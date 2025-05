ETV Bharat / bharat

हरियाणा के सिरसा में तकनीक से हो रहा कमाल, कपास की खेती करने वाले किसान यूं हो जाएंगे मालामाल - SIRSA COTTON FARMING TECH ADOPTION

कपास किसान होंगे मालामाल ( Etv Bharat )

Published : May 29, 2025 at 8:57 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 9:08 PM IST

सिरसा : क्या आप कपास की खेती करते हैं और कपास की पैदावार बढ़ाकर मालामाल होना चाहते हैं तो ये मुमकिन है. दरअसल हरियाणा के सिरसा में नई तकनीक की मदद से कपास की खेती की जा रही है जिससे किसानों की पैदावार तो बढ़ी ही है, साथ ही उनकी अच्छी-खासी कमाई भी हो रही है. बढ़ सकती है कपास की पैदावार : दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र(SABC) ने एक अध्ययन में पाया गया है कि ड्रिप सिंचाई फर्टिगेशन और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसे तकनीकी हस्तक्षेप से कपास की उत्पादकता बढ़ सकती है. एसएबीसी ने हरियाणा के सिरसा जिले के गिदड़ा गांव में अपने उत्तर भारत उच्च तकनीक अनुसंधान एवं विकास स्टेशन पर खरीफ 2024 सीजन के दौरान उच्च तकनीक पुनर्योजी कपास की प्रदर्शनी लगाई थी. प्रदर्शनी में वैज्ञानिकों ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि तकनीकी हस्तक्षेप से कपास की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है. सिरसा में तकनीक से हो रहा कमाल (Etv Bharat) 60 प्रतिशत तक पानी की बचत : ड्रिप सिंचाई फर्टिगेशन सिस्टम को अपनाने से किसान पारंपरिक कपास की खेती की तुलना में सिंचाई के पानी में 60 प्रतिशत तक की बचत कर सकते हैं. केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान सिरसा के रिटायर्ड हेड डॉ. दिलीप मोंगा और एसएबीसी के वैज्ञानिक डॉ. दीपक जाखड़ भी किसानों को कपास उगाने की नई पद्धति के बारे में जागरुक करने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं. किसानों को फायदा : पिछले साल हरियाणा में 8 क्विंटल प्रति एकड़ की उच्चतम उपज के मुकाबले एसएबीसी की प्रदर्शन इकाई में औसत उपज 13 क्विंटल प्रति एकड़ से काफी अधिक थी जिससे साफ जाहिर होता है कि ड्रिप सिंचाई फर्टिगेशन सिस्टम को अपनाने से किसान भाईयों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. एसएबीसी ने सिफारिश की है कि कपास की खेती में पानी और पोषक तत्व दक्षता में सुधार के लिए ड्रिप फर्टिगेशन को एक मानक कृषि पद्धति के रूप में व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए. ये भी सुझाव दिया गया है कि कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, फसल में कीड़े को कम करने और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी पीबीनॉट और निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप सहित एकीकृत कीट प्रबंधन आईपीएम को बढ़ाया जाना चाहिए. ड्रिप फर्टिगेशन के साथ-साथ जल भंडारण टैंक और सौर ऊर्जा चलित सिंचाई प्रणालियों को अपनाना स्थायी जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. सिरसा में कपास की खेती (Etv Bharat) कपास की खेती में चुनौतियां : हरियाणा में पुनर्योजी कपास की खेती के उच्च तकनीक की प्रदर्शनी से उम्मीदें जगी हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि ये केवल उच्च पैदावार के बारे में नहीं है, बल्कि कपास को एक बार फिर से टिकाऊ, लाभदायक फसल में बदलने के बारे में है. कभी सफेद सोने के रूप में कपास भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था जो अब संकट का सामना कर रहा है. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान लगातार गुलाबी बॉलवर्म, PBW संक्रमण, व्हाइटफ्लाई हमलों, कॉटन लीफ कर्ल वायरस से जूझ रहे हैं जिससे कपास की उपज और गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है. ऊपर से लंबे समय तक सूखे और अनियमित वर्षा के पैटर्न ने किसानों की फसलों को प्रभावित किया है. ऐसे में हरियाणा के सिरसा जिले में पुनर्योजी कपास की खेती की एक अभूतपूर्व प्रदर्शनी ने एक आशाजनक रास्ता दिखाया है. ज्यादा उपज मिली : खरीफ 2024 सीजन के दौरान दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र एसएबीसी जोधपुर ने प्रोजेक्ट बंधन के तहत और पीआई फाउंडेशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आईसीएआर सीआईसीआर नागपुर के समर्थन से गिदड़ा गांव में उत्तर भारत हाई टेक आरएंडडी स्टेशन पर एक उच्च तकनीक पुनर्योजी कपास बुवाई का परीक्षण किया. हाल ही में “उच्च तकनीक पुनर्योजी खेती के माध्यम से उत्तर भारत में कपास को पुनर्जीवित करने की शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में प्रकाशित परिणामों ने कपास उगाने वाले समुदाय में नई उम्मीद जगाई है. वैज्ञानिकों ने ड्रिप फर्टिगेशन और मैकेनिकल डिटॉपिंग फ्लैट बेड सहित कई तरीकों को अपनाया. ड्रिप फर्टिगेशन फ्लैट बेड और कैनोपी प्रबंधन, मेपिक्वेट क्लोराइड का उपयोग किया और प्रति एकड़ 15 क्विंटल उपज प्राप्त की जबकि पारंपरिक तरीकों से उन्हें प्रति एकड़ केवल 4 क्विंटल उपज प्राप्त हुई है. बढ़ सकती है कपास की पैदावार (Etv Bharat)

Last Updated : May 29, 2025 at 9:08 PM IST