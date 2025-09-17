ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के 75वां जन्मदिनः गुजरात के बच्चों की पेंटिंग बनी आकर्षण, दूर-दूर से देखने पहुंचे लोग

मेहसाणा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. गुजरात के मेहसाणा जिले के जोटाना तालुका के संथाल गांव में अनुपम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया. इस विद्यालय के छात्रों ने कागज और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की कोलाज पेंटिंग बनाई है. यह पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गई है.

12 फुट लंबी है पेंटिंगः

अनुपम प्राथमिक विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की एक शानदार और अनोखी कोलाज पेंटिंग बनाई है. यह पेंटिंग 12 फुट लंबी है. इसे बनाने के लिए छात्रों ने कार्डबोर्ड के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया है. सभी कार्डबोर्ड को मिलाने कर रखने पर पीएम मोदी की अद्भुत तस्वीर बनती है. इस कोलाज पेंटिंग में प्रधानमंत्री के चेहरे के हर भाव को बारीकी से दर्शाया गया है.

कहां से मिली प्रेरणाः

छात्रों ने इस पेंटिंग को शिक्षक दीपभाई प्रजापति और प्रकाशभाई पटेल के मार्गदर्शन में तैयार किया. उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें इस अनूठी कलाकृति को बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रेरणा प्रदान की. इस परियोजना के माध्यम से, छात्रों ने न केवल कला सीखी है, बल्कि टीम वर्क और कचरे से कलाकृतियां बनाने का एक अनूठा तरीका भी सीखा.