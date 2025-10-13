ETV Bharat / bharat

बर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति, TMC विधायक ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार

पश्चिम बंगाल के बर्दवान रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ी भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई ( ETV Bharat )

October 13, 2025

बर्दवान: पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ी भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में 7 लोग घायल हो गए. उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जाँच कर रहे हैं. इस बीच, बर्द्धमान दक्षिण से तृणमूल विधायक खोकन दास इस घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया. यह घटना रविवार शाम की है. बर्द्धमान स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं. रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म 4, 6 और 7 पर तीन ट्रेनें खड़ी थी. बर्द्धमान-हावड़ा लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर, रामपुरहाट लोकल प्लेटफॉर्म 6 पर और आसनसोल लोकल प्लेटफॉर्म 7 पर खड़ी थी. यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में थे. तभी धक्का-मुक्की में वे गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई. इस घटना में सात लोग घायल हो गए. खबर फैलते ही स्टेशन परिसर में दहशत फैल गई. रेलवे बचाव दल ने मौके पर पहुँचकर घायलों को निकाला और बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. वहाँ उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, 7 घायलों के एक्स-रे और सीटी स्कैन किए गए हैं. इनमें से एक का पैर टूट गया है. बाकी की हालत स्थिर है. यात्रियों ने भी इस घटना में रेलवे की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि आज का यह हादसा कुप्रबंधन के कारण हुआ.