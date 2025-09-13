ETV Bharat / bharat

नेपाल से फरार चार कैदी उत्तराखंड के झूलाघाट इलाके से गिरफ्तार, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी ने दबोचे

एसएसबी की गिरफ्त में कैदी ( फोटो सोर्स- SSB Jhulaghat )

पिथौरागढ़: नेपाल से फरार 4 कैदियों को एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए दबोचा है. ये चारों कैदी नेपाल Gen Z आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन के बीच जेल से फरार हो गए थे. जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट क्षेत्र में भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़े गए. रबर ट्यूब की सहायता से काली नदी की पार: एसएसबी के मुताबिक, चार नेपाली नागरिक रबर ट्यूब की सहायता से काली नदी पार कर देवताल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे. उनका यह प्रयास उस समय नाकाम हुआ, जब सीमा पर लगातार गश्त कर रही सशस्त्र सीमा बल की पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें देख लिया. जिसके बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों को पकड़ लिया गया. नेपाल में Gen Z आंदोलन के बीच अलग-अलग जेल से हुए फरार: प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि चारों लोग नेपाल की विभिन्न जेलों से फरार कैदी हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल में चल रहे Gen Z आंदोलन की अफरा-तफरी का फायदा उठाकर जेल से भागने में सफलता पाई थी. कैदियों को पकड़ने के बाद सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल पुलिस से जानकारी साझा की गई. साथ ही अपराधियों की सूची से इनके पहचान का मिलान किया. भारत में घुसकर अन्य जगहों पर भागने की बना रहे थे योजना: पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये सभी कैदी भारत के रास्ते से अन्य स्थानों पर भागने की योजना बना रहे थे. सशस्त्र सीमा बल ने तत्परता से स्थानीय पुलिस को सूचित किया. फिर उनकी मौजूदगी में गहन पूछताछ शुरू की. एसएसबी जवानों ने कैदियों को झूलाघाट से 38 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा में देवताल मंदिर के पास से दबोचा है. गिरफ्तार कैदियों के नाम- धर्मेंद्र चंद्र पुत्र डबल बहादुर चंद (उम्र 26 वर्ष), निवासी- पञ्चेश्वर गांव पालिका, वार्ड नं. 4, जिला बैतड़ी, नेपाल तर्कराम लुहार पुत्र काशी राम लुहार (उम्र 22वर्ष), निवासी- द. नगर पालिका, वार्ड नं. 1, जिला बैतड़ी, नेपाल सूरज साउद पुत्र दान बहादुर साउद (उम्र 24 वर्ष) निवासी- बेलडाडी नगर पालिका, वार्ड नं. 2, जिला कंचनपुर, नेपाल आशिक पहरी पुत्र लक्ष्मण पहरी (उम्र 31 वर्ष), निवासी- पाटन नगर पालिका, वार्ड नं. 6, जिला बैतड़ी, नेपाल

