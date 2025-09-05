हैदराबाद: भारत, दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, जो वैश्विक दलहन खेती के क्षेत्रफल का लगभग 38% और वैश्विक उत्पादन का लगभग 28% योगदान देता है.

2000 के दशक की शुरुआत से वैश्विक स्तर पर दलहन उत्पादन 3% प्रति वर्ष की दर से लगातार बढ़ रहा है, जिसमें विकासशील देशों का योगदान कुल उत्पादन का लगभग 75% है. एशिया वैश्विक उत्पादन में 44% से अधिक का योगदान देता है.

साल 2022 में, दलहन खेती का क्षेत्रफल लगभग 97.09 मिलियन हेक्टेयर (Mha) तक पहुंच गया. इसमें 96.04 मीट्रिक टन उत्पादन और 0.989 टन ​​प्रति हेक्टेयर (t/ha) उत्पादकता थी.

बीते 5 वर्षों में, सूखी फलियां वैश्विक दलहन खेती में अग्रणी फसल बन गई हैं. इस तरह से ये फसल 35.97 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 38.23%) क्षेत्र को कवर करती हैं. साथ ही उत्पादन में 27.42 मिलियन टन (30.27%) का योगदान देती हैं. हालांकि उनकी उपज 0.774 टन/हेक्टेयर कम है.

चना 14.45 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 15.36%) क्षेत्र को कवर करता है. यह 1.107 टन/हेक्टेयर उपज के साथ 15.97 मिलियन टन (17.63%) उत्पादन करता है.

अरहर 6.03 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 6.41%) से 0.883 टन/हेक्टेयर उपज के साथ 5.33 मिलियन टन (5.88%) उत्पादन करती है.

मसूर, जो 5.23 मिलियन हेक्टेयर (5.5%) क्षेत्र को कवर करती है. ये 1.188 टन/हेक्टेयर की उच्च उपज देती है, जो कुल 6.20 मिलियन टन (6.85%) है.

सूखे मटर, जो 7.24 मिलियन हेक्टेयर (7.62%) क्षेत्रफल में फैले हैं. इसकी उपज क्षमता सबसे अधिक 1.9 टन/हेक्टेयर है. इससे 13.75 मीट्रिक टन (15.56%) उत्पादन होता है.

लोबिया 15.07 मिलियन हेक्टेयर (15.54%) क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन इसकी उपज सबसे कम 0.612 टन/हेक्टेयर है. यह वैश्विक उत्पादन में 9.04 मीट्रिक टन (10.23%) का योगदान देता है.

2018 से 2022 तक, भारत ने औसतन 33.46 मिलियन हेक्टेयर दालों की खेती की, जो वैश्विक कुल उत्पादन का 35.87% है। इस अवधि के दौरान 24.76 मिलियन हेक्टेयर दालों का उत्पादन हुआ, जो वैश्विक उत्पादन में 27.40% का योगदान देता है.

शीर्ष 10 दलहन उत्पादकों में भारत उपज के मामले में सबसे निचले स्थान पर है. इथियोपिया 1.894 टन/हेक्टेयर की उपज के साथ सबसे आगे है, उसके बाद कनाडा 1.880 टन/हेक्टेयर, अमेरिका 1.874 टन/हेक्टेयर, चीन 1.821 टन/हेक्टेयर और रूस 1.707 टन/हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है. उल्लेखनीय रूप से, भारत की उपज इथियोपिया की तुलना में 2.5 गुना कम है, जो वृद्धि की महत्वपूर्ण संभावना को दर्शाता है.

भारत विश्व के अरहर क्षेत्र का 80.36% और उत्पादन का 78.10% योगदान देता है, लेकिन इसकी औसत उपज 0.866 टन/हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत 0.891 टन/हेक्टेयर से थोड़ा कम है. वैश्विक औसत प्राप्त करके, भारत उत्पादन में 0.11 मीट्रिक टन की वृद्धि कर सकता है.

भारत 10.11 मिलियन हेक्टेयर में चने की खेती करता है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 69.65% है, और 11.57 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का 72.06% है. 1.145 टन/हेक्टेयर की औसत उपज के साथ, भारत 1.106 टन/हेक्टेयर के वैश्विक औसत से थोड़ा अधिक है. हालांकि, यह प्रमुख उत्पादकों में सातवें स्थान पर है, जिसका उपज अंतर 0.918 टन/हेक्टेयर है, जो वैश्विक शीर्ष इथियोपिया से 1.8 गुना कम है.

भारत सूखी फलियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां इसकी खेती 14.48 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 40.88% है. देश ने 5.94 मिलियन टन का उत्पादन किया, जो विश्वव्यापी उत्पादन का 21.68% है. हालांकि, भारत की औसत उपज केवल 0.411 टन/हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक औसत 0.774 टन/हेक्टेयर है. यदि भारत वैश्विक औसत उपज के बराबर हो जाए, तो उत्पादन 5.25 मीट्रिक टन बढ़ सकता है.

मसूर के क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत, कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर है। देश ने 1.42 मिलियन हेक्टेयर मसूर की खेती की, जो वैश्विक कुल उत्पादन का 27.15% है, और 1.34 मीट्रिक टन उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन में 21.66% का योगदान देता है.

0.947 टन/हेक्टेयर की औसत उपज के साथ, जो वैश्विक औसत 1.187 टन/हेक्टेयर से कम है, भारत वैश्विक औसत के बराबर होने पर उत्पादन 0.34 मीट्रिक टन बढ़ा सकता है. यदि यह चीन की उपज तक पहुंच जाता है, तो उत्पादन 2.22 मीट्रिक टन बढ़ सकता है.

भारत सूखे मटर के क्षेत्रफल और उत्पादन में चौथे स्थान पर है, जहाँ 0.69 मिलियन हेक्टेयर या वैश्विक कुल उत्पादन का 9.47% हिस्सा उगाया जाता है. देश ने 0.91 मीट्रिक टन उत्पादन किया, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 6.61% है. हालांकि, भारत की औसत उपज 1.326 टन/हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत 1.899 टन/हेक्टेयर से कम है. यदि भारत वैश्विक औसत उपज के बराबर पहुंच जाता है, तो उत्पादन 0.39 मीट्रिक टन बढ़ सकता है. इसके अतिरिक्त, फ्रांस की उपज प्राप्त करने से उत्पादन में 1.30 मीट्रिक टन की वृद्धि हो सकती है.

भारत का दलहन क्षेत्र: राज्य-स्तरीय गतिशीलता: भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जो 49% रोज़गार प्रदान करती है. दलहन 5 करोड़ से ज़्यादा किसानों और उनके परिवारों की आजीविका का आधार है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में उनके महत्व को दर्शाता है.

भारत के विशाल वर्षा-आधारित क्षेत्र, जो देश के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 52% है, 40% आबादी और दो-तिहाई पशुधन का भरण-पोषण करते हैं. लगभग 90% मोटे अनाज, 80% दालें, 74% तिलहन, 65% कपास और 48% चावल का उत्पादन इन्हीं वर्षा-आधारित क्षेत्रों में होता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियाँ खरीफ, रबी और ग्रीष्म ऋतुओं में 12 दलहन फसलों की खेती के लिए अनुकूल हैं.

उत्पादन क्षेत्रीय रूप से केंद्रित है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान लगभग 55% का योगदान करते हैं, और शीर्ष 10 राज्य राष्ट्रीय उत्पादन में 91% से अधिक का योगदान करते हैं.

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान देश के शीर्ष तीन दलहन उत्पादक राज्य हैं. ये शीर्ष तीन राज्य मिलकर भारत के दलहन उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 55%, पैदा करते हैं.

मध्य प्रदेश 5.44 मिलियन हेक्टेयर खेती के साथ सबसे बड़ा दलहन उत्पादक है, जो कुल क्षेत्रफल का 18.69% है और कुल उत्पादन में 22.11% का योगदान देता है.

महाराष्ट्र 4.56 मिलियन हेक्टेयर (क्षेत्रफल का 15.66%) और उत्पादन में 16.46% के साथ दूसरे स्थान पर है.

राजस्थान में सबसे बड़ा खेती क्षेत्र 6.07 मिलियन हेक्टेयर (कुल क्षेत्रफल का 20.85%) है, जो 16.3% उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है.

गुजरात 1.333 टन/हेक्टेयर उपज के साथ एक बड़ा उत्पादक राज्य है. इसके विपरीत, कर्नाटक, जिसकी उपज 0.623 टन/हेक्टेयर है, शीर्ष दलहन उत्पादक राज्यों में सबसे कम उत्पादकता प्रदर्शित करता है, जो गुजरात की तुलना में 0.710 टन/हेक्टेयर का उपज अंतर दर्शाता है.

दलहन की खेती के लिए सबसे बड़े राज्य, राजस्थान की उपज 0.665 टन/हेक्टेयर है, जो शीर्ष 10 उत्पादक राज्यों में आठवें स्थान पर है और गुजरात की तुलना में 0.668 टन/हेक्टेयर का उपज अंतर दर्शाता है.

शीर्ष 10 दलहन उत्पादक राज्यों में से छह राष्ट्रीय औसत उपज से अधिक हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक इससे नीचे हैं.

भारत के व्यापार की नब्ज: क्षेत्र की गतिशीलता में एक गहरी पैठ: वैश्विक दलहन उत्पादन मुख्य रूप से 39 देशों में केंद्रित है, जो वैश्विक उत्पादन का 90% है, हालाँकि दुनिया भर में 172 देशों में इसकी खेती की जाती है.

2022 में, कुल दाल निर्यात 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो 2020 में 9.77 अरब अमेरिकी डॉलर था। शीर्ष निर्यातक कनाडा (26.6%), म्यांमार (11.2%), ऑस्ट्रेलिया (10.3%), रूस (9.4%), संयुक्त राज्य अमेरिका (4.6%) और मोज़ाम्बिक (3.3%) थे.

सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, लगभग 2.5% बाजार हिस्सेदारी के साथ, चीन मात्रा के मामले में सबसे बड़ा आयातक है, जिसकी वैश्विक आयात में 16.6% (2.55 मीट्रिक टन) हिस्सेदारी है, इसके बाद भारत (15.5%, 2.38 मीट्रिक टन), तुर्की (7.9%, 1.22 मीट्रिक टन), पाकिस्तान (7.1%, 1.09 मीट्रिक टन), संयुक्त अरब अमीरात (5.4%, 0.82 मीट्रिक टन) और अमेरिका (4.7%, 0.72 मीट्रिक टन) का स्थान है। आयात मूल्य के मामले में, भारत शीर्ष पर है, उसके बाद चीन का स्थान है.

2023-24 में, भारत ने अपने दालों के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिसका मुख्य कारण लाल मसूर (मसूर), पीली मटर (मटर) और काले चने की पैदावार में वृद्धि थी.

2015-16 से 2023-24 तक, मटर सबसे अधिक आयातित दलहन फसल थी, जिसका औसत प्रति वर्ष 1.23 मीट्रिक टन था, इसके बाद मसूर (0.92 मीट्रिक टन) का स्थान था.

रिपोर्ट दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई सिफारिशों के साथ समाप्त होती है. इनमें लक्षित फसल-वार क्लस्टरिंग के माध्यम से क्षेत्र प्रतिधारण और विविधीकरण शामिल हैं. साथ ही विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक उप-क्षेत्रों के लिए अनुकूलित तकनीकों को अपनाना और उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरण और उपचार किटों पर जोर दिया जाता है.

इसके अलावा विशेष रूप से राष्ट्रीय उत्पादन में 75% योगदान देने वाले 111 उच्च-संभावित जिलों पर ध्यान केंद्रित करना भी इसी का हिस्सा है. एफपीओ द्वारा सुगम "एक ब्लॉक-एक बीज ग्राम" क्लस्टर-आधारित केंद्र बनाना भी इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा है. ये रिपोर्ट सक्रिय जलवायु अनुकूलन उपायों पर जोर देती है, और व्यापक निगरानी एवं निर्णय-समर्थन प्रणालियों के माध्यम से डेटा-आधारित परिवर्तन को आगे बढ़ाना की ओर इशारा करती है. रिपोर्ट के तहत इस क्षेत्र में बदलाव लाने और "आत्मनिर्भरता" सुनिश्चित करने के लिए ये सभी महत्वपूर्ण हैं.