दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में आई आपदा पर दिल्ली के चार इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट्स के छात्र करेंगे रिसर्च

दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में आई आपदा पर दिल्ली के चार इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट्स के छात्र करेंगे रिसर्च
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बादल फटने, असामान्य बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं पर गहराई से शोध करने की आवश्यकता पर बल दिया
Published : September 22, 2025 at 3:32 PM IST|
Updated : September 22, 2025 at 4:17 PM IST
नई दिल्ली: मानसून के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से जानमाल का जो नुकसान हुआ है, कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति बदल गई, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार के अधीन आने वाली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पत्र लिख शोध करने की बात कही है. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के सभी इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूशन को लिखा है कि वो शोध और तकनीकी शिक्षा के नए क्षेत्र में काम करें.
उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ़ॉर वीमेन, इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नलॉजी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर कहा है कि गत वर्षों में बादल फटने असामान्य बारिश भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं चिंता का विषय है और इन पर गहराई से शोध की आवश्यकता है.
उत्तराखंड, हिमाचल में मानसून जाते-जाते भारी तबाही मचा रहा है. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी, कुल्लू, मंडी आदि में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं. यहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है.पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्षेत्र का दौरा किया था.
विकसित करें 'टेक्नोलॉजी शील्ड'
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पारंपरिक शोध पद्धतियों से आगे बढ़कर नई दिशा में काम करें. उन्होंने विशेष रूप से क्लाउड सीडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और सिस्मोलाजी आधारित विषयों पर काम करने की आवश्यकता बताई. पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि क्लाउड सीडिंग जहां सूखे इलाकों में बारिश लाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो सकती है, यहीं इसके दुरुपयोग से असमय बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए शोधकर्ताओं को ऐसे 'टेक्नोलॉजी शील्ड' विकसित करने चाहिए, जिससे क्लाउड सीडिंग का हथियार के रूप में इस्तेमाल रोका जा सके.
डेवेलप करें मदर ड्रोन
उपराज्यपाल ने ड्रोन तकनीक पर बल देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि शोधकर्ता एक्वाटिक ड्रोन यानी पानी के भीतर काम करने वाले ड्रोन विकसित करें. उन्होंने मदर ड्रोन विकसित करने की भी बात कही जो किसी स्थान पर तैनात होकर बाकी ड्रोनों को नियंत्रित कर सके.
प्राकृतिक आपदाओं में भारी नुकसान
बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हाल की प्राकृतिक आपदाओं में भारी नुकसान हुआ है. यह नुकसान मुख्य रूप से भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं के कारण हुआ है. इन राज्यों में हुई आपदाओं का एक मुख्य कारण अनियंत्रित विकास और पर्यावरणीय दोहन भी माना जा रहा है. पहाड़ों में सड़कों और सुरंगों के लिए किए गए निर्माण कार्यों ने चट्टानों को कमजोर कर दिया है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.
वहीं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा ने कहा कि यह बहुत ही सकारात्मक पहल है. कोई भी आपदा आने से पहले हम इसे कैसे पहचाने और इसके समाधान पर काम करे. इसके लिए शोध जरूरत है. आपदा में होने वाले जान माल को बचाया जा सकें. इस शोध में हम यह पता लगा सके की अन्य बाकी देश क्या करते हैं ऐसे में हम अपनी स्ट्रेटजी टास्क फोर्स बना सके. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्मेंट है, इसमें से हम अपने एक्सपर्ट को लेकर है उसके बारे में शोध करेंगे कि इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं.
उत्तराखंड में हुए नुकसान का विवरण
- जनहानि और लापता लोग: इस आपदा में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग लापता हैं.
- आर्थिक नुकसान: राज्य को करीब छह हजार करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है.
- बुनियादी ढांचा: सड़कों और पुलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे आवागमन ठप हो गया है.
- पर्यटन और व्यापार: देहरादून के सहस्रधारा जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी तबाही हुई है, जहां दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे स्थानीय कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ है.
- प्रभावित जिले: चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है.
हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का विवरण
- जनहानि: मानसून के दौरान बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
- आर्थिक नुकसान: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य को करीब एक हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है, जबकि कुल संपत्ति को चार हज़ार करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है.
- बुनियादी ढांचा और संपत्ति: पांच सौ से अधिक घर और करीब तीन सौ गौशालाएं और सैकड़ों दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. 6 पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है. कुल्लू जिले के बंजार में 457 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं.
- प्रभावित जिले: मंडी और कुल्लू जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. मंडी जिले में कई जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है, जबकि बंजार (कुल्लू) में भूस्खलन के कारण कई गांव तबाह हो गए हैं.
जम्मू-कश्मीर में हुए नुकसान का विवरण
- जनहानि और लापता लोग: इस प्राकृतिक आपदा में 54 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं.
- बुनियादी ढांचा और संपत्ति: कई मकान ढह गए हैं और लगभग 330 पुल पूरी तरह से बह गए हैं और सैकड़ों किलोमीटर से अधिक की सड़कें नष्ट हो चुकी हैं.
- फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है.
- प्रभावित जिले: रामबन, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ में भारी नुकसान हुआ है.
