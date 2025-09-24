भाजपा की सरकार नहीं बनने से राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो रहा: उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा की ओर से हो रहा है.
Published : September 24, 2025 at 2:14 PM IST
श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया और कहा कि यह लोगों के लिए अनुचित है. पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनाव हारने के बाद से जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी कर रही है और इसका विरोध कर रही है.
लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया. यह भाजपा का दुर्भाग्य है कि वे जीत नहीं सके. हालाँकि, यहाँ के लोगों को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता. ऐसा लगता है कि चूँकि भाजपा सरकार नहीं बना पाई, इसलिए लोगों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. यह लोगों के साथ अन्याय है. यह नहीं कहा गया था कि राज्य का दर्जा तभी बहाल किया जाएगा जब नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे. राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा की ओर से हो रहा है.
राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी को 'सबसे बड़ी चुनौती' बताते हुए जम्मू - कश्मीर के सीएम ने बताया कि केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट को परिसीमन, चुनाव और राज्य के दर्जे की तीन-चरणीय प्रक्रिया के बारे में बताने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है.
अब्दुल्ला ने कहा, 'सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अब एक राज्य नहीं हैं. हम जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों की उम्मीद कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि तीन चरणों वाली प्रक्रिया लागू की जाएगी. परिसीमन, उसके बाद चुनाव और राज्य का दर्जा. परिसीमन और चुनाव हुए.' उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद थी कि कश्मीर में पर्यटन फिर से शुरू हो जाएग.
बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू- कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. जम्मू- कश्मीर (एक विधायिका के साथ) और लद्दाख (एक विधायिका के बिना). सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 14 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की. शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय जम्मू-कश्मीर की जमीनी स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और कहा कि पहलगाम की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.