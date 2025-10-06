ETV Bharat / bharat

श्रीशैलम को तिरुमला की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, सीएम चंद्रबाबू ने अधिकारियों को दिए निर्देश

श्रीशैलम/अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को श्रीशैलम मंदिर को तिरुमला की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

उन्होंने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए बंदोबस्ती विभाग को 2,000 हेक्टेयर वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाए. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की 16 तारीख को श्रीशैलम यात्रा से पहले लिया गया है, जहां मंदिर के विकास पर चर्चा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने रविवार को उंडावल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में धर्मस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की. बैठक के दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, श्रीशैलम स्थित श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि, यहां महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि, दोर्नाला, सुन्नीपेंटा और ईगलपेंटा के निकट राष्ट्रीय राजमार्गों को मंदिर स्थल से जोड़ा जाना चाहिए. इस क्षेत्र को एक आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए. चंद्रबाबू ने जोर देकर कहा कि तिरुमला के बाद राज्य के दूसरे सबसे बड़े मंदिर के रूप में उभर रहे श्रीशैलम में उचित पार्किंग और सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव है.