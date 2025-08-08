Essay Contest 2025

धराली आपदा, बलविंदर को छूकर निकल गई मौत, सामने था 'यमराज', तभी हुआ करिश्मा! - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

उत्तरकाशी धराली आपदा से कई ऐसी कहानियां सामने आई है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी

बलविंदर को छूकर निकल गई मौत (ETV Bharat)
Published : August 8, 2025 at 7:51 PM IST

धराली, उत्तरकाशी (नवीन उनियाल): उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में पांच अगस्त को आई आपदा में लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है. इस त्रासदी ने धराली गांव को सबसे बड़ा जख्म दिया. इस गांव के बलविंदर सिंह पंवार वह शख्स है, जिन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा. आपदा के दिन मलबे के बीच से बाहर आते हुए उनका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था. ईटीवी भारत ने ग्राउंड जीरो यानी धराली आपदा क्षेत्र में पहुंचकर बलविंदर सिंह पंवार से बात और उसी दिन के मंजर उन्हीं की जुबानी सुना.

बलविंदर सिंह पंवार धराली गांव के ही रहने वाले है. पांच अगस्त को जब खीर गंगा में सैलाब आया था तो बलविंदर सिंह ने धराली बाजार में ही स्थित अपनी दुकान में बैठे हुए थे. बलविंदर सिंह उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताते है कि आपदा के दौरान एक डरवानी आवाज आई. जिसके बाद वो भी अपनी दुकाने से बाहर कुद गए, लेकिन तभी ऊपर से बिजली की मोटी तार गिरी, जिससे उन्हें काफी चोट आई. बलविंदर सिंह चेहरे पर लगी उस चोट का निशान दिखाते भी है.

बलविंदर को छूकर निकल गई मौत (ETV Bharat)

बलविंदर सिंह बताते है कि इसके वो दोबार दुकान में अंदर चले जाते है और छत पर चढ़ जाते है. उस पल को याद करते हुए बलविंदर सिंह बताते है कि उनके आसपास की सारी बिल्डिंग सैलाब में टूटती जा रही थी. उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था. केवल इस बिल्डिंग पर खड़े थे, वो ही ठिकी थी.

पांच अगस्त को बलविंदर मलबे में इस तरह धस गए थे. (ETV Bharat)

बलविंदर सिंह के लिए वो वक्त कितना डरावना रहा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, धीरे-धीरे उनकी बिल्डिंग भी नीचे बैठती जा रही थी. बलविंदर सिंह मौत को बड़ी करीब के देख रहे है. लेकिन तभी उन्होंने हिम्मत दिखाई नीचे धंसती बिल्डिंग के पीछे की तरफ छलांग लगा दी.

आपदा के बाद धराली बाजार के हालात. (ETV Bharat)
करीब 37 किमी पैदल चलकर ईटीवी भारत के रिपोर्टर धराली पहुंचे. (ETV Bharat)

परिवार को बचाने में रहे कामयाब: बलविंदर सिंह ने न सिर्फ खुद की बचाई, बल्कि अपने परिवार को भी वहां सुरक्षित निकाला. बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने समय रहते अपने परिवार को वहां से निकाल दिया था. इसीलिए वो फंस गए थे. हालांकि भगवान ने उन्हें भी बचा लिया. बलविंदर सिंह के शरीर पर चोट के कई निशान है. लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है.

बता दें कि ईटीवी भारत के रिपोर्टर नवीन उनियाल करीब 37 किमी गगनानी से पैदल चलकर ग्राउंड जीरो (धराली बाजार) पहुंचे. नवीन उनियाल धराली आपदा के पहले दिन से ही ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं. ईटीवी भारत संवाददाता नवीन उनियाल कई मुश्किलों को पार करते हुए धराली पहुंचे हैं. जहां उन्होंने बलविंदर सिंह से मुलाकात की. बलविंदर सिंह धराली आपदा के सर्वाइवर हैं. ईटीवी भारत संवाददाता ने बलविंदर सिंह से उस वक्त के मंजर को करीब से समझने की कोशिश की. साथ ही आपदा के दौरान बलविंदर सिंह की मानसिक स्थिति क्या थी? घटना के वक्त वे क्या सोच रहे थे? घटना के बाद अब क्या हालात हैं? इन सभी सवालों को लेकर बलविंदर सिंह से तफसील से बात की.

