ओडिशा : सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जालसाजी का आरोप, 114 अभ्यार्थियों सहित 117 गिरफ्तार

भुवनेश्वर/ब्रह्मपुर: ओडिशा पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा स्थगित किये जाने के एक दिन बाद बुधवार को गंजाम जिले से धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 114 उम्मीदवारों सहित 117 लोगों को गिरफ्तार किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

यह कार्रवाई ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) द्वारा 5 और 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (लिखित) को कथित रूप से बाधित करने में शामिल एक गिरोह पर कार्रवाई के बाद की गई. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गए 117 लोगों में से तीन एजेंट हैं.

ब्रह्मपुर के पुलिस अधीक्षक सरवण विवेक एम ने संवाददाताओं को बताया कि, भारतीय न्याय संहिता और ओडिशा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं के तहत गोलंथरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

ओडिशा पुलिस ने एक बयान में बताया कि आगामी परीक्षा से संबंधित कदाचार के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर उसकी टीम ने आंध्र प्रदेश सीमा के पास तीन एसी बसों को रोका. बयान के मुताबिक, "सत्यापन के दौरान जानकारी मिली कि तीनों बसों में 117 यात्री सवार थे. इनमें से 114 लोगों ने आगामी उप निरीक्षक परीक्षा के लिए आवेदन किया था. यह मामला संदिग्ध लगने पर आगे की जांच की गई और खुलासा हुआ कि ये अभ्यर्थी भुवनेश्वर से तीन बसों में सवार हुए थे और विजयनगरम में किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे थे."