श्रीशैलम को तिरुमला की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, सीएम चंद्रबाबू ने अधिकारियों को दिए निर्देश

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की 16 तारीख को श्रीशैलम यात्रा से पहले लिया गया है.

CM Chandrababu Instructs Officials
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने श्रीशैलम के विकास के लिए मीटिंग की... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2025 at 1:19 PM IST

श्रीशैलम/अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को श्रीशैलम मंदिर को तिरुमला की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें हर साल आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

उन्होंने निर्देश दिया कि इस उद्देश्य के लिए बंदोबस्ती विभाग को 2,000 हेक्टेयर वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा जाए. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने की 16 तारीख को श्रीशैलम यात्रा से पहले लिया गया है, जहां मंदिर के विकास पर चर्चा होने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने रविवार को उंडावल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में धर्मस्व और वन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की. बैठक के दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि, श्रीशैलम स्थित श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि, यहां महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि, दोर्नाला, सुन्नीपेंटा और ईगलपेंटा के निकट राष्ट्रीय राजमार्गों को मंदिर स्थल से जोड़ा जाना चाहिए. इस क्षेत्र को एक आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए. चंद्रबाबू ने जोर देकर कहा कि तिरुमला के बाद राज्य के दूसरे सबसे बड़े मंदिर के रूप में उभर रहे श्रीशैलम में उचित पार्किंग और सहायक बुनियादी ढांचे का अभाव है.

उन्होंने कहा कि, पर्याप्त भूमि के बिना, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना असंभव है. उन्होंने आगे निर्देश दिया कि, अधिकारियों को दिल्ली में वन मंत्रालय के साथ बैठक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी शामिल होने चाहिए और अभयारण्य (Sanctuary) में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

इस बीच, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा में भाग लेते हुए, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सबरीमला मंदिर, जो एक वन क्षेत्र में स्थित है, में श्रद्धालुओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करने का सुझाव दिया. उन्होंने इसी मॉडल के आधार पर श्रीशैलम के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा, "हर साल श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस स्थल का व्यापक विकास किया जाना चाहिए."

अधिकारियों ने कहा कि अब एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, जिसमें मंदिर के विकास को पर्यटन संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण के साथ संतुलित किया जाएगा, ताकि श्रीशैलम एक विश्वस्तरीय तीर्थस्थल और आध्यात्मिक स्थल बन सके.

