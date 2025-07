ETV Bharat / bharat

बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में करंट फैलने से मची भगदड़, दो श्रद्धालुओं की मौत, 19 घायल - STAMPEDE IN BARABANKI

बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 28, 2025 at 7:46 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 8:02 AM IST 2 Min Read

बाराबंकी/लखीमपुर खीरी: बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में रविवार की देर रात करीब 2 बजे भगदड़ मचने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हैं. बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में एक बंदर बिजली के तार पर कूद गया और तार टिन शेड पर गिर गया. इससे करंट फैल गया. बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़. (Video Credit; ETV BHARAT) सावन के तीसरे सोमवार की वजह से हैदरगढ़ के औसानेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ लगी है. सभी भक्त जल चढ़ाने के लिए रविवार रात से ही कतार में लग गए. मंदिर परिसर में ही बरगद का पेड़ है. पेड़ से एक बंदर ने छलांग लगाई और बिजली के तार से लटक गया. तभी तार टूट गया और टिन शेड पर गिर गया. बिजली के तार से टिन और पाइपों में करंट दौड़ने लगा. करेंट की चपेट में तमाम श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी आ गए. इससे भगदड़ मच गई. हादसे में मरने वालों में एक की पहचान प्रशांत पुत्र रामगोपाल निवासी मुबारकपुर थाना लोनी कटरा के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान के लिए प्रशासन जुटा है.

आनन-फानन बिजली कनेक्शन कटवाकर स्थिति को कंट्रोल किया गया. तब तक दो श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी. घायलों को हैदरगढ़ सीएचसी और त्रिवेदीगंज सीएचसी भेजा गया. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ बन्दर बिजली के तार पर कूद गए थे, जिससे तार टूटकर टिन शेड पर गिरा और करंट फैल गया. लखीमपुर में भगदड़ से 2 महिला श्रद्धालु व एक पुलिसकर्मी घायल: लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर छोटी काशी में सावन के तीसरे सोमवार लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है. इस बीच अशोक चौराहे पर मची भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इसमें दो महिलाएं घायल हो गईं. सुरक्षाकर्मियों ने दोनों सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उन्हें बचाने में हेड कांस्टेबल दया शंकर सिंह घायल हो गए. उनके बाएं पैर की दो उंगलियों के नाखून निकल गए और अंगूठा उखड़ गया. गोला गोकर्णनाथ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो गई थी लेकिन पुलिस कर्मियों ने तत्काल हालात को काबू कर लिया. यह भी पढ़ें: हरिद्वार मनसा देवी भगदड़; यूपी के 4 श्रद्धालुओं की मौत, सीएम योगी ने 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान

