पटना : राष्ट्रपति भवन में मिला सम्मान जीवन का सबसे बड़ा गौरवपूर्ण पल रहा. कहावतों में सुनती थीं चांदी की थाली और चम्मच से खाना, राष्ट्रपति भवन में यह सपना सच हो गया. वहां एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे गए, जिन्हें गिनना भी मुश्किल था. खास बात यह रही कि मेरे अपने उत्पाद भी मेन्यू में शामिल थे, जैसे चीना का अनरसा और मिलेट्स की इडली. ये कहना है महिला किसान अंजू कुमारी का.

आज जब लोग रसायन-मुक्त भोजन की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, तो किसान भी जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. इस बदलाव में महिला किसानों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है. बिहार के समस्तीपुर जिले की रहने वाली अंजू कुमारी इसी बदलाव की जीती-जागती मिसाल हैं. उन्होंने न केवल जैविक खेती को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली, बल्कि तिलहन उत्पादों के फूड प्रोसेसिंग में उत्कृष्ट कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बनाई.

समस्तीपुर के दलसिंहसराय ब्लॉक के ओरियामा गांव की महिला किसान अंजू कुमारी को हाल ही में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिला. स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि के तौर पर नजदीक से समारोह देखने का मौका मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने का अवसर भी प्राप्त हुआ.

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत का अनुभव भी मेरे लिए अविस्मरणीय रहा. जब मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि समस्तीपुर से आई हैं, तो उन्होंने सीधे वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली. किसानों को होने वाली परेशानियों के बारे में जाना.''- अंजू कुमारी, महिला किसान

बचपन से कृषि से जुड़ाव, ससुराल में नया अध्याय : अंजू कुमारी बताती हैं कि उनका बचपन से ही खेती-बारी से गहरा नाता रहा है. विवाह के बाद उन्होंने ससुराल में भी खेती को ही अपनाया. शादी को अब 13 साल हो चुके हैं और इन वर्षों में उन्होंने ढाई एकड़ ज़मीन पर मेहनत कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है. शुरूआत कठिन थी. शादी के समय उनका घर झोपड़ी का मकान था, मगर खेती से हुई आमदनी और आत्मविश्वास ने उन्हें पक्का घर बनवाने और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद की.

''मैं हमेशा खेती के लिए जैविक खाद का ही इस्तेमाल करती हूं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करती हैं. जैविक खाद और जैविक तरीकों से खेती करने से न केवल जमीन लंबे समय तक उपजाऊ रहती है बल्कि उत्पादन भी बेहतर मिलता है. इसी सोच के साथ हम अपने खेतों में खेती करती हैं. आज आसपास के किसान भी मुझसे सीखकर जैविक पद्धति अपनाने लगे हैं.''- अंजू कुमारी, महिला किसान

महिला किसान अंजू कुमारी से खास बातचीत (ETV Bharat)

तिलहन मिशन में सफलता : अंजू कुमारी ने खेती को केवल अनाज उगाने तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने विविधता लाते हुए मिलेट्स, मशरूम, केला और पपीता की भी खेती शुरू की. इसके अलावा तिलहन फसलों में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है. यही वजह है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन से जो सम्मान मिला, वह मुख्यतः तिलहन उत्पादों की खेती और प्रोसेसिंग को लेकर मिला. वे चार प्रकार की तिलहन फसल सरसों, तिल, तीसी और अंडी का उत्पादन करती हैं. इन फसलों से वे तेल, खली, लड्डू, पाउडर और सौंदर्य उत्पाद तैयार करती हैं.

''खाद्य फसलों के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केट तक पहुंचाने का पूरा काम मैं खुद करती हूं. तेल हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है और यदि यह शुद्ध और रसायन-मुक्त हो तो स्वास्थ्य के लिए और भी लाभकारी होता है. यही वजह है कि तिलहन मिशन के तहत काम शुरू किया और अपने उत्पादों को पहचान दिलाई.''- अंजू कुमारी, महिला किसान

चुनौतियों से टकराकर बनीं मिसाल : अंजू कुमारी मानती हैं कि महिला होने के नाते खेती में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. फसलों के पोषक तत्वों और उनके महत्व को समझकर उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से खेती की दिशा में कदम बढ़ाए. उन्हें जब पता चला कि तीसी में ओमेगा-3 पाया जाता है और तिल जैसे उत्पादों में भी कई पौष्टिक तत्व हैं, तो उन्होंने मौसम के अनुरूप इनकी खेती शुरू कर दी. उन्होंने नीम की खली, गोबर की खाद और अन्य जैविक साधनों से उत्पादन बढ़ाने की तकनीक अपनाई. धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आज उनके खेत न केवल परिवार बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं.

ढाई एकड़ में करती हैं खेती : अंजू कुमारी ने बताया कि आज वह अपनी ढाई एकड़ जमीन के अलावा पड़ोसी किसानों की जमीन पर भी मिलेट्स की खेती करवा रही हैं. किसानों को वे यह भी बताती हैं कि बेहतर क्वालिटी का बीज कहां से मिलेगा और कृषि विभाग से किस तरह योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है. जैविक खेती सीखने के लिए बड़ी संख्या में उनके पास किस आते हैं और सभी को वह मदद करती हैं. बताती हैं कि जैविक खेती से ही हर साल खेत से अच्छी पैदावार हो सकती है.

खेत में बीज डालती अंजू कुमारी (ETV Bharat)

जैविक खेती से स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती : अंजू का मानना है कि खेती केवल आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की कुंजी है. उनका कहना है कि जब से उन्होंने खेती शुरू की, वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुईं बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहीं. वे अपने बच्चों को भी खेती का हुनर सिखाती हैं. हालांकि वे चाहती हैं कि बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ें, लेकिन साथ ही यह भी चाहती हैं कि वे खेती का ज्ञान जरूर हासिल करें ताकि रसायन-मुक्त भोजन खुद उगा सकें.

''किसानों को फसल उगाने का हुनर तो आता है, लेकिन असली जरूरत यह है कि वे अपनी उपज की मार्केटिंग करना सीखें. क्योंकि अक्सर बिचौलिये किसानों से फसल खरीदकर दस गुना मुनाफा कमाते हैं. अगर किसान सीधे बाजार से जुड़ जाएं तो उनकी आमदनी कहीं ज्यादा हो सकती है. सरकार भी किसानों को प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है. जरूरी है कि इसके लिए किसान जागरूक हों.''- अंजू कुमारी, महिला किसान

लहलहाती फसल से मुस्कुराती किसान अंजू कुमारी (ETV Bharat)

खेती के साथ पशुपालन भी : अंजू कुमारी केवल खेती तक सीमित नहीं हैं. वे पशुपालन भी करती हैं और विविध फसलों की खेती में निरंतर नए प्रयोग करती रहती हैं. वर्तमान में उन्होंने चार प्रकार के धान लगाए हैं. उनका मानना है कि खेती उनकी पहचान है और जब तक वे जीवित हैं, यह पहचान बनी रहेगी.

पति का सहयोग अभूतपूर्व : अंजू की इस सफलता में उनके पति रामनरेश राय का योगदान भी अहम है. रामनरेश राय बताते हैं कि शादी के समय अंजू को पढ़ाई का बहुत शौक था. परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा पत्नी का साथ दिया. झोपड़ी का मकान था तो सुबह 3:00 बजे ही वह लालटेन जलाकर अंजू को जागते थे. परीक्षा के समय साइकिल पर बैठ कर कई किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र तक परीक्षा दिलाने जाते थे.

अंजू कुमारी के पति रामनरेश राय (ETV Bharat)

''लालटेन की रोशनी में पढ़ाई से लेकर परीक्षा दिलाने तक हर कदम पर मैंने अपनी पत्नी का सहयोग किया. मुझे गर्व है कि आज अंजू कुमारी न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक रीढ़ बनी हैं, बल्कि पूरे इलाके की महिलाओं और किसानों के लिए प्रेरणा भी हैं.''- रामनरेश राय, अंजू कुमारी के पति

सफलता के पीछे पति का हाथ! : रामनरेश राय भले ही मैट्रिक तक पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने अंजू को एमए तक की पढ़ाई करवाई. अंजू मानती हैं कि उनकी पहचान और सफलता में उनके पति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने हर समय उन्हें प्रोत्साहित किया और खड़े रहे. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है लेकिन वह एक सफल महिला किसान बनी हैं तो इसके पीछे उनके पति का हाथ रहा है, जिन्होंने पूरी निष्ठा से मजबूती के साथ उनके हर कदम पर सहयोग किया है.

राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम (ETV Bharat)

अपने खेत में अंजू कुमारी (ETV Bharat)

दिल्ली में अंजू कुमारी (ETV Bharat)

अपने खेत में काम करती अंजू कुमारी (ETV Bharat)

दिल्ली में अंजू कुमारी (ETV Bharat)

