नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से जल्द मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है. दरअसल, सरकार ने सस्ती LPG मुहैया कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है. इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की.
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने समावेशी विकास के लिए विश्व स्तर पर जानी जाती है...प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना है...अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं...कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सहायता को मंजू्री दी है..."
30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी
अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मध्यम वर्ग के लिए LPG गैस सस्ती हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंज़ूरी दी गई है. वर्तमान भू-राजनीति में गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है और इसे ध्यान में रखते हुए, सब्सिडी दी जा रही है."
उन्होंने ने आगे कहा, "...कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के आउटले के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी ऐजुकेशन और तकनीकी शिक्षा में रिसर्च सुधार योजना के लिए बजटीय सहायता को मंज़ूरी दी है...राज्य सरकार मेरिट के तहत 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक को सहायता दी जाएगी."
असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ रुपये
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट नें असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ रुपये की सौगात भी दी है. उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये (केंद्र - 4,250 करोड़ रुपये और राज्य - 3,000 करोड़ रुपये) है..."
तमिलनाडु में 4-लेन के निर्माण को मंजूरी
उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर में बहुत सारे विवाद, आंदोलन हुआ करते थे...पीएम मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में बातचीत के माध्यम से विकसित समाधानों के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं. इसके अलावा कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम - पुदुचेरी (46 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे 2,157 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लागत से विकसित किया जाएगा.
