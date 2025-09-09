ETV Bharat / bharat

झारखंड में ट्रांसजेंडर्स का होगा राज्यव्यापी सर्वे, सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी, सपोर्ट यूनिट का होगा गठन

झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है. इनका राज्यव्यापी सर्वे होगा. इससे पता चलेगा कि इनकी जिलावार संख्या कितनी है, इनकी कौन-कौन सी जरूरतें हैं और वे क्या चाहते हैं. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कल्याण के लिए फंड और जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने में सहूलियत होगी. साथ ही उनके लिए पहले से तय योजनाओं से उन्हें जोड़ने में भी आसानी होगी. राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक कर इस बाबत कई निर्देश दिए हैं.

खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं ट्रांसजेंडर्स

समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि ट्रांसजेंडर्स खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं. अपनी पहचान जाहिर करना नहीं चाहते हैं. इस वजह से पहचान पत्र बनाने, आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह निर्माण करने, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देने जैसे काम प्रभावित होते हैं. मुख्य सचिव ने इसके निराकरण के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिलास्तरीय समिति के जल्द से जल्द गठन पर बल दिया.

ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट का होगा गठन

साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में ट्रांसजेंडर्स की कुल संख्या 4,87,803 है. झारखंड में इनकी संख्या 13,463 है. इस वर्ग के लोगों के लिए राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसमें सहयोग करता है. बोर्ड का काम है कि अलग-अलग विभागों को ट्रांसजेंडर्स से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना.बैठक में तय हुआ कि बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट का गठन किया जाएगा. यह यूनिट ट्रांसजेंडरों से संबंधित सभी मुद्दों को देखेगी, समस्याओं का समाधान करेगी और बोर्ड को अनुशंसा करेगी.

बैठक में ये रहे मौजूद