जानें जन विद्रोह की सुनामी, कैसे उखाड़ फेंका था फिलीपींस, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, बांग्लादेश जैसी सरकारों को

हैदराबाद: जन विद्रोह में बड़ी ताकत होती है. ये प्रदर्शन का रूप ले लें तो संस्थाओं और सरकारों से मुद्दों और मुसीबतों का समाधान निकलवा लेती हैं. अगर ये चाह लें और विराट प्रदर्शन पर उतारू हो जाएं तो कोई बाउंड्री इन्हें रोक नहीं पाती. इनके प्रदर्शनों की सुनामी में सरकारें लड़खड़ा जाती हैं. अगर वो संभलें ना तो ये जनसुनामी उन्हें उखाड़ फेंकती है. ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शनों पर नजर डालते हैं. जिसके विरोध के चलते फिलीपींस, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, बांग्लादेश जैसी सरकारों का पतन हो गया.

जानें क्यों करती है जनता विद्रोह: सरकारें शासन चलाने के लिए होती हैं, मगर जब इस पर बैठे लोग अपना ही पेट भरने लगते हैं और जनता के पेट ही नहीं उनके शोषण पर उतारू हो जाते हैं तो पब्लिक का गुस्सा भड़क उठता है. जनता का ये गुस्सा सरकारों के खिलाफ विद्रोह का रूप ले लेता है. इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असंतोष तो बड़ी वजहें होती हैं. इसके साथ ही भारी कराधान, जनता का उत्पीड़न, सही जनप्रतिनिधित्व की कमी होती. साथ ही शासकों के प्रति वफादारी भी होती है. ये जब बिगड़ती है, तो इसका अंतिम लक्ष्य मौजूदा ढांचे को उखाड़ फेंकना रहता है.

सत्तारूढ़ सरकारों के विरुद्ध सफल जन विरोध प्रदर्शनों पर एक नजर डालते हैं.

सत्तारूढ़ सरकारों के विरुद्ध सफल प्रदर्शन:

25.02.1986: (फिलीपींस) 22 से 25 फरवरी, 1986 तक, हजारों लोग फिलिपीनो राष्ट्रपति फेडिनैंड मार्कोस और उनके इस दावे के विरोध में एपिफानियो डेलोस सैंटोस एवेन्यू पर इकट्ठा हुए कि उन्होंने कोराजोन औक्विनो पर दोबारा चुनाव जीता है.

ये विद्रोह इतना विकराल था कि जल्द ही मार्कोस और उनके परिवार को सत्ता छोड़ने और फिलीपींस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. 1986 में जब मार्कोस देश छोड़कर भाग गए, तो उनके मलाकानांग पैलेस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया. उन्होंने सत्ता में रहते हुए मार्कोस परिवार द्वारा अर्जित की गई अपार संपत्ति का पर्दाफाश किया.

उस वक्त दुनिया तब दंग रह गई जब क्रांतिकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और परिवार के घर की ज्यादतियों का खुलासा किया. इसमें इमेल्डा मार्कोस के डिजाइनर जूतों के 3,000 जोड़े से भरे एक कमरे का कुख्यात फुटेज भी शामिल था.

2011 अरब स्प्रिंग: 2011 के अरब स्प्रिंग में लोगों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया और यमन की 4 सरकारों को गिरा दिया. दिसंबर 2010 से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने ट्यूनीशिया को हिलाकर रख दिया. 2011 की शुरुआत तक ये अरब स्प्रिंग के रूप में फैल गए.

इन विरोध प्रदर्शनों, विद्रोहों और अशांति की एक लहर जो उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के अरबी भाषी देशों में फैल गई. लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन, जो सोशल मीडिया के कारण तेजी से फैले. अंततः ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया और यमन की सरकारों को गिरा दिया.

14.01.2011 (ट्यूनीशिया): अरब जगत की सबसे दमनकारी सरकारों में से एक ट्यूनीशिया पर जनता की जीत के साथ हफ़्तों तक चले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति जीन अल-अबिदीन बेन अली अपने देश छोड़कर भाग गए, बेन अली ने सऊदी अरब में शरण ली.

22.02.2014: यूक्रेन में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास राष्ट्रपति विक्टर एफ. यानुकोविच के आवासीय परिसर पर कब्जा कर लिया.

मेझीहिर्या में यूक्रेन का राष्ट्रपति निवास: प्रदर्शनकारियों ने यानुकोविच निवास पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और इस भव्य संपत्ति को जनता और मीडिया के लिए खोल दिया. आगंतुक वहां मैदान में टहले. बड़े बाथटब की प्रशंसा की. थोड़ा गोल्फ भी खेला. प्रदर्शकारियों ने परिसर की भव्यता देखी. 140 हेक्टेयर की संपत्ति में मेझीहिर्या में घर के नीचे लक्जरी स्पोर्ट्स कारों से भरा एक गैरेज देखा और मजे किए.

2017 (गाम्बिया): गाम्बिया में, चुनावी सुधारों के लिए अपेक्षाकृत मामूली विरोध प्रदर्शनों ने उदारीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया. इसकी वजह से राष्ट्रपति याह्या जाममेह चुनावों में हार गए. हालांकि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (ECOWAS) के 7,000 सैनिकों की तैनाती की थी. लेकिन गाम्बिया के नागरिक-नेतृत्व वाले परिवर्तन आंदोलन के अभाव में इस तरह के हस्तक्षेप की कल्पना करना मुश्किल है.

जाममेह दिसंबर 2016 के चुनावों में अदामा बैरो से हार गए थे, लेकिन उन्होंने परिणामों को चुनौती दी. जनवरी 2017 में, गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति याह्या जाममेह ने 22 साल सत्ता में रहने के बाद हुए चुनावों के बाद देश छोड़ दिया. क्षेत्रीय समूह इकोवास का कहना है कि वह गिनी के लिए एक विमान में सवार हुए और वहां से इक्वेटोरियल गिनी में निर्वासन के लिए रवाना हो गए.