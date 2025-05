ETV Bharat / bharat

दिल मांगे मोर, 'ऑपरेशन सिंदूर' एयर स्ट्राइक पर शंकराचार्य की प्रतिक्रिया, जानिये क्या कहा - OPERATION SINDOOR

'ऑपरेशन सिंदूर' पर शंकराचार्य की प्रतिक्रिया ( फोटो सोर्स @jyotirmathah )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 7, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 1:21 PM IST 2 Min Read

देहरादून: भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के रूप में पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है. आधी रात 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी. जिसमें लगभग 90 आतंकी ढेर हुये. भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद देशभर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी कड़ी में ज्योतिर्मठ ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बयान दिया है. ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पाकिस्तान में छुपे आतंकियों पर कार्रवाई का स्वागत किया है. उन्होंने कहा देश लंबे समय से इस तरह की बड़ी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहा था. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा भारत सरकार से अभी और कार्रवाई की उम्मीद है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा भारत ऐसी करवाई करे ताकि पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाये. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान गुनहगार है. अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा मांग का सिंदूर उजाड़ने वालों की अब खोपड़ी पर अब सिंदूर चढ़ेगा. उन्होंने कहा भारतीय सेना ने सोच समझ कर ऑपरेशन को 'सिंदूर' नाम दिया है. हमें हमारे वीर सैनिकों और सेना पर गर्व है.

Last Updated : May 7, 2025 at 1:21 PM IST