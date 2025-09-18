ETV Bharat / bharat

स्टालिन सरकार: NSS शिविरों में अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड को जगह नहीं

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 11:05 AM IST 3 Min Read

चेन्नई: तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि तिमाही अवकाश के दौरान आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर में किसी को भी अंधविश्वास और धार्मिक प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक कन्नप्पन ने इस वर्ष के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर के आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र भेजा है. इस पत्र में उन्होंने कहा, "एनएसएस तमिलनाडु के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को स्वयंसेवी कार्य प्रदान करने और समाज के विकास तथा व्यक्तिगत कौशल विकास में योगदान देने के लिए कार्यरत है." आगामी छुट्टियों के दौरान तमिलनाडु में 1953 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए एक विशेष शिविर आयोजित करने की योजना है. इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की भी घोषणा की गई है. तदनुसार, विशेष शिविर 7 दिनों का होना चाहिए. इस शिविर में, एक इकाई के लिए कुल 30 लोगों, जिनमें 25 छात्र, 2 शिक्षक और शिविर स्थल के पूर्व छात्र और उत्कृष्ट युवा शामिल हों, की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वे अनिवार्य रूप से उपस्थित हों. पूर्व छात्रों और युवाओं का चयन करते समय, विद्यालय के प्रधानाचार्य और परियोजना अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन समिति और ग्राम स्थानीय निकाय के सदस्यों या अभिभावक शिक्षक संघ की सिफारिश के आधार पर शिविर के लिए उनका चयन करना चाहिए. छात्रों को अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही विशेष शिविर में भाग लेना चाहिए. शिविर के लिए चयनित गाँव या स्थान स्कूल परिसर से 10 किलोमीटर दूर.