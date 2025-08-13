ETV Bharat / bharat

'राज्यपाल ने तमिल भाषा और तमिलनाडु के लिए...', छात्रा का गवर्नर आरएन रवि से डिग्री लेने का इनकार - TAMIL NADU

तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय में 32वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया.

Student refused to receive degree from Governor
छात्रा ने आरएन रवि से डिग्री लेने से किया इनकार (ETV Bharat)
चेन्नई: तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय में एक छात्रा जीन जोसेफ ने राज्यपाल आरएन रवि डिग्री लेने से इनकार कर दिया. छात्रा का कहना है कि छात्रों को अपनी डिग्रियां प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन हमें तय करना चाहिए कि उन्हें किससे डिग्री प्राप्त की जाए,

राज्यपाल का बहिष्कार करने वाले एक छात्रा जीन जोसेफ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "राज्यपाल रवि ने तमिल भाषा और तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया है. इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने आज राज्यपाल के हाथों से डिग्री प्राप्त नहीं करने का फैसला किया." उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए योग्य हैं. यहां मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं. मेरे साथी छात्रों ने भी यहां मेरे इस कार्य की सराहना की है.

मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
बता दें कि मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह बुधवार 13 अगस्त विश्वविद्यालय परिसर के वीओसी सभागार में आयोजित किया गया था.विश्वविद्यालय के कुलपति और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने समारोह में भाग लिया और छात्रों को डिग्रिया प्रदान कीं.

यूनिवर्सिटी के 104 कॉलेज के कुल 37,376 छात्र डिग्रियों के लिए पात्र घोषित किए गए, जिनमें से राज्यपाल रवि ने 759 छात्रों को सीधे डिग्रियां प्रदान कीं. राज्यपाल से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों में से 650 छात्रों ने रिसर्च कोर्स किया. हमेशा की तरह बाकी छात्रों को राज्यपाल के मंच पर आने से पहले ही डिग्रियां सौंप दी गईं.

कुलपति चंद्रशेखरन से डिग्री ली
ऐसे में अप्रत्याशित रूप से एक छात्र को राज्यपाल के हाथों से नहीं, बल्कि पास ही मौजूद कुलपति चंद्रशेखरन के हाथों से डिग्री मिली. रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्यपाल ने छात्रा को डिग्री देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने राज्यपाल रवि को नजरअंदाज कर दिया और कुलपति चंद्रशेखरन से डिग्री ले ली. राज्यपाल रवि जिन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, हैरान रह गए. इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'कई लोगों ने मुझे बधाई दी'
जीन जोसेफ ने कहा कि सभी को राज्यपाल से डिग्री मिलती है, लेकिन छात्रों को अपनी डिग्री प्राप्त करने का अधिकार है. उन्हें यह किससे मिलनी चाहिए? हमें यह खुद तय करना होगा. अन्य छात्रों को यह अवसर नहीं मिला. अगर मैंने जो किया वह गलत होता, तो कोई मुझे बधाई नहीं देता, लेकिन कई लोगों ने मुझे बधाई दी. मैंने फैसला किया है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से डिग्री नहीं लूंगा जो भूमि, भाषा और नस्ल का सम्मान नहीं करता."

बता दें कि जीन जोसेफ ने नागरकोइल के हिंदू कॉलेज से बी कॉम की पढ़ाई की और फिर शिवकाशी के मेप्को कॉलेज से एमबीए किया. इसके बाद उन्होंने तिरुनेलवेली मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय से मानव संसाधन में पीएचडी (डॉक्टरेट की डिग्री) पूरी की. आज डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते समय उन्होंने राज्यपाल की बात को नजरअंदाज कर दिया.

