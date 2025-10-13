ETV Bharat / bharat

तीन नए कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद दुनिया में सबसे आधुनिक हमारी न्याय प्रणाली बनेगी-अमित शाह

नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (COURTESY - DPR JAIPUR)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 13, 2025

Updated : October 13, 2025

जयपुर : सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में जो ये नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगाई गई है, ये न्याय प्रणाली को सटीक दिखा रही है. इस प्रदर्शनी को दिवाली के बाद तक चालू रखा जाए. ये नए कानून वर्षों से चली आ रही न्याय की धारणा को बदलेंगे. अमित शाह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में योजनाओं के नाम पर कटकी और बटकी दोनों की.

न्याय की धारणा बदलेगी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये प्रदर्शनी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में दंडात्मक दृष्टिकोण से न्याय और पारदर्शिता पर केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाती है. तीन नए कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होने के बाद हमारी न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बनेगी. कई मामले में 25 से 30 साल तक भी लोगों को न्याय नहीं मिलता, लेकिन अब इससे मुक्ति मिल जाएगी. सिर्फ 1 साल में देश में 50% से ज्यादा चार्जशीट समय पर हुई है. 1 साल में 90% तक पहुंच जाएगी. प्रदर्शनी को सभी लोग जरूर से जरूर देखें.

पढे़ं. जोधपुर में अमित शाह ने किया नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास, बोले- दिव्यांगों की शिक्षा और सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (COURTESY - DPR JAIPUR)

अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी बहुत आवश्यकता है. नए कानून को लेकर ज्यादा से जागरूकता बढ़े इसके लिए इस प्रदर्शनी का समय और बढ़ा दीजिए. अमित शाह ने कहा कि दीपावली के एक दिन बाद तक इस प्रदर्शनी का समय बढ़ा दीजिए, जिससे आमजन उसको देख सकें. यह प्रदर्शनी कानून में हुए बदलाव को सटीक तरीके से दिखा रही है. उन्होंने कहा कि साल 2027 के बाद से देश में कहीं भी कोई FIR होगी. तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने की व्यवस्था इन कानून के तहत हो जाएगी.

कटकी और बटकी दोनों हुई : संबोधन के दौरान अमित शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस गहलोत सरकार को भी जम कर आड़े हाथों लिया. अमित शाह ने कहा कि 2023 में जब हम राजस्थान में सरकार बदलने के लिए आए थे उस वक्त एक मुद्दा यह भी था कि योजनाओं के नाम पर कांग्रेस की सरकार में कटकी और बटकी दोनों हुई. आज भजनलाल की सरकार ने पारदर्शिता से सबको ऑनलाइन देना शुरू किया है.

पढे़ं. सीएम भजनलाल ने किसानों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, सुनिए क्या कहा

अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया. शाह ने कहा कि गहलोत ने कहा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, लेकिन जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त हमने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज पूर्व सीएम गहलोत को कहना चाहेंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है. हम जो कहते हैं वह करते हैं. हमारी सरकार ने इतने कम समय में 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है. यह बहुत बड़ी उपलब्धि भजनलाल सरकार की है, जो भी वादे हमने प्रदेश की जनता से किए हैं, उन्हें हमारी सरकार एक-एक करके पूरा कर रही है.

पीएम मोदी ने GST का प्रतिशत कम किया : अमित शाह ने कहा कि दीपावली पर माताएं-बहनें सबसे ज्यादा खरीदारी करती हैं. 350 से ज्यादा लोक उपयोगी चीजों में या तो पीएम मोदी ने GST की दर शून्य की या GST का प्रतिशत 5% करने का काम किया. इतनी बड़ी बिक्री राहत देश में कभी नहीं हुई, इसलिए आपकी दीपावली शुभ होने की पूरी व्यवस्था की गई है. स्वदेशी चीजों को ही खरीदने का आग्रह है. 140 करोड़ लोग प्रण लें कि जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तो हम देश दुनिया में सर्वोच्च होंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को आधुनिक भारत का चाणक्य बताते हुए कहा कि नए कानून का पूरा श्रेय PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है. भारत PM मोदी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है.

पढे़ं. सीएम भजनलाल बोले– राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रवासी राजस्थानियों का योगदान अहम

13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस प्रदर्शनी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उद्घाटन किया. इसके साथ अमित शाह ने 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग, 9 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण सहित विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरण भी किया. कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की गई. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) के लिए नई पेट्रोलिंग स्कूटी एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया गया. ये वाहन पुलिस की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

शाह ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन : केंद्रीय मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा ने गुलदस्ता दे कर स्वागत किया. अमित शाह इसके बाद सीधे जेईसीसी पहुंचे. यहां पर शाह ने तीन नए कानूनों पर आयोजित 6 दिवसीय राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इसके साथ अमित शाह ने एफएसएल के लिए वैन और महिला सुरक्षा संबंधित पेट्रोलिंग की स्कूटी और बाइक का फ्लैग ऑफ भी किया. इसके बाद अमित शाह ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में तीन नए आपराधिक कानूनों पर लगी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

पढे़ं. सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला: 'सहकारिता को बनाया था भ्रष्टाचार का अड्डा, बहुत से रावण हैं, इन्हें खत्म करना है

प्रदर्शनी का 10 मॉडल में लाइव डेमो :

  1. कंट्रोल रूम : यहां यह दिखाया गया कि डायल 112 जैसे आपातकालीन नंबर पर कॉल कैसे प्राप्त होता है और पुलिस कैसे तुरंत प्रतिक्रिया देती है. यह पुलिस की तत्परता और संचार प्रणाली को दर्शाता है.
  2. सीन ऑफ क्राइम : इस मॉडल में एक अपराध स्थल की प्रतिकृति बनाई गई. यहां फॉरेंसिक साइंस टीमों को साक्ष्य एकत्र करते हुए लाइव दिखाया गया, जिसमें वीडियोग्राफी की अनिवार्यता पर जोर दिया गया.
  3. पुलिस स्टेशन : यह जोन ई-एफआईआर और जीरो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिससे आम नागरिकों को यह समझने में मदद मिली कि शिकायत दर्ज करना अब कितना सरल और पारदर्शी हो गया है.
  4. हॉस्पिटल : इस मॉडल ने चिकित्सा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया. यहां पीड़ितों की मेडिकल जांच और कानूनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया दिखाई गई, जिसे नए कानूनों के तहत समयबद्ध और डिजिटल रूप से करना अनिवार्य है.
  5. एफएसएल : यह प्रदर्शनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां वैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया को समझाया गया. यहां दर्शाया गया कि कैसे अनिवार्य एफएसएल जांच वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित दोषसिद्धि दर को बढ़ाने में मदद करती है.
  6. पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस : यहां यह दिखाया गया कि अभियोजन विभाग कैसे सबूतों और चार्जशीट की समीक्षा करता है और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार करता है.
  7. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट : इस मॉडल में एक अदालत की कार्यवाही का डेमो दिया गया. यहां पर समयबद्ध ट्रायल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रस्तुति को दर्शाया गया, जो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है.
  8. प्रिजन : इस जोन ने जेल सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया. यहां जेल प्रबंधन के डिजिटलीकरण और कैदियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को दिखाया गया, जो दंड के बजाय सुधार पर जोर देते हैं.
  9. हाई कोर्ट : यह जोन उच्च न्यायिक अपील और समीक्षा की प्रक्रिया को दर्शाता है जो मामले के अंतिम चरण की ओर ले जाता है.

बता दें कि देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक वर्ष पूरे हो गए हैं. बीएनएस के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में छह दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. 'नव विधान-न्याय की नई पहचान' की थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में कानून की नई संरचना की डिजिटल एवं इंटरैक्टिव प्रस्तुति हुई. इस प्रदर्शनी में प्रतिदिन विशेष सत्र भी होंगे. पहला दिन टेक्नोलॉजी पर आधारित रहा, जबकि 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान आधारित होगा. 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों, 16 अक्टूबर को कानूनविदों के साथ पर सत्र होगा. 17 अक्टूबर को महिलाओं, बच्चों के अपराध की रोकथाम, पुलिस व समाज के संबंध एवं नए कानून की जागरूकता के संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सत्र होंगे. 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन होगा.

