रांची: बिहार में वोट चोरी और SIR के खिलाफ राहुल गांधी ने 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की है. बिहार के सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता-कार्यकर्ताओं के साथ-साथ इंडिया ब्लॉक के अन्य दल राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले, वीआईपी और अन्य लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं.

झारखंड से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस, राजद और माले के कार्यकर्ता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तो बिहार यूनिट का कोई नेता-कार्यकर्ता और न ही झारखंड का कोई नेता इस यात्रा में शामिल हुआ है. झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के सबसे बड़े दल झामुमो की राहुल गांधी की यात्रा से दूर रहने पर बीजेपी ने तंज कसा है.

राहुल गांधी की यात्रा से उनके सहयोगी उब गएः शिवपूजन पाठक

झारखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने वोटर अधिकार यात्रा को फर्जी यात्रा करार दिया है. उन्होंने कहा कि झामुमो का वोटर अधिकार यात्रा से दूरी बनाना उनका अपना फैसला हो सकता है. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झामुमो गठबंधन से अलग फैसला ले चुका है.

राष्ट्रपति चुनाव के समय भी झामुमो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जगह NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था. शिवपूजन पाठक ने कहा कि अगर राहुल गांधी की यात्रा को झामुमो का साथ नहीं मिल रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि वह राहुल गांधी की यात्रा को फर्जी मान रहे हैं.

गलतफहमी में है भाजपाः राधाकृष्ण किशोर

वोटर अधिकार यात्रा को भाजपा द्वारा फर्जी यात्रा करार दिए जाने पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा गलतफहमी में है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बिहार में आ जाने के बाद अब कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, झामुमो या अन्य विपक्षी दलों में कोई अंतर नहीं है. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा हो तो फर्जी और मोदी जी की यात्रा हो तो वह एकता-अखंडता की यात्रा हो जाएगी.

जब जरूरत होगी हम जोर-शोर से बिहार में मौजूद होंगेः मनोज पांडेय

वोटर अधिकार यात्रा से झामुमो की दूरी और भाजपा के तंज का जवाब देते हुए जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि सभी सहयोगी दलों के नेता यह जानते हैं कि झामुमो अभी किस परिस्थिति से गुजर रहा है. हमने अभी अपने दिशोम गुरु को खोया है. उनके जाने के शोक में हम सब हैं. हम बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जब जरूरत होगी तो हमारे नेता और कार्यकर्ता बिहार में मौजूद होंगे. झामुमो नेता ने कहा कि बिहार में NDA सत्ता से बाहर जा रहा है और वहां इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है.

