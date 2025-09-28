ETV Bharat / bharat

26 गरीब लड़कियों की शादी... महिलाओं को कदम-कदम पर समर्थन, सफल उद्यमी बनमाला की कहानी

बनमाला और उनके पति देवज्योति दास महापात्रा उन गरीब लड़कियों की शादी का खर्च उठाते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती. बनमाला पिछले 8 वर्षों में 26 गरीब लड़कियों की शादी करा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वह आगे भी यह प्रयास जारी रखेंगी. इसके अलावा, बनमाला गरीबों की मदद करना और उनका मार्गदर्शन करना जैसे काम भी करती हैं. इन सेवाओं के लिए बनमाला को कई सम्मानित किया जा चुका है. एक सशक्त महिला होने, दूसरों को सशक्त बनाने और दूसरों के प्रति दया भाव रखने ने बनमाला को एक विशिष्ट पहचान दी है.

हम बात कर रहे हैं ओडिशा के बालासोर शहर की बनमाला दास महापात्रा की, जो एक सफल महिला उद्यमी हैं. बनमाला बालासोर जिले और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय चला रही हैं. वह साईं वाई-फाई नामक की कंपनी की निदेशक हैं. उनके कार्यालय में काम करने वाली सभी कर्मचारी महिलाएं और युवतियां हैं. गरीब युवतियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं.

बालासोर: वह एक महिला हैं, वह दूसरी महिला का दर्द समझती हैं, इसीलिए उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं को मौका दिया है. वह महिलाओं की कठिनाइयों को समझती हैं, इसलिए उन्होंने अपने खर्चे पर कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई है. वह एक उद्यमी हैं और अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत से अपनी एक खास पहचान बनाई है. जिस तरह वह दुनिया में मजबूती से खड़ी हो पाई हैं, उसी तरह वह दूसरी महिलाओं को भी एक खास मुकाम पर खड़ा होने की प्रेरणा दे रही हैं. इतना ही नहीं, वह अपनी आय का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए भी लगाती हैं. उनके कार्यालय में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, एक महिला होने के नाते, वह दूसरी महिलाओं के विचारों को अच्छी तरह समझ सकती हैं. यही वजह है कि उनके कर्मचारी उनसे बहुत प्यार करते हैं.

बनमाला के परिवार में दो बेटियां और सास है. बनमाला कहती हैं, "हमारा व्यवसाय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है और साझेदारी में एक ब्यूटी पार्लर भी है. हमें अब एक सरकारी परियोजना मिली है जिसमें उन्हें मुफ्त पाठ्यक्रम करने का अवसर दिया जाता है. हमारी 23 युवतियां वर्तमान में पार्लर पाठ्यक्रम कर रही हैं. सरकारी परियोजनाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि "अगर हम यहां पढ़ रहे बच्चों में से 10 को भी कामयाब बना सकें, तो हमें बहुत खुशी होगी."

समाज सेवा के लिए बनमाला दास महापात्रा को कई पुरस्कार मिल चुके हैं (ETV Bharat)

परिवार के साथ-साथ व्यवसाय संभालने की चुनौतियों पर वह कहती हैं, "मुश्किल तो है, सुबह से रात तक आराम नहीं मिलता. फिर भी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने दम पर कुछ कर सकती हूं, मैंने अपनी पहचान बनाई है. इसमें मेरे पति का बहुत बड़ा हाथ है. जिन बच्चों को जरूरत है, हम उनकी शादी करवाएंगे और मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे."

बनमाला अपने कार्यालय में कार्यरत एक गरीब मुस्लिम युवती सलमा खातून की भी शादी करा चुकी हैं. सलमा खातून ने बताया, "मैं यहां पांच वर्षों से काम कर रही हूं. हमारे यहां पांच महिलाएं और युवतियां काम करती हैं. मैं एक गरीब परिवार से आती हूं. पिछले पांच वर्षों में मैडम से मुझे जो समर्थन मिला है, वह बहुत है. चूंकि मैं एक गरीब परिवार से हूं, इसलिए मेरी शादी में कई समस्याएं आईं. मैडम के समर्थन से मेरी शादी आसान हो गई है. मेरी शादी को 9 महीने हो गए हैं. अब तक मैडम 25 गरीब युवतियों की शादी करा चुकी हैं, और मैं 26वीं युवती हूं. मैडम अपने समर्थन से सभी का भला कर रही हैं, इसलिए गरीबों को उनका आशीर्वाद मिलेगा."

बनमाला की ऑफिस में कुछ महीनों से काम कर रही सौम्या नायक कहती हैं कि उन्हें महिला होने के कारण प्राथमिकता दी गई. उन्होंने कहा, "यहां का माहौल बहुत अच्छा है, जहां महिलाओं को काम करने के ज्यादा मौके और सहयोग नहीं मिलते. हम यहां बिना किसी डर के काम करते हैं. हम सब एक परिवार की तरह हैं. मैं उनकी आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे महिला होने के नाते प्राथमिकता दी और मुझे नौकरी पर रखा. मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत सहयोगी हैं. ऐसा लगता ही नहीं कि वो हमारी बॉस हैं या हम उनके कर्मचारी हैं. वो हमारे साथ परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करती हैं."

