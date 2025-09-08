केरल: फिलिस्तीन के समर्थन में लड़कियों का प्रदर्शन, BJP ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की
Published : September 8, 2025 at 5:22 PM IST
कन्नूर: केरल के कन्नूर जिले के मडायीपारा (Madayipara) क्षेत्र में कथित तौर पर बिना अनुमति के फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन और जनसभा आयोजित करने पर विवाद हो गया है. पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (GIO) की 30 कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है. अब भाजपा इस मामले को राजीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है.
ओणम और ईद-मिलाद के अवसर पर शुक्रवार 5 सितंबर को यह विवादास्पद घटना हुई. शिकायत के अनुसार, अफरा शिहाब के नेतृत्व में एक समूह ने झंडे और बैनर लेकर मडायीपारा स्थित देवस्वम भूमि पर अतिक्रमण किया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुंचा. यह भूमि चिरक्कल कोविलकम (Chirakkal Kovilakam) की है.
भाजपा ने मांग की है कि फिलिस्तीन के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित करने वालों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाए. भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवी सनल कुमार ने आरोप लगाया कि जीआईओ के करीब 40 सदस्यों ने ओणम के दिन विरोध प्रदर्शन किया और भारत विरोधी नारे भी लगाए. उन्होंने कहा, "यह एक गंभीर मुद्दा है. कन्नूर में स्कूली लड़कियों को भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है."
भाजपा ने पुलिस पर मामूली आरोप लगाकर घटना को कमतर आंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया. सनल कुमार ने कहा, "देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कार्यकर्ताओं का समर्थन करने वालों की भी पहचान की जानी चाहिए. कार्यकर्ताओं को मडायीपारा लाने के लिए एक स्कूल बस का इस्तेमाल किया गया था. स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई सहित कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए."
भाजपा ने आने वाले दिनों में जीआईओ की कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और कथित तौर पर कार्यक्रम की सुविधा देने वाले वाडी हुदा स्कूल ( Vadi Huda School) के प्रबंधन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है.
मडायीपारा प्रमुख पर्यटक स्थल
मडायीपारा को एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है. विरोध प्रदर्शन को लेकर पर्यावरणविद और स्थानीय समूह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि यह ज़मीन चिरक्कल कोविलकम की है. मडायीकवु तिरुवरक्कट्टु भगवती मंदिर इसी क्षेत्र में स्थित है, और यह तथ्य कि विरोध प्रदर्शन मंदिर की जमीन पर हुआ, जिससे लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है.
मडायीपारा में वाडी हुदा स्कूल सहित कई संस्थान भी स्थित हैं. यह क्षेत्र प्राचीन यहूदी समुदाय से जुड़े षट्कोणीय तालाब और टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित किले जैसे विरासत स्थलों से समृद्ध है. मौसमी परिदृश्य- ओणम में काक्कप्पू (Kakkappoo) के फूलों से आच्छादित, गर्मियों में चट्टानी घास के मैदान और मानसून में हरी-भरी हरियाली- मडायीपारा को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं.
भाजपा की प्रतिक्रिया
भाजपा के राज्य सचिव अनूप एंटनी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केरल पुलिस पर आरोप लगाया कि जब "धार्मिक कट्टरपंथियों ने चिरक्कल कोविलकम के अंतर्गत मंदिर की ज़मीन पर हमास की चरमपंथी गतिविधियों का खुलेआम समर्थन किया, तब पुलिस चुप रही."
उन्होंने इस घटना की तुलना षष्ठमकोट्टा (Shasthamkotta) में मंदिर परिसर में "ऑपरेशन सिंदूर" लिखने के लिए सैनिकों और अन्य लोगों पर दर्ज किए गए मामले से की और दोहरे मापदंड का आरोप लगाया. एंटनी ने कहा, "यह पिनाराई (केरल के मुख्यमंत्री) की पुलिस है, और यही केरल में फल-फूल रही धर्मनिरपेक्षता है."
