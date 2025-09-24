ETV Bharat / bharat

भाजपा की सरकार नहीं बनने से राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो रहा: उमर अब्दुल्ला

जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 24, 2025 at 2:14 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला किया और कहा कि यह लोगों के लिए अनुचित है. पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह चुनाव हारने के बाद से जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी कर रही है और इसका विरोध कर रही है. लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया. यह भाजपा का दुर्भाग्य है कि वे जीत नहीं सके. हालाँकि, यहाँ के लोगों को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता. ऐसा लगता है कि चूँकि भाजपा सरकार नहीं बना पाई, इसलिए लोगों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. यह लोगों के साथ अन्याय है. यह नहीं कहा गया था कि राज्य का दर्जा तभी बहाल किया जाएगा जब नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे. राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा की ओर से हो रहा है. सीएम अब्दुल्ला ने कहा,'लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया. यह भाजपा का दुर्भाग्य है कि वे जीत नहीं सके. हालाँकि, यहाँ के लोगों को इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता. ऐसा लगता है कि चूँकि भाजपा सरकार नहीं बना पाई, इसलिए लोगों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है. यह लोगों के साथ अन्याय है. यह नहीं कहा गया था कि राज्य का दर्जा तभी बहाल किया जाएगा जब नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे. राज्य के दर्जे का विरोध भाजपा की ओर से हो रहा है.'