हैदराबाद: तेलंगाना में सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दी गई है.उत्तरी क्षेत्र की डीसीपी रश्मि पेरुमल ने इसकी घोषणा की है. मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने मामले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर यह केस जुलाई में दर्ज किया गया था.

डीसीपी पेरुमल ने कहा कि, पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले आठ लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद डॉक्टरों और एजेंटों सहित 16 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. दूसरे मामले में, आरोपियों ने पीड़ितों को एक मृत शिशु दिखाया और उनसे 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की वसूली की. डीसीपी ने बताया कि, पुलिस ने इस मामले में डॉ. नम्रता का बैंक खाता फ्रीज कर दिया है.

डीसीपी रश्मि पेरुमल (ETV Bharat)

डीसीपी रश्मि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सूरी श्रीमती के लाइसेंस नंबर और लेटरहेड का इस्तेमाल करके अवैध गतिविधियां की जा रही थीं. उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया.

डीसीपी ने खुलासा किया कि सिकंदराबाद स्थित सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर लंबे समय से बिना वैध अनुमति के चल रहा था. इसमें धनश्री संतोषी मुख्य एजेंट थी. उसने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कई उप-एजेंट नियुक्त किए थे. विशाखापत्तनम की बाल रोग विशेषज्ञ विद्युल्लता और डॉक्टर रवि व उषा भी इसमें शामिल थी. कुछ महिला एजेंट सरोगेट और डोनर के रूप में काम करती थीं, जबकि लैब टेक्नीशियन और दवा कर्मचारी भी इस काम में भागीदार थे.

जांच में पाया गया कि प्रसव के करीब पहुंच चुकी गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई और उन्हें सरोगेसी चाहने वाले ग्राहकों को सौंप दिया गया. लड़के के लिए 4.5 लाख रुपये और लड़की के लिए 3 लाख रुपये की दर तय की गई थी. जनता से सतर्क रहने का आग्रह करते हुए, डीसीपी रश्मि ने लोगों को केवल अधिकृत प्रजनन केंद्रों से ही संपर्क करने की सलाह दी.

ये भी पढ़ें: फर्टिलिटी रैकेट: आंध्र प्रदेश से दो डॉक्टर गिरफ्तार, YSRCP नेता का भाई भी आरोपियों में