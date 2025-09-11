ETV Bharat / bharat

वन शहीद दिवस: नक्सल दौर में 13 वनकर्मी हुए हैं शहीद, तस्करी रोकने पर काट दिया गया था गला

11 सितंबर को वन शहीद दिवस है. पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नक्सली हिंसा में शहीद हुए 13 वनकर्मियों को याद किया जा रहा है.

कॉन्सेप्ट इमेज
पलामू: देश में टाइगर रिजर्व वाले इलाकों में पलामू टाइगर रिजर्व एकमात्र ऐसा इलाका है जो नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है. पिछले ढाई दशक में पलामू टाइगर रिजर्व में नक्सली हिंसा या अपराध के मामले में 12 वनकर्मी शहीद हो चुके हैं. जबकि एक अधिकारी आजादी के तुरंत बाद शहीद हो गए थे. 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शहीद वनकर्मियों को भी याद किया जा रहा है.

"वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन शहीद वनकर्मियों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है. पलामू टाइगर रिजर्व में शहीद हुए वनकर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी" - प्रजेशकांत जेना, उप निदेशक, पीटीआर

दरअसल, पलामू टाइगर रिजर्व करीब 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला है. पूरा पलामू टाइगर रिजर्व नक्सल प्रभावित है, माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर बूढ़ापहाड़ का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद है. वहीं, देश में माओवादियों के सबसे बड़े रेड कॉरिडोर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का सबसे बड़ा पड़ाव पलामू टाइगर रिजर्व है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार

तस्करी का विरोध करने पर नक्सलियों ने दी थी खौफनाक सजा

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में शिकार और वन संपदा को रोकना एक बड़ी चुनौती रही है. वन संपदा के शिकार और तस्करी में भी नक्सलियों की भूमिका सामने आती रही है. 2004 में पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के कुटमू मोड़ के पास ट्रैक्टर चालक जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी और उनके शवों को सड़क पर फेंक दिया गया था.

दरअसल जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह तत्कालीन डीएफओ के साथ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे. इस अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में कुंभकरण नामक तस्कर मारा गया था. घटना के विरोध में नक्सलियों ने एक बड़े जनअदालत में जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह का सिर काटकर कुटमू मोड़ के पास सड़क पर फेंक दिया था. उन्होंने शवों के पास पोस्टर लगाकर घटना की जिम्मेदारी भी ली थी.

कौन-कौन हुए हैं शहीद

  • 1989 - कांस्टेबल विश्राम राय,
  • 1990 - वनरक्षक गणेश राय, ललन राय
  • 1998 - चालक अजीज कुरैशी और ट्रैकर सुखदेव परहिया,
  • 1999 - ट्रैक्टर भगवती यादव
  • 2004 - ट्रैक्टर जीतन सिंह और तपेश्वर सिंह,
  • 2004 - वनरक्षक दानियाल खलखो, चालक सीताराम यादव,
  • 2023 - देव कुमार प्रजापति

ट्रेंड होमगार्ड जवानों को रखा जाता था वनरक्षी के पद पर

90 के दशक में ट्रेंड होमगार्ड जवानों को वनरक्षी के पद पर रखा जाता था. शहीद हुए गणेश राय और ललन राय होमगार्ड के ही जवान थे. वहीं उस हादसे में बचने वाले होमगार्ड जवान आज झारखंड में रेंजर के पद पर तैनात हैं. शहीद दानियाल खलखो और सीताराम यादव पलामू टाइगर रिजर्व के पास लैंड माइंस विस्फोट के शिकार हुए थे. जबकि सुखदेव परहिया और अजीज कुरैशी को लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों ने विस्फोट कर उड़ा दिया था. शहीद दानियाल खलखो के बेटे कमल ने बताया कि उनके पिता लैंड माइंस विस्फोट के शिकार हुए थे. वह भी वन विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा.

नक्सलियों के खौफ से वन्यजीवों को नुकसान, बदला माहौल

पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 1989-90 में नक्सली गतिविधियां शुरू हुईं. झारखंड राजवंश श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धनाथ झा कहते हैं कि नक्सली हमलों और आपराधिक घटनाओं में कई वनकर्मी शहीद हुए हैं. सिद्धनाथ झा कहते हैं कि पहले होमगार्ड जवानों को वन रक्षी के रूप में नियुक्त किया जाता था. नक्सली काल शुरू होने के बाद नक्सली विस्फोटों और गोलीबारी के कारण वन्यजीवों को नुकसान हुआ और पलायन भी प्रभावित हुआ. हालांकि, अब माहौल बदल गया है और नक्सली कमजोर हुए हैं.

