ETV Bharat / bharat

अब गेंदा के फूलों से महकेगी बाबा नगरी देवघर, 200 हेक्टेयर भूमि पर लगेगी मैरीगोल्ड की फसल

देवघर में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार खेती के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना चाहती है.

Promotion of Marigold cultivation
खेत में लहराता गेंदा का फूल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 3:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: देवघर का नाम अब केवल बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रसाद पेड़े तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां का गेंदा पुष्प भी शीघ्र ही राष्ट्रीय पहचान पाएगा. राज्य सरकार ने देवघर में गेंदा फूल को मुख्य फूल की फसल के रूप में बनाने के लिए काम शुरू हो गया है. दरअसल देवघर में गेंदा फूल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए जिले में गेंदा फूल के खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से कई कार्य किए जा रहे हैं.

जानकारी देते किसान और जिला कृषि पदाधिकारी (Etv Bharat)

गेंदा फूल की खेती पर दिया जाएगा जोर

गेंदा फूल को देवघर का मुख्य खेती के रूप में विकसित करने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार ने बताया कि गेंदा के फूल की खेती को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से पत्र भेजे गए हैं. जिसमें यह विस्तार से बताया गया है कि गेंदा के फूल को कैसे देवघर का मुख्य फूल बनाया जाए? यहां के किसानों को गेंदा की खेती के फायदे के बारे में कैसे जानकारी दी जाए, जिससे किसान गेंदे के फूल की खेती करने के लिए आकर्षित हो सके.

उन्होंने बताया कि देवघर के किसानों को इसके लिए जानकारी दी जा रही है. जिला कृषि विभाग सरकार की तरफ से बनाई गई योजना के बारे में लोगों को बताना शुरू भी कर दिया है. वहीं, देवघर के किसान नरेश रावत और अनिल रावत का कहना है कि गेंदा फूल की खेती में पर्याप्त आमदनी की संभावना है. लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सरकार अनुदान राशि समय पर और पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराए ताकि किसान उत्तम किस्म के बीज और आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर सकें.

state-government-promotion-of-marigold-cultivation-in-deoghar
खेत में लहराता गेंदा का फूल (ETV BHARAT)

यह योजना सिर्फ देवघर जिले के लिए क्रियान्वित होगी. किसान अपने स्थानीय कृषि केंद्र या प्रखंड स्तर पर काम कर रहे कृषक मित्र से गेंदा की खेती के बारे में जान सकते हैं. वन डिस्ट्रिक वन क्रॉप कार्यक्रम के तहत देवघर में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है: यशराज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी

जिला कृषि पदाधिकारी ने आगे बताया कि सरकार की तरफ से पूरे जिले में 200 हेक्टेयर भूमि पर गेंदा फूल की खेती करने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान भी दिए जाएंगे. हालांकि अभी तक इसे लेकर राशि तय नहीं की गई है लेकिन देवघर को गेंदा फूल का शहर के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.

state-government-promotion-of-marigold-cultivation-in-deoghar
खेत में लहराता गेंदा का फूल (ETV BHARAT)

किसानों के आमदनी में होगी बढ़ोतरी: पदाधिकारी

जिला कृषि पदाधिकारी यथराज कुमार ने कहा कि देवघर को आध्यात्मिक जिला कहा जाता है और यहां पर बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ जैसे मंदिर भी स्थापित हैं. उन्होंने बताया कि इन दोनों मंदिरों में गेंदा के फूल की खूब खपत होती है यदि देवघर जिले के किसान गेंदा की खेती में खुद को सफल बना पाते हैं तो निश्चित रूप से उनके आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी. गेंदा के फूल का बाजार भी उन्हें अपने जिला में मिल जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि देवघर को आध्यात्मिक नगर की संज्ञा यूं ही नहीं मिली. बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ जैसे विख्यात मंदिरों में प्रतिदिन पुष्प की भारी खपत होती है. ऐसे में यदि गेंदा की खेती सुव्यवस्थित ढंग से हो तो किसानों को विपणन की चिंता ही नहीं रहेगी. स्थानीय बाजार ही उनकी उपज का प्रमुख उपभोक्ता बन जाएगा.

state-government-promotion-of-marigold-cultivation-in-deoghar
खेत में लहराता गेंदा का फूल (ETV BHARAT)

अब पेड़ा के साथ गेंदा फूल से भी देवघर होगा गुलजार

गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ देवघर के पेड़ा की ही चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब आने वाले समय में देवघर के गेंदा फूल की भी चर्चा होगी. इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि देवघर भी गेंदा फूल की अनुपम छटा और सुगंध से गुलज़ार होगा.

जिस प्रकार बाबा धाम ने इस नगर को धार्मिक राजधानी का सम्मान दिलाया है, उसी प्रकार गेंदा पुष्प की समृद्ध खेती देवघर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नया गौरव प्रदान करेगी. अब देखने वाली बात ये होगी कि देवघर में गेंदा फूल की खेती के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन किसानों को कितना प्रोत्साहित कर पाते हैं.

ये भी पढ़ें- देवघर में किसानों को ग्राफ्टिंग तकनीक से खेती करना हो रहा मुश्किल! सरकारी संसाधन की कमी बनी बड़ूी वजह

दुर्गा पूजा को लेकर कमल के फूल की मांग बढ़ने की उम्मीद

यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी! आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त हैं नेता

For All Latest Updates

TAGGED:

देवघर में गेंदा फूल की खेतीगेंदा फूल के खेती को बढ़ावाMARIGOLD CULTIVATION IN DEOGHARPROMOTION OF MARIGOLD CULTIVATIONMARIGOLD CULTIVATION PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.