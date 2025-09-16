ETV Bharat / bharat

शिक्षक की पिटाई से 11 साल की बच्ची के सिर में फ्रैक्चर, थाने में शिकायत

आंध्र प्रदेश में शिक्षक ने कथित तौर पर कक्षा में दुर्व्यवहार की सजा के तौर पर छात्रा के सिर पर स्कूल बैग से मारा.

Girl Student Skull Fracture
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
चित्तूर: आंध्र प्रदेश के पुंगनूर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कक्षा छह की एक छात्रा को शिक्षक ने कथित तौर पर इस तरह से पिटाई की कि उसके सिर में गंभीर चोट आई है. बच्ची का बेंगलुरु में इलाज चल रहा है. कस्बे के निजी स्कूल में 10 सितंबर को हुई इस घटना ने अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में डाल दिया है.

क्या है घटनाः

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीड़िता की उम्र करीब 11 वर्ष है. कथित तौर पर कक्षा में शरारत करने की सज़ा के तौर पर, शिक्षक ने लड़की के सिर पर स्कूल बैग से मारा था. छात्रा की मां, उसी स्कूल में काम करती है. उसने इस घटना को बस एक सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई माना. इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया.

Student in critical condition
छात्रा के सिर का एक्स रे. (ETV Bharat)

सिर में दर्द रहने पर बढ़ी चिंताः

लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति गंभीर हो गई. बच्ची को लगातार सिरदर्द होने लगा. वह अगले तीन दिनों तक स्कूल नहीं जा पाई. उसकी हालत को लेकर चिंतित उसके माता-पिता उसे पुंगनूर के एक निजी अस्पताल ले गए. प्रारंभिक जांच के बाद, वहां के डॉक्टरों ने चिंता व्यक्त की और उन्हें सलाह दी कि वे बच्ची को आगे की जांच और इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाएं.

इसके बाद परिजन बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में बच्ची की जांच करवायी. जहां डॉक्टरों ने उसकी विस्तृत जांच की. रिपोर्ट में पता चला कि लड़की की खोपड़ी में चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया है.चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी हैरान रह गये. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया.

प्राथमिकी दर्ज करायीः

सोमवार रात फ्रैक्चर की पुष्टि होने के बाद, छात्रा की मां अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस के पास पहुंची. स्कूल प्रबंधन के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना से अभिभावकों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है. अनुशासन के नाम पर की गयी इस कार्रवाई को लेकर स्कूल प्रबंधन से सावल पूछ रहे हैं. स्कूल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जतायी. स्थानीय लोगों को मानना है कि शिक्षक ने गलत तरीके से सजा दी. आज बच्ची गंभीर मुसीबत में है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

GIRL STUDENT SKULL FRACTURETEACHER BEATEN STUDENT CRITICALशिक्षक की पिटाई से गंभीरSTUDENT IN CRITICAL CONDITION

