भारत के पहले गार्बेज कैफे की डबल कामयाबी, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से जंग में मिली जीत

सरगुजा: 9 अक्टूबर 2019 यानि करीब पांच साल पहले भारत के पहले गार्बेज कैफे की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हुई. इस कैफे ने साल दर साल शहर की आबो हवा को बेहतर करने में और प्रदूषण के खिलाफ जंग में भी अहम भूमिका निभाई है. साल 2020 से साल 2024 तक के आंकड़ों पर गौर करे तो यह बात साबित होती है. यहां साल 2020 में 292 टन, 2021 में 270 टन, 2022 में 269 टन, 2023 में 254 टन और 2024 में मात्र 226 टन प्लास्टिक वेस्ट मिला है. शहर में लगातार प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई है. हर साल प्लास्टिक वेस्ट की घटती संख्या बताती है की लोग प्लास्टिक के उपयोग के प्रति जागरूक हो रहे हैं.

गार्बेज कैफे वाला फॉर्मूला हुआ कारगर : More The Waste Better The Taste इस गार्बेज कैफे की थीम है. इसका मतबल होता है जितना अधिक कचरा होगा, स्वाद उतना ही बेहतर होगा यानि कि आप जितना रद्दी और कचरा लाओगे उतना टेस्टी खाना पाओगे. इस गार्बेज कैफे में खाने या नाश्ते के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं. पैसों की जगह यहां प्लास्टिक वेस्ट यानि की प्लास्टिक वाला कूड़ा देना पड़ता है. एक किलो प्लास्टिक में खाना और आधा किलो प्लास्टिक में नास्ता दिया जाता है. इस कैफे वाली स्कीम से बीते पांच साल में अंबिकापुर शहर में प्रदूषण के स्तर में बेहद कमी देखने को मिल रही है. कचरे में भी कमी आई है. लोगों के अंदर भी जागरुकता आई है कि वह प्लास्टिक की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें खासकर पॉलिथीन का. इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा है.

"अंबिकापुर की साफ सफाई में मिली मदद": अंबिकापुर शहर को क्लीन सिटी का खिताब दिलाने में इस गार्बेज कैफे की अहम भूमिका रही है. शहर में लगातार प्लास्टिक वेस्ट में कमी आई है. हर साल प्लास्टिक वेस्ट की घटती संख्या बताती है की लोग प्लास्टिक के उपयोग के प्रति जागरूक हो रहे हैं. देश के पहले गार्बेज कैफे से अंबिकापुर की साफ सफाई में तो मदद मिली है. देश को भी एक शानदार मैसेज गया. स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नोडल आफिसर रितेश सैनी बताते हैं कि इस गार्बेज कैफे का उद्देश्य प्लास्टिक के कचरे से शहर को निजात मिली है.

साल 2019 में करीब 5400 किलो प्लास्टिक इस कैफे में आई. उसके बाद कोरोना काल में 2020-21 में फैफे बंद रहा. इस दौरान भी लोगों में जागरुकता रही और उन्होंने शहर में कम प्लास्टिक वेस्ट फेंका. साल 2022 में 2500 किलो और 2024 में 2000 किलो प्लास्टिक वेस्ट गार्बेज कैफे के माध्यम से पहुंचा है. आज भी इस कैफे में रोजाना पांच से 6 लोग प्लास्टिक वाला कचरा ला रहे हैं- रितेश सैनी, नोडल ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन शहरी