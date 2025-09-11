ETV Bharat / bharat

वन शहीद दिवस: नक्सल दौर में 13 वनकर्मी हुए हैं शहीद, तस्करी रोकने पर काट दिया गया था गला

पलामू: देश में टाइगर रिजर्व वाले इलाकों में पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा इलाका है जो नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है. पिछले ढाई दशक में पलामू टाइगर रिजर्व में नक्सली हिंसा या अपराध के मामले में 12 वनकर्मी शहीद हो चुके हैं. जबकि एक अधिकारी आजादी के तुरंत बाद शहीद हो गए थे. 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शहीद वनकर्मियों को भी याद किया जा रहा है.

"वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन शहीद वनकर्मियों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है. पलामू टाइगर रिजर्व में शहीद हुए वनकर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी" - प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पीटीआर

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व करीब 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला है. पूरा पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित है, माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ापहाड़ का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद है. वहीं, देश में माओवादियों के सबसे बड़े रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का सबसे बड़ा पड़ाव पलामू टाइगर रिजर्व है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

तस्करी का विरोध करने पर नक्सलियों ने दी थी खौफनाक सजा

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शिकार और वन संपदा को रोकना एक बड़ी चुनौती रही है. वन संपदा के शिकार और तस्करी में भी नक्सलियों की भूमिका सामने आती रही है. 2004 में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के कुटमू मोड़ के पास ट्रैक्टर चालक जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को सड़क पर फेंक दिया गया था.

दरअसल जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह तत्कालीन डीएफओ के साथ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे. इस अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में कुंभकरण नामक तस्कर मारा गया था. घटना के विरोध में नक्सलियों ने एक बड़े जनअदालत में जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह का सिर काटकर कुटमू मोड़ के पास सड़क पर फेंक दिया था. उन्होंने शवों के पास पोस्टर लगाकर घटना की जिम्मेदारी भी ली थी.