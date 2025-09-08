ETV Bharat / bharat

बिहार के 5 दिन वाले मुख्यमंत्री की कहानी, जिनकी कद-काठी के सामने अभिनेता भी थे फेल, चर्चा विधानसभा चुनाव की

दूसरी तरफ संसोपा से ही जीतकर पहली बार विधायक बने सतीश प्रसाद सिंह की सरकारी पदों पर कुछ नियुक्तियों को लेकर सीएम महामाया प्रसाद से कहासुनी हो गई. कहा जाने लगा कि जन क्रांति दल की मनमानी चल रही है. संसोपा के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसके पिछड़े जाति के नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही.

हालात ऐसे हो गए कि महामाया प्रसाद सिन्हा का कार्यकाल एक साल तक जाता भी नहीं दिख रहा था. हालांकि, बाकी वजहों के अलावा महामाया प्रसाद के सीएम पद से हटने की एक बड़ी वजह थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो यादव समाज के प्रमुख नेता थे और संसोपा से सांसद होने के बावजूद बिहार की महामाया प्रसाद सरकार में अपने लिए मंत्री पद चाहते थे. हालांकि, लोहिया इसके सख्त खिलाफ रहे. आखिरकार बीपी मंडल संसोपा से अलग हुए और अपना अलग शोषित दल बना लिया.

गठबंधन में दरार और बीपी मंडल का प्यार : संविद सरकार में शुरुआत में तो सब ठीक-ठाक दिख रहा था, लेकिन कई दलों की खिचड़ी से बने इस गठबंधन के कई नेता सरकार में अपना दबदबा चाहते थे. दूसरी तरफ जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) की विचारधारा एक-दूसरे के बिल्कुल उलट थी. जल्द ही संविद गठबंधन में दरार दिखने लगी.

खैर सतीश प्रसाद सिंह की कहानी पर लौटते हैं. सतीश प्रसाद ने एक बार फिर अपनी हिस्सेदारी वाली जमीन का एक टुकड़ा बेचा और उतर गए मैदान में. इस बार उन्होंने जीत हासिल की और विधानसभा पहुंचे. इसी चुनाव में पहली बार बिहार में गैर- कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ. संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, भाकपा, जन क्रांति दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिलाकर सरकार बनी. जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पांचवें मुख्यमंत्री बने.

राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद संसोपा ने 13 विधायकों वाले जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति दे दी. खुद संसोपा के उस वक्त के कद्दावर नेता कर्पूरी ठाकुर सीएम की जगह डिप्टी सीएम पद हासिल कर पाए थे.

दो हार ने सतीश बाबू के हौसले को नहीं तोड़ा. बताया जाता है कि वे अगले चुनाव तक परबत्ता में ही टिके रहे. आखिरकार 1967 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो सतीश प्रसाद सिंह को परबत्ता सीट से जवाहर लाल नेहरू की नीतियों के एक और विरोधी की तरफ से टिकट मिला. यह नेता थे डॉ. राम मनोहर लोहिया और उनकी पार्टी थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (संसोपा). वही संसोपा, जो 1967 के चुनाव में कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की अहम वजह बनी.

सतीश प्रसाद सिंह भी उदार समाजवाद से मोहित होकर स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर उतर गए. हालांकि, पहली बार उन्हें चुनाव में कांग्रेस की लक्ष्मी देवी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस सीट पर 1964 में लक्ष्मी देवी के निधन के बाद फिर उपचुनाव भी हुए. सतीश प्रसाद सिंह फिर जमीन का एक टुकड़ा बेचकर चुनाव लड़ा. इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर और फिर हारे.

इस राजनीतिक दल का गठन राजाजी के नाम से लोकप्रिय सी. राजागोपालाचारी ने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए किया था. स्वतंत्र दल का मकसद उदार समाजवाद को बढ़ावा देना था और राजागोपालाचरी मानते थे कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू देश को वामपंथी समाजवाद की तरफ धकेल रहे हैं.

चूंकि, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है और परिवार से अलग होने के बाद सतीश प्रसाद के पास इसकी काफी कमी थी. आखिरकार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपने हिस्से की जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया और स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े.

सतीश बाबू के हक में आयी इस जमीन का किस्सा भी ऐसा है कि इसके बल पर वे न सिर्फ चुनाव लड़े, बल्कि इसी की बदौलत मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंचे. ऐसे में कहानी आगे बढ़ती है कि, हिस्से में आई जमीन ने कैसे उन्हें विधायक, सीएम और एमपी बनाया? दरअसल, विवाह के बाद सतीश प्रसाद सिंह के जीवनकाल का नया अध्याय शुरू हुआ. उन्होंने राजनीति में पूरी तरह उतरने की तैयारी कर ली. 1962 में उन्होंने अपने जिले में आने वाली परबत्ता विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ने की ठानी.

सतीश प्रसाद भी कहां मानने वाले थे. कॉलेज के दिनों से ही समाजवाद की राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले सतीश ने ज्ञानकला से शादी कर ली. चूंकि, परिवार पहले ही इस फैसले को लेकर नापसंदगी जता चुका था, इसलिए सतीश प्रसाद को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया. लेकिन उन्हें उनके हिस्से की जमीन देकर.

शुरुआती जीवन में ही दिखाए बगावती तेवर : जब सतीश प्रसाद स्नातक की पढ़ाई कर ही रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ज्ञानकला नाम की लड़की से हुई. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद सतीश प्रसाद ने शादी की ठानी. उन्होंने इस सिलसिले में घरवालों को भी बताया. लेकिन एक जमींदार परिवार को अपने बेटे के किसी और जाति की लड़की से शादी का प्रस्ताव गंवारा नहीं हुआ.

खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में स्थित कोरचक्का गांव से इस कहानी की शुरुआत हुई. 1 जनवरी 1936 को एक जमींदार परिवार में पैदा हुए सतीश प्रसाद के पिता विश्वनाथ सिंह के पास 400 बीघा के करीब जमीन थी. प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे पढ़ाई करने मुंगेर चले गए. यहां उन्होंने मैट्रिक के बाद स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की.

खगड़िया : बिहार के छठवें मुख्यमंत्री के नाम सबसे कम समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है. पांच दिन के सीएम रहे सतीश प्रसाद सिंह की कहानी किसी फिल्मी अभिनेता से कम नहीं है. तभी सियासत के साथ सतीश प्रसाद सिंह ने फिल्म निर्माण की दुनिया में भी हाथ आजमाया था, यह बात अलग है कि फिल्मी दुनिया में उनका करियर राजनीति की तरह लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी खुद की कहानी कम फिल्मी नहीं है.

बीपी मंडल ऐसे ही एक विवाद के इंतजार में थे. उन्होंने तुरंत ही इस पूरे विवाद में सतीश प्रसाद सिंह को समर्थन दे दिया. उधर बाहर से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही कांग्रेस को आखिरकार सरकार में वापस लौटने का रास्ता दिखा. कांग्रेस की तरफ से लोहिया के विचारों वाली सरकार को गिराने की जिम्मा मिला बिहार के चौथे मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय को. वही केबी सहाय, जिनको हराकर महामाया प्रसाद सिन्हा जायंट किलर कहलाने लगे थे और मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे थे.

ऐसे में केबी सहाय के लिए संविद सरकार को हटाना एक लक्ष्य की तरह था. सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल ने जोड़तोड़ के जरिए संयुक्त विधायक दल सरकार से करीब 20-30 नेताओं को तोड़ भी लिया. आखिरकार 1968 में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ. सीएम महामाया गठबंधन को अपने साथ नहीं रख पाए और सरकार गिर गई.

इंदिरा गांधी के साथ सतीश प्रसाद सिंह (सौ. सतीश प्रसाद सिंह का परिवार)

बिहार में अगला मुख्यमंत्री तय, लेकिन व्यवस्था का भय : बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में गिर गई, लेकिन शोषित दल के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपने करीबी सतीश प्रसाद सिंह का नाम अंतरिम तौर पर आगे कर दिया, ताकि जब बीपी मंडल कहें तब एसपी सिंह इस्तीफा दे दें और वह बिहार के सीएम बन सकें.

आखिरकार सतीश प्रसाद सिंह ने बिहार के छठे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. वे ओबीसी समुदाय से आने वाले राज्य के पहले सीएम बने. 28 जनवरी 1968 की शाम उन्होंने शपथ ली. 30 जनवरी को उनके साथ शोषित दल के दो और मंत्रियों को शपथ ली. उधर बीपी मंडल जो सांसद थे उनके सीएम न बन पाने की समस्या का भी तोड़ निकाल लिया गया. कैबिनेट की बैठक में बीपी मंडल को विधान परिषद भेजने की अनुशंसा कर दी.

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते सतीश प्रसाद सिंह (सौ. सतीश प्रसाद सिंह का परिवार)

29 जनवरी को बीपी मंडल को विधान परिषद भेजा गया और 1 फरवरी 1968 को बिहार में बीपी मंडल के नेतृत्व में सरकार बन गई. सतीश प्रसाद सिंह इस सरकार में मंत्री बने. इस तरह बिहार में पांच दिन के मुख्यमंत्री की कहानी का अंत हुआ.

जब बीपी मंडल को लगा शायद... : जब सतीश प्रसाद सिंह चार दिन के लिए मुख्यमंत्री थे, उस दौरान का एक वाक्या काफी प्रचलित है. दरअसल, हुआ कुछ यूं कि 30 जनवरी को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर लौट रहे थे. इस दौरान बीएन कॉलेज के सामने कुछ आंदोलन कर रहे छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया. इस दौरान एक पत्थर राज्यपाल की गाड़ी पर लगा और शीशा टूट गया. देखते ही देखते पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई. इस घटना के बाद बीपी मंडल ने मुख्य सचिव को आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी करवाने का निर्देश दिया. लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बैठे सतीश प्रसाद सिंह ने मुख्य सचिव को ऐसा करने से रोक दिया.

सतीश प्रसाद के इस तरह अपने आदेश को पलट देने से बीपी मंडल के मन में एक शंका घर कर गई कि सतीश प्रसाद सिंह शायद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न दें. इस बाबत उन्होंने कांग्रेस नेता राम लखन सिंह यादव से बात की. मुद्दा कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा तक पहुंचा और उन्होंने सतीश प्रसाद सिंह से बात की. हालांकि, मुख्यमंत्री का साफ संकेत दिए कि बीपी मंडल की शंका बिल्कुल निराधार है. उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया और बीपी मंडल को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया.

बिहार में सतीश प्रसाद सिंह भले ही महज चार दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला किया. दरअसल, उस दौर में बिहार में कुशवाहा जाति के अधिकतर किसान आलू उत्पादन में अग्रणी थे. हालांकि, बिहार में तब आलू को राज्य से बाहर बेचने की अनुमति नहीं थी. सतीश प्रसाद सिंह ने किसानों के आलू बिहार से बाहर भेजने की छूट का नियम बना दिया. यह फैसला बिहार के लिए खासा फायदे वाला साबित हुआ और सतीश प्रसाद सिंह की लोकप्रियता लगातार बनी रही.

शादी कार्यक्रम में राजीव गांधी के साथ सतीश प्रसाद सिंह का परिवार (सौ. सतीश प्रसाद सिंह का परिवार)

चुनाव में फिर मिली हार तो फिल्म डायरेक्टर बने : बिहार में जिस बीपी मंडल सरकार में सतीश प्रसाद सिंह मंत्री बने थे, वह भी दो महीने नहीं चल पाई. जोड़-तोड़ की राजनीति और बनती-बिगड़ती सरकारों के बीच बिहार में अगला चुनाव 1969 में हुआ. यह मध्यावधि चुनाव था और परबत्ता से सतीश प्रसाद ने शोषित दल के टिकट पर चुनाव लड़ा. लेकिन एक बार फिर वे चुनाव फिर हार गए.

माना जाता है कि इस हार के बाद उन्होंने खुद को सियासत से दूर करने का फैसला कर लिया. 1972 के विधानसभा चुनाव में वे उतरे तक नहीं. इससे पहले खबरें आईं कि पूर्व मुख्यमंत्री अब फिल्म निर्माता और निर्देशक बन गए हैं.

सतीश प्रसाद सिंह ने इस दौर में एक फिल्म का भी निर्माण किया था. नाम था- जोगी और जवानी. वे इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक थे. साथ ही उन्होंने इसमें अभिनय भी किया. लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई. एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में तब उन्होंने बताया था 'जोगी और जवानी' फिल्म सुर्खियों में आने के लिए बनाई थी. मगर ये कभी रिलीज नहीं हुई.

सतीश प्रसाद सिंह की गिनती बिहार के प्रमुख कांग्रेसी नेता में होती थी. वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के निकट सहयोगी थे. उनका परिवार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहा है. उनकी बेटी सुचित्रा सिंह का विवाह बिहार के लेलिन के नाम से मशहूर जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि से हुई है. नागमणि केन्द्रीय मंत्री तक रह चुके हैं.

जब शादी समारोह में पहुंची थी इंदिरा गांधी (सौ. सतीश प्रसाद सिंह का परिवार)

भूतपूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुनील कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मेरे पिताजी अपने विद्यार्थी काल में आरडीजे कॉलेज के छात्र रहे थे, बोलने में प्रखर थे. 1956 58 के समय राजा रामगढ़ की एक टीम नए लड़कों को राजनीति में उतरने के लिए खोज रही थी, उनकी नजर मेरे पिताजी पर पड़ी और उन्होंने उनकी एंट्री राजनीति में कराई.

''1967 में हुए चुनाव में पिताजी की जीत हुई, उन्हें मंत्री बनाया गया. हालांकि उस समय के मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद से लोग काफी नाखुश थे. ऐसे में बिंदेश्वरी मंडल ने मेरे पिताजी पर विश्वास जताया उन्होंने कहा यह व्यक्ति ईमानदार और जुझारू हैं, इन्हें आगे आना चाहिए. महामाया प्रसाद की सरकार को गिराकर कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई गई और मेरे पिताजी सतीश प्रसाद सिंह को 28 जनवरी 1967 को मुख्यमंत्री बनाया गया. उन्होंने 1 फरवरी 1967 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया और बिंदेश्वरी मंडल को मुख्यमंत्री बनाया गया. करीब 50 दिन उनकी सरकार चली.''- सुनील कुमार, पुत्र, सतीश प्रसाद सिंह

सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुनील कुमार का बयान (ETV Bharat)

सुनील कुमार आगे बताते हैं कि 1969 में चुनाव की बारी आई. पिताजी को लगा हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेरी सीट तो पक्की है. इसलिए वह दूसरे इलाके जैसे तारापुर में प्रचार करने चले गए. 1969 में हुए चुनाव में फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पिताजी आम लोगों की सेवा में लगातार लगे रहे.

''1976 में भयंकर बाढ़ आने पर मेरा पूरा गांव कट गया. मेरे पिताजी के सहयोग से पूरे ग्रामवासी को आज जहां पर सतीश नगर है, वहां पर जमीन एक्वायर कर बसाया गया. आज उन्हीं के नाम पर यह पूरा गांव सतीश नगर के नाम से जाना जाता है. पहले सतीश नगर को विश्वनाथ नगर नाम देने की बात थी, जो मेरे दादाजी का नाम था. लेकिन गांव वालों का कहना था कि जब सतीश प्रसाद के द्वारा यह गांव बसाया गया है तो उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम सतीश नगर होना चाहिए.''- सुनील कुमार, पुत्र, सतीश प्रसाद सिंह

सुनील कुमार कहते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी पिताजी को मुंगेर से चुनाव लड़ाना चाहती थीं. वहीं से मधु लिमये चुनाव लड़ रहे थे. पिताजी ने कहा वह मेरे गुरु रहे हैं इसलिए मैं अपने गुरु के विरोध में चुनाव नहीं लड़ सकता.

इंदिरा गांधी के साथ सतीश प्रसाद सिंह (सौ. सतीश प्रसाद सिंह का परिवार)

1974 में पिताजी ने फिल्म का रूख किया. समस्तीपुर के श्याम बिहारी ने पिताजी को बताया कि राजनीति तो चलती रहेगी, फिल्म के माध्यम से कुछ बिजनेस किया जाए. 1974 से 1975 तक उन्होंने फिल्म 'जोगी और जवानी' पर काम किया. जिसकी 14 रील तैयार कर लिया गया था. इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर खुद पिताजी थे. उस फिल्म की अभिनेत्री संगीता ढिल्लन थी. जनता के काम को लेकर उन्हें फिल्म छोड़ना पड़ा.

''1980 में पिताजी को कांग्रेस की ओर से संसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला. जिसमें उन्हें जीत मिली. उस समय शत्रुघ्न सिन्हा के पीए विनय सिंह का आगमन हुआ था. कहा कि जिस फिल्म को पूरा नहीं किया गया है उसे करवा लिया जाए. लेकिन पिताजी को काम आम लोगों के लिए करना था इसलिए उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई और फिल्म पेंडिंग ही रह गयी.''- सुनील कुमार, पुत्र, सतीश प्रसाद सिंह

सुनील कुमार का कहना है कि 1980 से 1985 तक खगड़िया का सांसद रहते हुए खगड़िया अनुमंडल को खगड़िया जिला बनाने में पिताजी का काफी योगदान रहा. यहां पहले रेलवे की छोटी लाइन चलती थी. उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहकर इसे बड़ी लाइन में तब्दील कराया गया था. बदला घाट में हुए रेल हादसे में 100 व्यक्ति मुकदमा में फंस चुके थे, इंदिरा गांधी को कहकर पिताजी ने सभी को छुड़ाया था. प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का रोड शो कराना उस समय आम बात नहीं थी, लेकिन पिताजी ने खगड़िया से नवगछिया तक इंदिरा गांधी का रोड शो कराया था. 2020 के नवंबर महीने में वह हमलोगों का साथ छोड़कर चले गए. कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया.

उमाकांत सिंह (ETV Bharat)

सतीश नगर के मुखिया रहे उमाकांत सिंह ने बताया एक समय सतीश नगर में कालरा फैल गया था, जो उस समय की एक बड़ी महामारी थी. लोग एक दूसरे के यहां जाने से कतराते थे. जैसे ही सतीश बाबू को पता चला कि मेरे गांव में कालरा फैल गया है, वह एक-एक घर जाकर लोगों का हाल-चाल जानने पहुंचे. उनके इलाज के लिए तत्पर दिखते थे. इस दौरान उन्हें भी कालरा हो गया था. हम लोग उठाकर नवगछिया दिखाने गए थे.

