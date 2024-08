ETV Bharat / bharat

भारत-मलेशिया के बीच 10 सालों से रणनीतिक साझेदारी बढ़ी : विदेश मंत्रालय - Visit of PM of Malaysia to India

By ETV Bharat Hindi Team Published : 16 hours ago

मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ( फोटो - X/@MEAIndia )

नई दिल्ली: रक्षा और सुरक्षा भारत-मलेशिया संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) जयदीप मजूमदार ने मंगलवार को कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विशेष मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए सचिव पूर्वी जयदीप मजूमदार ने कहा कि "रक्षा और सुरक्षा भारत-मलेशिया संबंधों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है." उन्होंने कहा कि "दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि हमारे पास मौजूद उपकरणों की अनुकूलता क्या है और हम इस क्षेत्र में किस तरह सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि रखरखाव और ऐसे उपकरणों की सेवा अवधि बढ़ाना और साथ ही भारत को रक्षा निर्यात का स्रोत देश बनाना, जो पिछले कुछ वर्षों में हुआ है." उन्होंने आगे कहा कि "हमारे रक्षा बलों के बीच पहले से ही महत्वपूर्ण आदान-प्रदान हो रहे हैं... दोनों पक्षों के बीच हुई बहुत व्यापक चर्चाओं में कई मुद्दों पर चर्चा हुई... उन्होंने उग्रवाद और कट्टरवाद के बारे में भी चर्चा की, और दोनों नेता इस मुद्दे पर एकमत हैं."

उन्होंने कहा कि आज इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और वापसी है. विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व ने कहा कि "यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है, क्योंकि यह भारतीय कामगारों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उनके कल्याण और काम की उचित परिस्थितियों के साथ-साथ प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करता है और यह कुछ ऐसा है जिस पर दोनों पक्ष कुछ समय से काम कर रहे हैं." उन्होंने कहा कि "यह न केवल भारतीय कामगारों के कल्याण को सुरक्षित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, बल्कि मलेशिया में रोजगार के पूरे क्षेत्र को भी खोल देगा, जो विदेशी कामगारों के लिए खुला है और भारतीय कामगारों के लिए भी." उन्होंने बताया कि जब से पीएम अनवर इब्राहिम (मलेशिया के) ने 2022 में पदभार संभाला है, भारत और मलेशिया के बीच संबंधों में वास्तव में तेजी आई है. उन्होंने कहा कि "मंत्री या उपमंत्री स्तर पर 15 से अधिक द्विपक्षीय यात्राएं हुई हैं और यह भारत और मलेशिया के बीच आज की व्यापक गतिविधियों और आगे के संबंधों के लिए हमने जो चार्ट तैयार किया है, उसमें परिलक्षित होता है. आज, उन्होंने व्यापार और वाणिज्य, रक्षा और सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, लोगों के बीच संबंधों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, अर्धचालकों, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास जैसे उभरते क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की." प्रधानमंत्री के रूप में यह प्रधानमंत्री इब्राहिम की पहली भारत यात्रा है और यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि, सबसे पहले, 2022 के अंत में पदभार संभालने के बाद से यह प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा है. दूसरा, यह भी तथ्य है कि भारत की मलेशिया के साथ लगभग 10 वर्षों की बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में मलेशिया की यात्रा के दौरान की गई थी.