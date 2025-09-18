ETV Bharat / bharat

1.5 करोड़ का झूला सिर्फ 60 लाख में.. बिहार का कन्हैयागंज चीन को दे रहा टक्कर

बिहार के नालंदा का एक छोटा-सा गांव कन्हैयागंज देश के मानचित्र पर छा गया है और सीधे चीन को टक्कर दे डाली है. पढ़ें

SWING STAR RIDE
नालंदा कन्हैयागंज गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 6:40 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. अक्सर लोग ऐसा काम कर जाते हैं, जिसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है. इसी कड़ी में नालंदा शिक्षा, ऐतिहासिक धरोहरों, खेल धार्मिक स्थलों के बाद उद्योग के क्षेत्र में भी नया इतिहास रचने जा रहा है.

नालंदा के गांव में बन रहा हाईटेक झूला : देश दुनिया में ज्ञान की भूमि के रूप में मशहूर बिहार का नालंदा, जो कभी दुनिया के पहले विश्वविद्यालय के लिए जानी जाती थी, आज एक और नई पहचान 'झूला उद्योग' की गढ़ रही है. जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर एकंगरसराय प्रखंड में 300 साल पुराना कन्हैयागंज गांव है, जहां आज मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हो गया है, जो न केवल भारत के कोने-कोने में, बल्कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक अपने बनाए विशालकाय झूलों की आपूर्ति कर रहा है.

भारत का 'झूला विलेज': बाहर से देखने पर यह किसी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर दाखिल होते ही लोहे की खनक, वेल्डिंग की चमक और विशाल, रंग-बिरंगे ढांचों का अंबार यह बयां कर देता है कि यह कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि भारत का झूला विलेज के नाम से मशहूर है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

कन्हैयागंज चीन को दे रहा टक्कर: नालंदा के कन्हैयागंज में सिर्फ़ 60 घरों की आबादी है. यहां के कारीगरों ने स्विंग स्टार नामक हाइटेक झूला तैयार किया है, जो चीनी झूले से सस्ता है और मेक इन इंडिया की मिसाल है. यह झूला पूरी तरह से आटोमैटिक है. इसमें 30 लोग बैठ सकते हैं. इसे बनाने में दो महीने लगे और यह चीन से 60 फीसदी सस्ता है.

मुंबई से नौकरी छोड़ पिंटू लौटे थे गांव: इस सफलता की कहानी के नायक यशवंत विश्वकर्मा के पुत्र पिंटू विश्वकर्मा हैं. पिंटू विश्वकर्मा ने MBA करने के बाद मुंबई की 30 हजार रुपए महीने की एचआर की नौकरी को छोड़ दिया और अपने गांव लौट आए. पिंटू कहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' वाले स्लोगन के सपने को साकार किया है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

क्या थी गांव लौटने की वजह: पिंटू विश्वकर्मा ने ईटीवी से बात करते हुए बताया कि, मैं 2009 में MBA करने के बाद मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था. लेकिन 2011 में जब मराठा आंदोलन के दौरान बिहारियों को निशाना बनाया जाने लगा, तो मैं भी उसका शिकार हुआ. इस वजह से नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस आने का फैसला किया.

"घर आकर अपनी तीन पीढ़ियों से चले आ रहे झूला बनाने के पारंपरिक काम को अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई से जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' के नारे से प्रेरित होकर इसे एक नई ऊंचाई दी. पहले मनोरंजन पार्कों में लगने वाले बड़े और हाईटेक झूले चीन से आयात होते थे, जो बेहद महंगे पड़ते थे."- पिंटू विश्वकर्मा, युवा उद्यमी

SWING STAR RIDE
पिंटू विश्वकर्मा, युवा उद्यमी (ETV Bharat)

पहले हो चुका है तरंग झूले का निर्माण: उन्होंने आगे कहा कि चीन तकनीक में हमसे बहुत आगे था, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की. उनकी कंपनी ने 'तरंग राइड' (जंपिंग मिल) नाम का एक विशाल झूला बनाया, जिसे बनाने में सिर्फ 40 लाख रुपए लगे, जबकि चीन से इसे आयात करने में 1.60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होते थे.

बनाया जा रहा सस्ता स्विंग स्टार राइड: इसके बाद उन्होंने 'स्विंग राइड' (विंडमिल) बनाया, जिसे बनाने में एक साल का रिसर्च लगा और लागत आई 60 लाख रुपए, जबकि चीन में इसकी कीमत 1.60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. आज कन्हैयागंज की सात-आठ फैक्ट्रियों में करीब 700 परिवारों का घर चल रहा है.

'कम हुआ पलायन': यहां नालंदा के अलावा आसपास के जिलों के 25-30 कारीगर काम करते हैं, जिन्हें 400 से 700 रुपए की दैनिक मजदूरी के साथ-साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है. पिंटू कहते हैं, इस उद्योग ने आसपास के इलाकों से पलायन को लगभग रोक दिया है.

SWING STAR RIDE
भारत का 'झूला विलेज' (ETV Bharat)

सरकार से तीन प्रमुख मांग: पिंटू विश्वकर्मा सरकार से तीन प्रमुख मांग करते हैं. पहला, यह काम काफी जोखिम भरा है, इसलिए आसपास एक अच्छे अस्पताल की सुविधा हो. दूसरा, सरकार मार्केटिंग में मदद करें ताकि लोगों को विश्वास हो कि बिहार के एक छोटे से गांव में भी विश्वस्तरीय झूले बन सकते हैं और तीसरा, बिहार सरकार अपनी पर्यटन परियोजनाओं में स्थानीय निर्माताओं को प्राथमिकता दें.

70 साल पहले हुई थी शुरुआत : स्थानीय कारीगर संजय प्रसाद बताते हैं कि इसकी शुरुआत करीब 70 साल पहले इस्लामपुर के बकौर गांव के रहने वाले भागवत प्रसाद ने की थी, जो घूम-घूमकर मदारी का खेल दिखाते थे. मेलों में झूला देखकर उन्होंने कन्हैयागंज के जग्गू विश्वकर्मा को, जो लोहे का काम करते थे, झूला बनाने के लिए प्रेरित किया.

"बस, वहीं से यह सफर शुरू हुआ जो आज करोड़ों के कारोबार तक पहुंच गया है. उत्पाद नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक जाते हैं. हालांकि, इस सफलता के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं."- संजय प्रसाद, झूला कारीगर

SWING STAR RIDE
बिहार का कन्हैयागंज चीन को दे रहा टक्कर (ETV Bharat)

स्विंग स्टार झूले की खासियत: यहां के हुनरमंद कारीगर, बिना किसी औपचारिक इंजीनियरिंग की डिग्री के, आज वो कारनामा कर रहे हैं, जो कल तक सिर्फ चीन और जापान जैसे देशों में ही संभव माने जाते थे. 30 फुट की ऊंचाई पर हवा में तारों के बीच झूलने का रोमांच देने वाला यह विशाल झूला, जो पूरी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हाइड्रोलिक्स से चलता है, अब तक सिर्फ चीन से आयात होता था.

कन्हैयागंज के कारीगरों ने इसे यहीं बनाकर खड़ा कर दिया है. अरविंद विश्वकर्मा और उनके भतीजे पिंटू विश्वकर्मा की अगुवाई में 8-10 कारीगरों की टीम ने एक साल की अथक मेहनत, रिसर्च और अपनी लगन से इसे तैयार किया है. इन कारीगरों का गुरु कोई और नहीं, बल्कि यूट्यूब था.

यूट्यूब से देखकर बनाया झूला: अरविंद विश्वकर्मा बताते हैं कि मैंने पहली बार यह झूला यूट्यूब पर कर्नाटक के एक मेले में देखा था. पता चला कि यह चीन से मंगाया गया है, जिसकी कीमत कस्टम ड्यूटी (40%) और किराए के साथ करीब डेढ़ से पौने दो करोड़ रुपये पड़ती है. हमने इसे यहीं बनाने की ठानी.

"इस गांव का ताजातरीन और सबसे महत्वाकांक्षी अजूबा है स्विंग स्टार झूला. पहले चीन से इसे आयात किया जाता था."- अरविंद विश्वकर्मा, झूला व्यवसायी

SWING STAR RIDE
1.5 करोड़ का झूला सिर्फ 60 लाख में (ETV Bharat)

चीन के मुकाबले 60% सस्ता: दो महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब यह झूला अंतिम ट्रायल के लिए तैयार है और जल्द ही छत्तीसगढ़ के दशहरा मेले की शोभा बढ़ाएगा. सबसे बड़ी बात यह है, कि कन्हैयागंज में बना यह स्विंग स्टार ग्राहकों को मात्र 60 लाख रुपये में मिल जाएगा, यानी चीन के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत सस्ता है.

30 सीटर झूला: चीन में लाने से उपकरण खरीदने तक के उपकरण में एक्सपोर्ट में 40 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज GST के साथ लाने में लग जाता है. इसलिए वहां इतना महंगा में मिलता है. स्विंग स्टार झूला 30-सीटर झूले की हर कुर्सी (जिसमें एक साथ पांच लोग बैठ सकते हैं) फाइबर से बनी है, जिसमें हेड रेस्ट, सेफ्टी बेल्ट और हैंडल लॉक जैसी सुरक्षा की तमाम खूबियां हैं.

झूले में होंगे तीन बटन: यह सिर्फ तीन बटनों—चालू, बंद और इमरजेंसी, से संचालित होता है, जो इसे बेहद आधुनिक और सुरक्षित बनाता है. स्विंग स्टार से पहले भी कन्हैयागंज के कारीगर एक और कारनामा कर चुके हैं. उन्होंने दो साल पहले तरंग झूला बनाया था. यह भी एक चीनी डिजाइन था, जिसे भारत में पहली बार यहीं बनाया गया.

कई मेलों में लगाया जा चुका है झूला: अरविंद विश्वकर्मा बताते हैं कि यह झूला एयर प्रेशर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलता है. बैठने पर समुद्र की लहरों जैसा अनुभव होता है, इसीलिए हमने इसका नाम तरंग रखा है. पिछले दो सालों से यह झूला मुजफ्फरपुर समेत कई मेलों में बिना किसी तकनीकी खराबी के चल रहा है, जो यहां के कारीगरों के हुनर का सबसे बड़ा प्रमाण है.

ऐसे किया गया तैयार: पिंटू विश्वकर्मा ने बताया कि जब कोई झूला व्यवसाय स्क्रैप के समान में खराब हुए झूला को यहां बेचने आए तो उस झूला के बारे में उनसे पूछा फ़िर यूट्यूब पर जानकारी लेकर इसे तैयार किया गया है. इस पूरे झूला उद्योग को आधुनिकता और नई दिशा देने के पीछे की प्रेरणा पिंटू विश्वकर्मा हैं.

ये भी पढ़ें

गांव की दहलीज लांघकर रीत लगा रहीं उंची छलांग, कड़ी मेहनत और लगन के दम पर किया कमाल

इंजीनियरिंग से मछली पालन तक! आदित्य ने मां के लिए छोड़ी नौकरी, बनायी 1.25 करोड़ की कंपनी

पान दुकानदार पिता की बेटी बनी अधिकारी, UPSC परीक्षा पास कर बिहार का बढ़ाया मान

For All Latest Updates

TAGGED:

SWING STAR RIDEBIHAR GAVE FIGHT TO CHINANALANDA KANHAIYAGANJ VILLAGEनालंदा कन्हैयागंज गांवSUCCESS STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.