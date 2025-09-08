Explainer: प्रशांत किशोर ने अपने लिए क्यों चुनी ब्राह्मण बहुल करगहर सीट?
प्रशांत किशोर क्यों करगहर सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसके पीछे जन्मभूमि के साथ-साथ जाति की रणनीति भी है. पढ़ें रिपोर्ट..
Published : September 8, 2025 at 5:41 PM IST
रवि कुमार की रिपोर्ट
सासाराम: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले तीन सालों से लगातार पदयात्रा और कार्यक्रम कर रहे हैं. वह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी के साथ समझौता नहीं करेगी और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस बीच उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर पार्टी चाहेगी तो वह खुद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. पीके ने अपनी जन्मभूमि करगहर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर की है. उनकी इस घोषणा के बाद सूबे की सियासत में खलबली मच गई है.
कहां से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर?: पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह तो बिहार की किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. जहां तक उनकी इच्छा का सवाल है तो वह अपनी कर्मभूमि करगहर या फिर राघोपुर विधानसभा सीट से लड़ना चाहेंगे लेकिन अंतिम फैसला उनकी पार्टी को करना है.
आप कहां से लड़ेंगे चुनाव? सुनिए पत्रकार के सवाल पर पीके का जवाब! pic.twitter.com/GalpfsK7TY— Jan Suraaj (@jansuraajonline) September 3, 2025
"अगर चुनाव लड़ना है तो इसके दो ही विकल्प है. या तो मेरी जन्मभूमि करगहर से या अपनी कर्मभूमि बिहार के किसी भी क्षेत्र से. अभी चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी को लेना है. अगर पार्टी निर्णय करेगी तो या तो अपनी जन्मभूमि करगहर से लड़ेंगे, नहीं तो हमने कहा हुआ है राघोपुर से लड़ेंगे."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी
प्रशांत किशोर को लेकर लोगों में चर्चा शुरू: प्रशांत किशोर के ऐलान से करगहर के लागो में खासा उत्साह है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह के मुद्दे वह उठाते हैं, वह आम लोगों से जुड़ा हुआ है. इसलिए हमलोग चाहते हैं कि वह करगहर से विधानसभा का चुनाव लड़ें.
"रोहतास उनकी जन्मभूमि है. ऐसे में यहां के लोग भी चाहते है कि प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत यही से करें. यहां की जनता पीके के साथ है और उन्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेगी."- हीरालाल सिंह, स्थानीय
पीके को आधी आबादी का भी समर्थन: महिलाएं भी प्रशांत किशोर के पक्ष में आवाज बुलंद करती दिख रही हैं. रत्ना सिन्हा कहती हैं कि विकास को लेकर प्रशांत किशोर का विजन उनको पसंद है. वहीं, रिंकी सिंह कुशवाहा कहती हैं कि जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने रोजगार और पलायन के मुद्दे को उठाया है, उससे हमलोग चाहते हैं कि वह जीतें.
"हम महिलाए प्रशांत किशोर के साथ हैं. अपनी सभा में वह लगातार पलायन की बात करते हैं हमारे पति को काम करने के लिए अन्य प्रदेश में जाना होता हैं. ऐसे में उनका जीतना जरूरी है. हम सभी महिलाएं उनके साथ हैं. हर संभव इस चुनाव में उनके लिए हम सभी महिलाएं आगे होंगी."- रिंकी सिंह कुशवाहा, स्थानीय
'विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी': करगहर से प्रशांत किशोर के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से जन सुराज पार्टी ने नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं. पार्टी के रोहतास जिला महासचिव अतेंद्र कुमार का दावा है कि उनके नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो विरोधी दलों के उम्मीदवारो की जमानत जब्त हो जाएगी. वे कहते हैं कि न केवल करगहर बल्कि रोहतास और आसपास के जिलों में इसका फायदा होगा.
"प्रशांत किशोर जी बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जीत तय है. हालांकि करगहर या राघोपुर से आने को लेकर यह संगठन ही तय करेगा कि दोनो में से किस सीट से वह लड़ते हैं लेकिन जहां से भी लड़ेंगे विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी."- अतेंद्र कुमार, जिला महासचिव, जन सुराज पार्टी
करगहर से लड़ने के पीछे की वजह: वैसे तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रशांत किशोर किस सीट से लड़ेंगे लेकिन चर्चा तेज है कि अगर वह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो सीट रोहतास की करगहर ही होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जन्मभूमि की वजह से पीके ने इस सीट को चुना है या इसके पीछे सामाजिक समीकरण भी है, क्योंकि यह ब्राह्मण बहुल सीट है.
क्या है राजनीतिक समीकरण?: करगहर राजनीतिक रूप से काफी जागरूक विधानसभा क्षेत्र हैं. रोहतास जिले में सबसे अधिक अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण कहीं होती है तो वह करगहर ही है. खासकर पिछड़े वर्ग के वोटों की यहां जबरदस्त गोलबंदी देखी जाती है. कुर्मी जाति के वोटर सबसे निर्णायक भूमिका में रहते हैं. हालांकि ब्राह्मणों की आबादी भी अच्छी खासी है. इसके अलावे यादव, कुशवाहा, रविदास और वैश्य समाज भी प्रभावी है.
किस जाति की कितनी आबादी?: करगहर विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी 40,000, कोइरी (कुशवाहा) 20,000, ब्राह्मण 32,000, वैश्य 20,000, यादव 30,000, राजपूत 15,000, पासवान 14,000, नोनिया 12,000 और भूमिहार की आबादी 8000 है. वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी ठीक-ठाक है.
करगहर विधानसभा क्षेत्र का सफरनामा: 2008 में करगहर विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और लगातार दो चुनावों में जनता दल यूनाइटेड को जीत मिली लेकिन पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा. 2010 में जेडीयू के रामधनी सिंह को जीत मिली थी. उनको 54190 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी के शिव शंकर सिंह को 40993 वोट मिले थे. वहीं, 2015 में जेडीयू के वशिष्ठ सिंह ने एनडीए कैंडिडेट को शिकस्त दी थी. उनको 57018 वोट मिले थे, जबकि आरएलएसपी के बीरेंद्र कुमार सिंह को 44,111 मत हासिल हुए थे.
2020 में कांग्रेस की जीत: 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को नजदीकी मुकाबले में हराया था. उनको 59,763 वोट मिले थे, जबकि वशिष्ठ सिंह को 55680 वोट मिले थे. वहीं बसपा के उदय प्रताप को 47321 मत प्राप्त हुए थे. पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी भी उस सीट से मैदान में थी. एलजेपी कैंडिडेट राकेश कुमार सिंह को 16,988 मत मिले.
किस दल से कौन होगा उम्मीदवार?: महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के कोटे में है, ऐसे में मौजूदा विधायक संतोष कुमार मिश्रा एक बार फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं. वहीं एनडीए में अभी तस्वीर साफ नहीं है. 2020 में जेडीयू ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि पिछली बार चिराग पासवान अलग थे, ऐसे में उनकी ओर से भी दावेदारी हो सकती है.
क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र तिवारी कहते है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद करगहर विधानसभा सीट बिहार की हॉट सीट बन जाएगी. वे कहते हैं कि प्रशांत के विजन को लेकर लोगों के बीच खूब चर्चा हो रही है. समाज के हर तबके के लोगों का जुड़ाव उनसे हो रहा है. जहां तक करगहर सीट से लड़ने का सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जन्मभूमि होने के कारण यहां के लोगों से उनका भावनात्मक लगाव स्वभाविक है. सबसे अधिक तो नहीं लेकिन यहां ब्राह्मणों की अच्छी-खासी आबादी है, जिसका उनको जरूर फायदा हो सकता है.
रोजी-रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं!! pic.twitter.com/hXqkDmp9tu— Jan Suraaj (@jansuraajonline) September 1, 2025
"प्रशांत किशोर के विजन को लेकर आम लोगों का जुड़ाव उनसे हो रहा है, क्योंकि जिले में इनका बचपन बीता है. यही कारण है कि भावनात्मक रूप से भी लोगो का जुड़ाव प्रशांत किशोर से होगा. ऐसे में खुलकर लोग उनकी मदद को वोट करेंगे और वह इस विधानसभा सीट से आते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा और जीत निश्चित रूप से उनकी ही होगी."- सुरेन्द्र तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक
कहां के रहने वाले हैं प्रशांत?: चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर का पैतृक घर रोहतास जिले के कोनार गांव में है, जो सासाराम जिला मुख्यालय से 5 किमी की दूरी पर बक्सर रोड में स्थित है. कोनार गांव करगहर विधानसभा क्षेत्र में आता है. उनके पिता डॉ, श्रीकांत पांडेय बक्सर में रहते थे, लिहाजा उनकी भी शुरुआती पढ़ाई वही पर हुई थी. अभी एक इंटरव्यू में पीके ने बताया कि मात-पिता के देहांत के बाद वह लगभग 10 सालों से गांव वाले घर नहीं गए हैं लेकिन चुनाव के बाद जरूर जाएंगे.
ये भी पढ़ें:
राघोपुर के दिल में बसता है लालू परिवार, फिर PK ने क्यों बिछायी सियासी बिसात, जानें हर सवाल का जवाब
'आपने लालू यादव, पीएम मोदी, नीतीश कुमार का शासन देखा, अब बिहार में जन सुराज होना चाहिए', प्रशांत किशोर
17% मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, लालू-तेजस्वी के साथ करेंगे 'खेला'?
बिहार चुनाव से पहले क्या इशारे करती है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की 'दोस्ती'?