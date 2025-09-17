ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के 75वां जन्मदिनः गुजरात के बच्चों की पेंटिंग बनी आकर्षण, दूर-दूर से देखने पहुंचे लोग

17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. गुजरात के छात्रों ने इसे अनूठे रूप में मनाया.

PM Modi Birthday
पीएम मोदी की पेंटिंग. (ETV Bharat)
मेहसाणा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. गुजरात के मेहसाणा जिले के जोटाना तालुका के संथाल गांव में अनुपम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया. इस विद्यालय के छात्रों ने कागज और कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री की कोलाज पेंटिंग बनाई है. यह पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गई है.

12 फुट लंबी है पेंटिंगः

अनुपम प्राथमिक विद्यालय के छोटे-छोटे बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर की एक शानदार और अनोखी कोलाज पेंटिंग बनाई है. यह पेंटिंग 12 फुट लंबी है. इसे बनाने के लिए छात्रों ने कार्डबोर्ड के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल किया है. सभी कार्डबोर्ड को मिलाने कर रखने पर पीएम मोदी की अद्भुत तस्वीर बनती है. इस कोलाज पेंटिंग में प्रधानमंत्री के चेहरे के हर भाव को बारीकी से दर्शाया गया है.

कहां से मिली प्रेरणाः

छात्रों ने इस पेंटिंग को शिक्षक दीपभाई प्रजापति और प्रकाशभाई पटेल के मार्गदर्शन में तैयार किया. उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उन्हें इस अनूठी कलाकृति को बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और प्रेरणा प्रदान की. इस परियोजना के माध्यम से, छात्रों ने न केवल कला सीखी है, बल्कि टीम वर्क और कचरे से कलाकृतियां बनाने का एक अनूठा तरीका भी सीखा.

प्रधानमंत्री को देना चाहते उपहारः

इस कोलाज पेंटिंग को बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के जन्मदिन को यादगार और रचनात्मक तरीके से मनाना था. बच्चों ने अपनी मेहनत और रचनात्मकता से यह पेंटिंग तैयार की है और प्रधानमंत्री को एक अनोखा उपहार दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों की इस पहल ने गांव और स्कूल दोनों का गौरव बढ़ाया है. अन्य स्कूलों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

इस अनूठी कृति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्कूल आ रहे हैं. बच्चों की मेहनत और कौशल की प्रशंसा कर रहे हैं. इस आयोजन ने साबित कर दिया है कि छोटे बच्चे भी अपनी कला और रचनात्मकता के माध्यम से एक बड़ा संदेश दे सकते हैं.

