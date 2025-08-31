ETV Bharat / bharat

गया: चाय की हर चुस्की में है एक कहानी और गया के बलजीत कुमार की कहानी कुछ खास है. प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त फैन बलजीत ने उनके नाम पर खोल दी मोदी चाय दुकान जो शुरू हुई थी एक कप चाय से, वो अब लिट्टी-चोखा और पकौड़ों की खुशबू से लोगों को खींच लाती है. बिहार के गयाजी में स्थित मोदी चाय पकौड़े वाली दुकान सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि संघर्ष से सफलता तक की एक मिसाल बन चुकी है.

चाय-पकौड़े ने बदल दी किस्मत: गया जी के दरियापुर में 2017 में शुरू हुई मोदी चाय पकौड़े वाली दुकान आज इलाके में खूब लोकप्रिय है. इस दुकान की नींव पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चर्चित बयान से जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगार लोग पकौड़े बेचकर भी हजारों कमा सकते हैं. बलवीर चंद्रवंशी ने इसे प्रेरणा के रूप में लिया. उन्होंने चाय-पकौड़े की दुकान खोली और मेहनत से उसे हिट बना दिया. आज बलवीर हर महीने सात लाख रुपये के चाय पकौड़े बेच कर खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं.

चाय दुकानदार बलवीर चंद्रवंशी (ETV Bharat)

बलवीर चंद्रवंशी की दुकान बना गया की पहचान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेरोजगार युवा चाय और पकौड़े बेचकर भी हजारों की कमाई कर सकते हैं. उनकी इस बात को गया जिले के दरियापुर निवासी बलवीर चंद्रवंशी ने प्रेरणा के रूप में लिया. उन्होंने गया-शेरघाटी रोड स्थित दरियापुर में एक छोटी सी चाय की दुकान खोली. भरोसा था कि प्रधानमंत्री की कही बात जरूर रंग लाएगी. बलवीर ने धीरे-धीरे दुकान को हिट बना दिया.

100 से 20,000 तक का सफर: दरियापुर के बलवीर चंद्रवंशी शुरुआत में दिनभर में सिर्फ 100 रुपये की चाय बिकती थी, लेकिन विश्वास और मेहनत ने कमाल कर दिया. मोदी चाय पकौड़े वाली दुकान धीरे-धीरे इलाके में मशहूर होने लगी. लोग चाय के साथ पकौड़े और लिट्टी चोखा का स्वाद लेने आने लगे. स्वाद और नाम दोनों ने दुकान को पहचान दिलाई. आज बलवीर रोज़ाना करीब 20,000 रुपये की बिक्री कर रहे हैं. कभी संघर्ष से जूझने वाले बलवीर अब गया के सफल व्यवसायियों में गिने जाते हैं.

चाय दुकानदार बलवीर चंद्रवंशी
चाय दुकानदार बलवीर चंद्रवंशी (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी हैं मुरीद: गया-शेरघाटी रोड पर स्थित मोदी चाय पकौड़ी वाली दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुकी है. इसके मुरीद खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी हैं. जब भी वह शेरघाटी से गुजरते हैं, यहां की चाय और पकौड़ी का स्वाद लेना नहीं भूलते.

गया में आम से खास तक सभी हैं इस स्वाद के दीवाने: सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस, राजद समेत अन्य दलों के नेता भी इस दुकान पर आना पसंद करते हैं. आम जनता से लेकर बड़े नेता तक यहां अक्सर दिखाई देते हैं. बलवीर चंद्रवंशी की इस दुकान ने स्वाद के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मेल-जोल का भी केंद्र बना लिया है.

मोदी जी चाय पकौड़े एंड लिट्टी चोखा
मोदी जी चाय पकौड़े एंड लिट्टी चोखा (ETV Bharat)

चार हजार की नौकरी से चाय पकौड़े की बादशाहत तक: कभी गया के दरियापुर के बलवीर चंद्रवंशी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. कोलकाता की एक एक्सचेंज कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते थे, जहां मात्र 4000 रुपये महीना पगार मिलती थी. इतने कम पैसों में परिवार का गुजारा मुश्किल होता जा रहा था, ऊपर से घर में कई लोग बीमार भी थे. दूसरे राज्य में रहकर मानसिक और आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा था। इस बीच जब भी बलवीर अपने गांव आते, मन में कुछ नया करने की चाह उमड़ती. आखिरकार उन्होंने पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर गांव में ही चाय पकौड़े की दुकान खोल दी और यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली.

"हमारी दुकान गया-शेरघाटी रोड में दरियापुर गांव में है जो कि मोदी चाय पकौड़े की दुकान से फेमस है. वर्ष 2017 में इसकी शुरुआत की थी. उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगार व्यक्ति यदि चाहे तो चाय और पकोड़े बेचकर हजारों की कमाई कर सकते हैं." -बालवीर चंद्रवंशी, दरियापुर, गया

दुकान में चाय और पकौड़ा बेचते बलवीर
दुकान में चाय और पकौड़ा बेचते बलवीर (ETV Bharat)

मोदी चाय पकौड़े की कहानी: प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से प्रेरणा लेकर बलवीर चंद्रवंशी ने गया के दरियापुर में 2017 में चाय पकौड़े की दुकान खोली. शुरुआत में यह दुकान क्षेत्र में अनोखी थी. न तो किसी ने मोदी नाम से दुकान खोली थी, न हांडी में चाय बेची जाती थी. बेहतर क्वालिटी और मेहनत से दुकान ने जल्दी लोकप्रियता हासिल की. आज उनकी दुकान प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर स्थानीय नेताओं और आम लोगों तक में प्रसिद्ध है. बलवीर कहते हैं कि अब पूरा इलाका मुझे जानता है.

धनरूआ में लिट्टी-घुघनी, वैसे ही यहां चाय-पकौड़े का स्वाद: दुकान पर होती है सियासत पर चर्चा: बलवीर चंद्रवंशी कहते हैं कि जिस तरह पटना जाने के रास्ते धनरूआ में लोग लिट्टी-घुघनी का स्वाद लेने रुक जाते हैं, उसी तरह मोदी चाय पकौड़े की दुकान पर भी लोग चाय-पकौड़े का आनंद लेने रुकते हैं. बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता यहां आते हैं. यहां सियासत पर भी चर्चा होती है.

परिवार के साथ दुकानदार बलवीर चंद्रवंशी
परिवार के साथ दुकानदार बलवीर चंद्रवंशी (ETV Bharat)

मिट्टी के घर से अब पक्के मकान तक का सफर: बलवीर चंद्रवंशी बताते हैं कि चाय पकौड़े की दुकान से ही आज मेरे पास सब कुछ है. जो भी एक औसतन व्यक्ति चाहता है, वह हमारे पास है. पहले हमारे पास मिट्टी का घर था, अब पक्का मकान और गाड़ी है. प्राइवेट जॉब छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई इस दुकान ने उनकी जिंदगी ही बदल दी. पहले कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन अब बहुत लोग मुझे पहचानते हैं बलवीर कहते हैं.

इसी कमाई से भाई बना सब-इंस्पेक्टर: बलवीर बताते हैं कि जब वे प्राइवेट जॉब करते थे, तब उनके पिता और चाचा बीमार चल रहे थे और हालात बहुत खराब थे. उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा ने उनकी जिंदगी का रास्ता बदला. चाय-पकौड़े की दुकान खोलकर उन्होंने परिवार की हालत सुधारी. आज उनका बड़ा भाई जयंत कुमार सिवान में सब इंस्पेक्टर है, जबकि यशवंत कुमार यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रहा है.

चाय-पकौड़ा बेच कर भाई को बनाया सब इंस्पेक्टर
चाय-पकौड़ा बेच कर भाई को बनाया सब इंस्पेक्टर (ETV Bharat)

'अब महिलाओं को भी रोजगार दे रहा हूं': बलवीर चंद्रवंशी बताते हैं कि चाय-पकौड़े की दुकान इतनी अच्छी चली कि मेरी खस्ताहाल जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ गई. अब हमारे यहां चाय, पकौड़े, लिट्टी के साथ मिठाई भी मिलने लगी है. प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा के कारण मैं आज एक सफल व्यवसायी बन चुका हूं. न केवल मैं पूरी तरह आत्मनिर्भर हूं, बल्कि आधा दर्जन महिलाओं को भी रोजगार दे रहा हूं.

