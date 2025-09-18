ETV Bharat / bharat

स्टालिन सरकार: NSS शिविरों में अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड को जगह नहीं

साइबर अपराध विभाग के विशेषज्ञों को छात्रों को मोबाइल फोन, अवांछित वेबसाइटों के अनुचित उपयोग से उत्पन्न होनेवाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में समझाना चाहिए.

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 11:05 AM IST

चेन्नई: तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि तिमाही अवकाश के दौरान आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर में किसी को भी अंधविश्वास और धार्मिक प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक कन्नप्पन ने इस वर्ष के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र भेजा है.

इस पत्र में उन्होंने कहा, "एनएसएस तमिलनाडु के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को स्वयंसेवी कार्य प्रदान करने और समाज के विकास तथा व्यक्तिगत कौशल विकास में योगदान देने के लिए कार्यरत है."

आगामी छुट्टियों के दौरान तमिलनाडु में 1953 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एक विशेष शिविर आयोजित करने की योजना है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की भी घोषणा की गई है.

तदनुसार, विशेष शिविर 7 दिनों का होना चाहिए. इस शिविर में, एक इकाई के लिए कुल 30 लोगों, जिनमें 25 छात्र, 2 शिक्षक और शिविर स्थल के पूर्व छात्र और उत्कृष्ट युवा शामिल हों, की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों.

पूर्व छात्रों और युवाओं का चयन करते समय, विद्यालय के प्रधानाचार्य और परियोजना अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्राम स्थानीय निकाय के सदस्यों या अभिभावक शिक्षक संघ की सिफारिश के आधार पर शिविर के लिए उनका चयन करना चाहिए.

छात्रों को अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही विशेष शिविर में भाग लेना चाहिए. शिविर के लिए चयनित गाँव या स्थान स्कूल परिसर से 10 किलोमीटर दूर.

विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिविर के लिए चुने गए गांव और स्थान के बारे में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को पहले ही सूचित करना चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रों के आवास पूरी तरह सुरक्षित हों. छात्रों के लिए छात्रावास, रसोई, शौचालय, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए.

छात्रों को आवास का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि वह खुले कुओं, जलाशयों, तालाबों, झीलों आदि के पास न हो. छात्रों को बिना उचित अनुमति के शिविर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो.

शिविर में भाग लेने वाले छात्रों को परियोजना अधिकारियों की देखरेख में स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रसोइया भोजन का नमूना एक दिन के लिए सुरक्षित रखेगा.

एनएसएस शिविरों में किसी को भी अंधविश्वास और धार्मिक प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. जब ​​कई एनएसएस इकाइयाँ एक साथ शिविर आयोजित कर रही हों, तो पुलिस और अग्निशमन विभाग से अनुमति लेनी चाहिए.

छात्रों को जलाशयों वाले क्षेत्रों में नहीं ले जाया जाना चाहिए. ताड़ के बीज बोने जैसे कार्य सामुदायिक भागीदारी से किए जाने चाहिए. सड़क सुरक्षा और वृक्षारोपण के लाभों जैसे विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए.

साइबर अपराध के क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से छात्रों को मोबाइल फोन और अवांछित वेबसाइटों के अनुचित उपयोग से उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए," पत्र में उल्लेख किया गया है.

