ETV Bharat / bharat

दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में आई आपदा पर दिल्ली के चार इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट्स के छात्र करेंगे रिसर्च

असामान्य बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं पर शोध ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 22, 2025 at 3:32 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 4:17 PM IST 6 Min Read

नई दिल्ली: मानसून के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से जानमाल का जो नुकसान हुआ है, कई स्थानों की भौगोलिक स्थिति बदल गई, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार के अधीन आने वाली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पत्र लिख शोध करने की बात कही है. उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के सभी इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूशन को लिखा है कि वो शोध और तकनीकी शिक्षा के नए क्षेत्र में काम करें. उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फ़ॉर वीमेन, इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नलॉजी के वाइस चांसलर को पत्र लिखकर कहा है कि गत वर्षों में बादल फटने असामान्य बारिश भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं चिंता का विषय है और इन पर गहराई से शोध की आवश्यकता है. प्राकृतिक आपदा (ETV Bharat) उत्तराखंड, हिमाचल में मानसून जाते-जाते भारी तबाही मचा रहा है. देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और टिहरी, कुल्लू, मंडी आदि में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं. यहां जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. रेलवे ट्रैक पानी में डूबा है.पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्षेत्र का दौरा किया था. बादल फटने असामान्य बारिश (ETV Bharat) विकसित करें 'टेक्नोलॉजी शील्ड' उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की फैकल्टी पारंपरिक शोध पद्धतियों से आगे बढ़कर नई दिशा में काम करें. उन्होंने विशेष रूप से क्लाउड सीडिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी और सिस्मोलाजी आधारित विषयों पर काम करने की आवश्यकता बताई. पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि क्लाउड सीडिंग जहां सूखे इलाकों में बारिश लाने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो सकती है, यहीं इसके दुरुपयोग से असमय बारिश, बाढ़ और बादल फटने जैसी आपदाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं इसलिए शोधकर्ताओं को ऐसे 'टेक्नोलॉजी शील्ड' विकसित करने चाहिए, जिससे क्लाउड सीडिंग का हथियार के रूप में इस्तेमाल रोका जा सके.

Last Updated : September 22, 2025 at 4:17 PM IST