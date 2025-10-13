बर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति, TMC विधायक ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार
पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद आरोप -प्रत्यारोप का दौर जारी.
Published : October 13, 2025 at 10:00 AM IST
बर्दवान: पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ी भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में 7 लोग घायल हो गए. उन्हें बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जाँच कर रहे हैं. इस बीच, बर्द्धमान दक्षिण से तृणमूल विधायक खोकन दास इस घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया.
यह घटना रविवार शाम की है. बर्द्धमान स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं. रविवार दोपहर प्लेटफॉर्म 4, 6 और 7 पर तीन ट्रेनें खड़ी थी. बर्द्धमान-हावड़ा लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म 4 पर, रामपुरहाट लोकल प्लेटफॉर्म 6 पर और आसनसोल लोकल प्लेटफॉर्म 7 पर खड़ी थी. यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरने की जल्दी में थे. तभी धक्का-मुक्की में वे गिर पड़े और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई.
#WATCH | West Bengal | Divisional Railway Manager (DRM), Howrah, Vishal Kapoor says, " around 5.30 pm, when a lady was coming down at the platform numbers 4 and 5. she lost her balance and after the woman fell, her weight impacted other passengers sitting on the footoverbridge… https://t.co/iSJjDeVRvw pic.twitter.com/41hHe19cjG— ANI (@ANI) October 12, 2025
इस घटना में सात लोग घायल हो गए. खबर फैलते ही स्टेशन परिसर में दहशत फैल गई. रेलवे बचाव दल ने मौके पर पहुँचकर घायलों को निकाला और बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया. वहाँ उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, 7 घायलों के एक्स-रे और सीटी स्कैन किए गए हैं. इनमें से एक का पैर टूट गया है. बाकी की हालत स्थिर है. यात्रियों ने भी इस घटना में रेलवे की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि आज का यह हादसा कुप्रबंधन के कारण हुआ.
अस्पताल अधीक्षक डॉ. तपस घोष ने कहा, 'सात लोग बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी हालत स्थिर है. उन्हें मामूली चोटें आई हैं. हालाँकि, उनमें से एक का पैर टूट गया है. उसका ऑपरेशन किया गया है. बाकी का एक्स-रे और सीटी स्कैन किया गया है। हालाँकि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उन्हें निगरानी में रखा गया है.'
इस बीच, बर्द्धमान दक्षिण के विधायक खोकन दास ने आज इस घटना में रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने कहा, 'रेलवे का बुनियादी ढाँचा ठीक नहीं है. सीढ़ियाँ चौड़ी नहीं हैं. नतीजतन यात्रियों का दबाव बढ़ने पर भीड़भाड़ हो जाती है लेकिन रेलवे अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते. इसीलिए समय-समय पर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं. इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं. उनका इलाज चल रहा है.'
उन्होंने यह भी कहा, 'इससे पहले प्लेटफॉर्म पर पानी की टंकी टूटने से यात्रियों की मौत हो गई थी लेकिन फिर भी सुविधा की कमी है. आम आदमी अब ट्रेन से यात्रा करते समय सुरक्षित नहीं है. आज कोई बड़ा हादसा हो सकता था. संयोग से दिसंबर 2023 में बर्द्धमान स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 के बीच एक पानी की टंकी गिर गई थी.
उस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 34 लोग घायल हुए गए थे. इस घटना के कारण लोग बेसुध हो गए थे. पानी की टंकी टूट गई और ऊपर से पानी बहने लगा. पानी के तेज बहाव के कारण कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर भी गिर गए. कई लोगों के सिर और चेहरे पर चोटें आईं. उनके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं. उस घटना के बाद, रविवार को हुई घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल है.