ETV Bharat / bharat

बहादुर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी की कहानी, मिग-21 उड़ान के दौरान दिया सर्वोच्च बलिदान, 62 वर्षों के बाद रिटायर हो रहा मिग-21

भारतीय वायु सेना का मिग-21 फाइटर जेट रिटायर हो रहा है. पलामू के बहादुर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी की कहानी भी मिग-21 से जुड़ी है.

martyr Flight Lieutenant Mannu Akhouri
ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 3:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नीरज कुमार की रिपोर्ट

पलामू: 62 साल के स्वर्णिम इतिहास लिए भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट मिग-21 रिटायर हो रहा है. भारत की रक्षा में मिग-21 का अहम योगदान रहा है. कारगिल युद्ध, 1965 और 1971 के युद्धों और बालाकोट हमले में इस फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी. भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला यह सुपरसोनिक फाइटर जेट आखिरकार 26 सितंबर को रिटायर हो रहा है. मिग-21 उड़ाने वाले वायुसेना के जांबाजों की कहानियां पूरे देश में गूंजती हैं. बहादुरी की ऐसी ही एक कहानी पलामू की धरती से भी जुड़ी है.

मिग-21 उड़ाते हुए ही पलामू के मेदिनीनगर के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी ने सर्वोच्च बलिदान दिया था. दरअसल, सितंबर 2009 में पंजाब के मुक्तसर इलाके में सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा था. पलामू के मेदिनीनगर निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे थे. 10 सितंबर 2009 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी एक मिशन से लौटे और उन्हें फिर से अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए कहा गया. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी मिग-21 में उड़ान और अभ्यास पर निकले थे.

शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी के माता-पिता से बात करते संवाददाता नीरज कुमार (ईटीवी भारत)

स्कूली बच्चों को बचाने में दिया सर्वोच्च बलिदान

युद्ध अभ्यास में भाग लेते समय, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी के मिग-21 में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. फाइटर जेट में आग भी लग गई. मिग-21 पंजाब के मुक्तसर जिले के भलाईयाना गांव के ऊपर से उड़ान भर रहा था. ग्रामीणों को भारी नुकसान की आशंका को भांपते हुए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी ने मिग-21 को गांव से बाहर निकाला.

martyr Flight Lieutenant Mannu Akhouri
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी (ईटीवी भारत)

गांव से बाहर निकलने के बाद, फाइटर जेट एक स्कूल के ऊपर आ गया, जहां 1,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ और खेल रहे थे. बाद में, स्कूली बच्चों को बचाने के लिए, मन्नू अखौरी फाइटर जेट को मुक्तसर-भटिंडा हाइवे पर ले गए, जहां एक यात्री बस और एक पेट्रोल पंप भी था. जिसके बाद, उन्होंने फाइटर जेट को एक मैदान की ओर मोड़ दिया, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिला. इस हादसे में मन्नू अखौरी ने शहीद हो गए.

"मिग-21 एक अव्वल दर्ज का फाइटर जेट है, जो कभी 20 से ज्याजा देशों के ऊपर से उड़ान भर चुका है. यह आवाज से भी तेज सुपरसोनिक फाइटर जेट है. फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी एक युद्धाभ्यास में भाग ले रहे थे. एक मिशन से लौटने के बाद, उन्होंने अचानक दूसरे मिशन पर चले गए. इसी मिशन के दौरान, फाइटर जेट में तकनीकी खराबी आ गई. स्कूली बच्चों, गांव और एक बड़ी आबादी को बचाते हुए वे शहीद हो गए." - कर्नल संजय अखौरी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी के पिता

बचपन से ही बहादुर थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी

फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी बचपन से ही बहादुर थे. उनका जन्म 21 जनवरी, 1984 को हुआ था. बचपन से ही उनका सपना एयर फोर्स में शामिल होना था. उन्होंने 17 जून, 2006 को भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में योगदान दिया था.

martyr Flight Lieutenant Mannu Akhouri
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी (ईटीवी भारत)

उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पलामू के मेदिनीनगर स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल में प्राप्त की थी. वहीं भारतीय वायु सेवा में शामिल होने से पहले, उन्होंने पठानकोट आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी. पलामू के सद्दीक मंजिल चौक के पास उनका घर है. वहीं उनके नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है.

martyr Flight Lieutenant Mannu Akhouri
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मन्नू अखौरी का परिवार (ईटीवी भारत)

"मेरा बेटा शुरू से ही बहादुर और प्रतिभाशाली था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा. वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था. उसने कितने ही बच्चों की जान बचाई, बस को बचाया. जो अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए फ्रंट पर लड़ते हैं, वैसे लोगों पर गर्व होता है. मुझे भी अपने बेटे के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है." - नीरा अखौरी, मन्नू अखौरी की मां

"मन्नू अखौरी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. उनके साहस और वीरता को युगों-युगों तक याद रखा जाएगा." - सूबेदार बृजेश शुक्ला

यह भी पढ़ें:

मिग 21: 60 साल की सेवा के बाद 26 सितंबर को होगा रिटायर, समाप्त होगा ऐतिहासिक अध्याय

भारतीय वायु सेना से MIG-21 की सम्मानजनक विदाई, एयरफोर्स स्टेशन से भरी अंतिम परिचालन उड़ान

भारतीय वायुसेना का मिग-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 62 साल की सेवा के बाद होगा रिटायर

For All Latest Updates

TAGGED:

MIG 21 IS RETIRINGMANNU AKHOURI OF PALAMUMARTYR MANNU AKHOURIमिग 21 फाइटर जेटFLIGHT LIEUTENANT MANNU AKHOURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.