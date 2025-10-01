ETV Bharat / bharat

ओडिशा : सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जालसाजी का आरोप, 114 अभ्यार्थियों सहित 117 गिरफ्तार

सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जालसाजी के मामले में अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गए 117 लोगों में से तीन एजेंट हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 5:13 PM IST

भुवनेश्वर/ब्रह्मपुर: ओडिशा पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा स्थगित किये जाने के एक दिन बाद बुधवार को गंजाम जिले से धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 114 उम्मीदवारों सहित 117 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

यह कार्रवाई ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) द्वारा 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (लिखित) को कथित रूप से बाधित करने में शामिल एक गिरोह पर कार्रवाई के बाद की गई. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गए 117 लोगों में से तीन एजेंट हैं.

ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक सरवण विवेक एम ने संवाददाताओं को बताया कि, भारतीय न्याय संहिता और ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत गोलंथरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

ओडिशा पुलिस ने एक बयान में बताया कि आगामी परीक्षा से संबंधित कदाचार के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर उसकी टीम ने आंध्र प्रदेश सीमा के पास तीन एसी बसों को रोका. बयान के मुताबिक, "सत्यापन के दौरान जानकारी मिली कि तीनों बसों में 117 यात्री सवार थे. इनमें से 114 लोगों ने आगामी उप निरीक्षक परीक्षा के लिए आवेदन किया था. यह मामला संदिग्ध लगने पर आगे की जांच की गई और खुलासा हुआ कि ये अभ्यर्थी भुवनेश्वर से तीन बसों में सवार हुए थे और विजयनगरम में किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे थे."

पुलिस के मुताबिक, "वे सभी आगामी उप निरीक्षक परीक्षा को बाधित करने के संगठित अपराध में शामिल हैं." उसने बताया कि आरोपियों की योजना विजयनगरम में गुप्त रूप से प्रश्नपत्र प्राप्त करने और परीक्षा देने के लिए भुवनेश्वर वापस आने की थी. बयान के मुताबिक इसके लिए अभ्यार्थियों ने 25-25 लाख रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई थी. करार के तहत उन्हें 10-10 लाख रुपये पेशगी के तौर पर देने थे जबकि बाकी 15-15 लाख रुपये नियुक्ति पत्र मिलने के बाद देने थे.

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि इस गिरोह में कई और एजेंट शामिल हैं. ओपीआरबी ने मंगलवार को एक अधिसूचना में 5-6 अक्टूबर को होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की थी. उसने बताया था कि परीक्षा की अगली तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी.

