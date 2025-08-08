रांचीः इनका जीवन प्रकृति के रंगों से सराबोर है. हरियाली इनके रग-रग में रचा-बसा है. छोटी उम्र में नेचर के साथ जुड़ाव के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति को समर्पित कर दिया. जंंगल के प्रति उनका जुनून ऐसा कि उन्होंने वन रक्षक के पद पर नौकरी के बाद किसी और पद में जाने या अन्य नौकरी में जाने की कभी इच्छा ही प्रकट नहीं की. कुछ ऐसी ही कहानी है रांची के इस समर्पित वन रक्षक की कहानी.

जब प्रकृति से प्रेम बचपन से जुड़ जाए तो जीवन उसी के रंग में रंग जाता है. कुछ ऐसा ही जीवन है वन रक्षक घनेश्याम महतो का जिनकी कहानी केवल एक नौकरी की नहीं. बल्कि प्रकृति से रिश्ते, समर्पण और शोध की कहानी है. 8 साल की उम्र में अपने नाना के पास बैठकर जड़ी-बूटियों से औषधि बनते देखना उनके जीवन की दिशा तय कर गया. आज वे झारखंड के रांची वन प्रमंडल अंतर्गत कांके प्रक्षेत्र में बतौर वनरक्षक कार्यरत हैं.

वन रक्षक घनेश्याम महतो के साथ ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

नाना से शुरू हुआ प्रकृति का परिचय

घनेश्याम महतो का बचपन सिल्ली प्रखंड के कारेयाडीह गांव में बीता, उनके नाना वैद्य थे. जब वे छोटे थे तब नाना के पास बैठकर च्यवनप्राश जैसा कुछ खाने को मिला, उसका स्वाद उनकी स्मृति में बस गया. वो स्वाद, वह अनुभव, एक ऐसे बीज की तरह था जिसने उनके भीतर प्रकृति के प्रति जिज्ञासा को जन्म दिया. वे रोज़ स्कूल के बाद नाना के पास पहुंच जाते, जड़ी-बूटियों के नाम और गुण पूछते.

पौधों की पहचान कराते वन रक्षक घनेश्याम महतो (ETV Bharat)

हालांकि यह सिलसिला लंबे समय तक नहीं चला डेढ़ साल बाद नाना का निधन हो गया. लेकिन जिज्ञासा जिंदा रही और वही उनके जीवन की राह बन गई. आज वो जंगली पौधों के गुण पहचान करते हैं और बतातें हैं कि इन पौधों में ये गुण हैं, इन पौधों से इन रोगों का इलाज होता है. जिन्हें आम इंसान घास-फूस समझ कर अपने घर या बगीचे से साफ कर देता है. इसका ज्वलंत उदाहरण उन्होंने दूब घास को लेकर दिया. उन्होंने बताया कि दूब घास वैसे तो पूजा-पाठ में खूब इस्तेमाल होता है लेकिन दूब घास को पानी में उबालकर उसका पानी पीने से पेट पित्त या गर्मी की समस्या का निदान होता है. ये बातें घनेश्याम महतो ने ईटीवी भारत के साथ साझा की.

रेयर पौधों की पहचान कराते वन रक्षक घनेश्याम महतो (ETV Bharat)

पिता के साथ जंगलों में घूमा, सैकड़ों पेड़-पौधों से हुई दोस्ती

अपने पिता के साथ पास के जंगलों में जाना घनेश्याम का रोज का काम था. पिताजी से हर पेड़ का नाम पूछना और उसे याद रखना उनका स्वाभाव बन गया. धीरे-धीरे उनके मन में पेड़-पौधों को पहचानने और समझने की क्षमता विकसित होती गई. पढ़ाई के बाद वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए और 2014 में जब वन रक्षक की बहाली निकली तो उन्हें लगा कि यह तो वही काम है जो वे वर्षों से दिल से करते आ रहे हैं.

फॉक्सटेल ऑर्किड का पौधा (ETV Bharat)

चिकित्सीय परीक्षण में फेल, फिर कोर्ट से मिली न्याय की राह

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बावजूद मेडिकल परीक्षण में असफल घोषित कर दिए गए लेकिन घनेश्याम ने हार नहीं मानी. अन्य असफल अभ्यर्थियों के साथ मिलकर उन्होंने कोर्ट में केस किया और अंततः दो वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद दोबारा मेडिकल टेस्ट हुआ और वे वन रक्षक बन गए.

पीला पलाश के फूल (ETV Bharat)

पौधों की जांच करते वन रक्षक घनेश्याम महतो (ETV Bharat)

ज्ञान सीमित नहीं रहा, शोध बन गया लक्ष्य

वन रक्षक बनने के बाद उनका शोधकार्य और गहरा हुआ. अब उनका अध्ययन केवल औषधीय गुणों तक सीमित नहीं रहा. वे हर पौधे का स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, उपयोग, पुनर्जनन प्रक्रिया, पारिस्थितिकी, फलन-फूलन काल, भोजन के रूप में उपयोग और उससे जुड़ी अन्य प्रजातियों का गहराई से अध्ययन करते हैं. अब तक उन्होंने 800 से अधिक पौधों की पहचान की है, जिनमें कई दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं.

सॉरोमैटम वेनोसम का पौधा (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से साझा किया लोक जीवन का जैविक खजाना

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान घनेश्याम महतो ने कई ऐसे पौधों का जिक्र किया, जो हमारे आसपास ही उगते हैं लेकिन हम उनके गुणों से अनजान हैं. उन्होंने बताया कि कई बार गांवों के पास, खेत की मेड़ या झाड़ियों में उगने वाले पौधे दरअसल रामबाण औषधि की तरह होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन्हें खरपतवार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. घनेश्याम इन्हीं पौधों की पहचान कर लोगों को उनके पारंपरिक और चिकित्सीय उपयोग समझाते हैं, ताकि ग्रामीण समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों को पहचान सके और उनका सही उपयोग कर सके.

कीट भक्षी पौधे का घास (ETV Bharat)

भस्म कंद (ETV Bharat)

जंगलों से संवाद और संरक्षण की पहल

वे केवल अध्ययन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक भी करते हैं. उनके प्रयासों के चलते कई पौधों की पहचान और संरक्षण संभव हो सका है. इनकी सूची में मुखजली (Drosera burmanni) जैसे कीटभक्षी पौधे, कलियारी (Gloriosa superba), पीला पलाश, सुग्गा साग, फांको डूमर, वन चंपा और पिंज जैसे दुर्लभ पौधे शामिल हैं.

चिरईगोड़वा सिमजंगा का पौधा (ETV Bharat)

प्रशिक्षण में भी बांट रहे अपना ज्ञान

जब 2022 में राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, महिलौंग में निदेशक डॉ. विजय शंकर दुबे को उनके ज्ञान का पता चला. उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान ही घनेश्याम को सह-प्रशिक्षकों के रूप में आमंत्रित किया. इसके बाद से हर साल वे नेचर गाइड और वनरक्षियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं. 2024 में झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड ने उन्हें उनके योगदान के लिए सम्मानित किया.

वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते वन रक्षक घनेश्याम महतो (ETV Bharat)

जंगल उनके लिए तपोभूमि

घनेश्याम महतो कहते हैं, सुबह जैसे ही जंगल की ओर निकलता हूं, भीतर से सुकून मिलता है. जंगल के हर पेड़ से मेरा एक रिश्ता है, हर पौधे में एक नई कहानी है. उनके अनुसार प्रकृति का ज्ञान अंतहीन है और वे उसी अंतहीन यात्रा पर निकल चुके हैं.

सफेद रत्ती का पेड़ (ETV Bharat)

पीला पलाश का पेड़ (ETV Bharat)

यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, प्रकृति के प्रति एक साधना

यह सिर्फ एक वनरक्षक की कहानी नहीं, एक प्रकृति प्रेमी की वह यात्रा है. जिसने बचपन में जो देखा, उसे जीवनभर जीने का संकल्प बना लिया. घनेश्याम महतो जैसे लोग जंगल के केवल संरक्षक नहीं, बल्कि उस संस्कृति के वाहक हैं, जिसमें धरती, पेड़ और जीवन सब एक ही सूत्र में जुड़े हैं.

वन रक्षक घनेश्याम महतो को मिला सर्टिफिकेट (ETV Bharat)

वन रक्षक घनेश्याम महतो को मिला प्रशस्ति पत्र (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- बर्डमैन पन्नालाल: झारखंड के जंगलों में पक्षियों की पुकार, 45 प्रजातियों के परिंदो से दोस्ती, कर सकते हैं उनसे बात

इसे भी पढ़ें- पौधों से प्रेम की बेमिसाल कहानी: रांची के अखिलेश अंबष्ट ने घर को बनाया हरियाली 'जन्नत', 8000 दुर्लभ पौधों को कर रखा है संरक्षित

इसे भी पढ़ें- आदिवासियों की कला-कौशल ऐसी जिसे देखकर आप रह जाएंगे चकित, महिला महोत्सव में सामने आई प्रतिभा - Art And Craft Of Tribals