ने मोदी-योगी को नकारा, अब खुली बगावत करेंगे - Rajbhar statement on defeat in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 19 hours ago | Updated : 19 hours ago

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं. ( photo credit etv bharat )

लखनऊ: सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में हैं. दरअसल, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर राजभर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी में बीजेपी की हार का ठीकरा मोदी-योगी पर फोड़ा गया है. इसमें राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर की हार से खिन्न हैं और खुली बगावत करते दिखते हैं. यह वीडियो बलिया का बताया जाता है. हालांकि ओपी राजभर शाम होते-होते सफाई दे डाली कि यह वीडियो एडिटेड है और विरोधियों की फैलायी गई फेक न्यूज है. बताया जाता है कि सुभासपा चीफ और यूपी सरकार में पंचायती राज व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री ओपी राजभर ने शुक्रवार को बलिया में सुभासपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. कहा कि तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है. इसी बैठक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर के हवाले से कहा जाता है कि जनता ने मोदी-योगी को नकार दिया है. कुछ ही देर में एक वीडियो वायरल होने लगा. जिसके बाद सियासी घमासान मच गया. पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने सफाई दी. (video credit etv bharat) राजभर का पूरा कुनबा सफाई देने के लिए मैदान में उतर गया. राजभर के बेटे व पार्टी के महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. जो कुछ भी मीडिया और सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, यह विपक्षी दलों की साजिश है. फेक न्यूज फैलाई जा रही है. एक एआई वीडियो बना कर कट पेस्ट किया गया है. राजभर ने कहा कि हम योगी जी-मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं. हम एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे. यह सब ओम प्रकाश राजभर को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है. वहीं राजभर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को लेकर सफाई दी है. कहा है कि यह वीडियो फेक है. यह भी पढ़ें :बनारस से प्रियंका के चुनाव लड़ने पर राजभर बोले- तो रोका किसने था, अजय राय पर कसा तंज- अब तेरा क्या होगा कालिया - OP Rajbhar taunt on Ajay Rai

Last Updated : 19 hours ago